„Und all deine Träume stehen bis zum Hals in Flammen“ Solch eine Zeile seziert der Musikjournalist Michael Behrendt mit Freude. In seinem Buch „Mein Herz hat Sonnenbrand“ nimmt er „schiefe und irrwitzige Songtexte aus 60 Jahren deutscher Popmusik“ auseinander.

In seinem Buch „Mein Herz hat Sonnenbrand“ schüttelt Michael Behrendt 240 Seiten lang den Kopf. Auch wenn Behrendt mit einem englischen Song beginnt, hat er sich sonst nur deutschen Pop vorgenommen. Zum Beispiel die Zeile „Und all deine Träume stehen bis zum Hals in Flammen“ von Johannes Oerdings aus dem Lied „Kaleidoskop“.

Johannes Oerding mit seiner Band auf einer Open Air Bühne picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christian Charisius

Behrendt fragt nach: Seit wann haben Träume einen Hals? Und Flammen lodern, sie verschlingen – bis zum Hals steht einem höchstens das Wasser, das gemeinhin als das Gegenteil von Flammen verstanden wird.

„Und all deine Träume stehen bis zum Hals in Flammen“

„The heat was hot“, „die Hitze war heiß“ – es ist nicht die einzige Zeile aus diesem Lied der britischen Band America, auf die sich Michael Behrendt genussvoll stürzt. „There were plants and birds and rocks and things“: „es gab Pflanzen und Vögel und Felsen und Sachen“, so beschreibt Songwriter und Texter Dewey Burnell die Wüste in „A Horse With No Name“. Und trotzdem: Der Song bleibt ein Hit, auch für den Popanalytiker Behrendt

„There were plants and birds and rocks and things“

Eher bedauernswert wirken frühe deutsche Versuche auf Englisch zu singen, von Bands wie The Lords oder The Rattles aus den 60er Jahren, die schlicht auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückgehen. Witziger wird es, wenn Behrendt sich der Gegenwart nähert, zum Beispiel der Berliner Country-Pop-Band The BossHoss: „Wenn man so einen Titel nimmt wie 'Sex on legs', was heißt das denn?, Geschlecht auf Beinen' oder 'Geschlechtsverkehr auf Beinen', völlig absurd. Oder Philipp Boa und die Guano Apes habe ich drin, beides tolle Bands, aber wenn man sich das Englisch anguckt. Es muss nicht Schulenglisch sein, aber es ist zum Teil so daneben, was die da singen und versuchen cool rüberzubringen, dass auch das manchmal schmerzt.

„Sex on legs“

Es muss die Lust am Schmerz sein, die den Musikjournalisten Behrendt dazu getrieben hat, an die 200 Songtexte zu analysieren. Zum Teil geht er dabei etwas spitzfindig vor – nicht alle Lyrik will wörtlich genommen werden –, aber er fördert viele äußerst komische Textstellen zutage.

Manchmal reicht ein Satz zur Entlarvung, etwa wenn Behrendt fragt ob man wirklich in einer Welt leben möchte, in der Herbert Grönemeyer sehnsüchtig davon singt, dass „das Wetter klemmt“, weil die geliebte Person abwesend ist, die sonst „den Wind zum Trocknen rein“ holt.

„Das Wetter klemmt“

Neues Buch ,,Mein Herz hat Sonnenbrand" : Michael Behrendt schüttelt den Kopf über deutsche Pop-Songtexte der 60er Jahre Pressestelle Reclam Verlag Mein Herz hat Sonnenbrand Über schiefe und irrwitzige Songtexte aus 60 Jahren deutscher Popmusik Autor Michael Behrendt Genre: Sachbuch Verlag: Reclam Verlag

Fündig wird Behrendt bei Künstlern von Udo Jürgens bis Blumfeld, von Costa Cordalis bis zu den Toten Hosen. Wobei seine Analysen von Schlagertexten manchmal etwas wohlfeil wirken, kaum ein anderes Genre ist schon lange so berüchtigt für seine lieblosen und teils sinnfreien Texte – auch der Titel, „Mein Herz hat Sonnenbrand“, stammt aus einem Schlager, von Bata Illic aus den 60er Jahren.

Michael Behrendt sammelt aber nicht nur offensichtliche Fehler und Nonsens. Er prangert auch in vielen Beispielen Lieblosigkeit und verschenktes Potential an. Das ist vor allem unterhaltsam. Aber vielleicht steckt auch eine politische Dimension in der Erkenntnis, dass sich viele Menschen den größten Blödsinn unhinterfragt anhören, wenn nur die Melodie stimmt.