Kuno Schnader ist 92 Jahre alt. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er sich bemüht, ein Verbrechen in seinem Heimatdorf aufzuklären. Abgespielt hat es sich vor genau 75 Jahren, am 1. April 1945. In Rot, das heute zur Doppelgemeinde St. Leon-Rot gehört, sind 32 Menschen bei einem Angriff von SS-Artillerie getötet worden. Heute hätten die letzten Zeitzeugen am Massengrab einen Kranz für die Opfer niederlegen wollen. Wie jedes Jahr. Doch das Coronavirus hat das gemeinsame Gedenken verhindert. Kuno Schnader will dennoch an ein ungesühntes Verbrechen an der Zivilbevölkerung erinnern. Zum Jahrestag hat er das erste Buch über das Massaker von Rot veröffentlicht. mehr...