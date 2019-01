Am 7. Januar erscheint in Deutschland Michel Houellebecqs neuer Roman "Serotonin". Der Fernsehsender France Inter nennt ihn "raffiniert deprimiert". Seinen besten Roman habe Houellebecq hier geschrieben, meint der Figaro. Der katholische Le Point spricht von einem Roman wie eine Flutwelle.

Schon in Houellebecqs erstem Roman "Ausweitung der Kampfzone" von 1994 , war die Hauptfigur ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums, allerdings ein Informatiker, kein Berichterstatter an die EU-Verwaltung wie in dem neuen Buch "Serotonin". Wie damals ist der Erzähler schwer depressiv, dabei auch notgeil und außergewöhnlich hellsichtig, was die Gründe für seine Misere angeht, die er, und das ist ihm bewusst, mit vielen seiner Landsleute teilt.