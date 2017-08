Buch der Woche vom 28.08.2017 Leïla Slimani: Dann schlaf auch du

Aus dem Französischen von Amelie Thoma

Ein Blutbad als Einstieg: Zwei Kleinkinder wurden ermordet. Die Nanny aus der Unterschicht war's. Was als Thriller beginnt, entpuppt sich schnell als hochpräzise Beschreibung der französischen Klassengesellschaft. Völlig zu Recht hat Leïla Slimani für ihren Roman „Dann schlaf auch du“ 2016 den renommierten „Prix Goncourt“ erhalten. Jetzt liegt der Roman auch auf Deutsch vor.

Leila Slimani Dann schlaf auch du . Aus dem Französischen von Amelie Thoma Verlag: Luchterhand Literaturverlag Länge: 224 Seiten Preis: 20,00 Euro Bestellnummer: 9783630875545

6:15 min Mehr Info Buch der Woche am 28.08.2017 Leïla Slimani: Dann schlaf auch du Claudia Kramatschek Aus dem Französischen von Amelie Thoma <br />Luchterhand Literaturverlag <br />20 Euro Audio herunterladen (5,78 MB | mp3)

Mit dem zweiten Buch gelang Slimani der Durchbruch

Dotiert ist er mit nur 10 Euro - und doch gilt er als einer der wichtigsten Literaturpreise. Die Rede ist vom Prix Goncourt, der jedes Jahr im Herbst die französische Literaturwelt Kopf stehen lässt. 2016 ging der Preis an die französisch-marokkanische Autorin Leila Slimani und ihren Roman „Dann schlaf auch du“.

Slimani kam 1981 in Rabat zur Welt, wuchs in Marokko auf, studierte danach an einer Pariser Eliteuniversität, und arbeitete anschließend als Journalistin für „Jeune Afrique“. 2014 debütierte sie mit einem Roman über eine junge gebildete Frau aus der Oberschicht, die als Nymphomanin mit den Erwartungen ihres Umfelds bricht. Ihr zweiter Roman „Dann schlaf auch du“ – inzwischen in mehr als 30 Länder übersetzt – liegt nun auch im Deutschen vor.

Kein Roman für sanfte Gemüter

Das Baby ist tot. Wenige Sekunden haben genügt. Der Arzt hat versichert, dass es nicht leiden musste. Man hat es in eine graue Hülle gelegt und den Reißverschluss über dem verrenkten Körper zugezogen, der inmitten der Spielzeuge trieb. Die Kleine dagegen war noch am Leben, als die Sanitäter kamen.

Noch. Denn auch die Kleine wird sterben. Man darf das verraten. Auch die Autorin verrät es, bereits nach wenigen Seiten. Überhaupt machen schon diese ersten Sätze, mit denen Leila Slimani ihren Roman eröffnet, unmissverständlich klar: Für sanfte Gemüter ist das nichts. Hier geht es zur Sache. Vom einlullenden Titel des Romans – den des französischen Originals „Chanson douce“ könnte man gar als „Wiegenlied“ übersetzen – sollte man sich deshalb nicht in die Irre führen lassen. Slimani will ihre Leser vielmehr aus jeglicher träumerischen Versunkenheit reißen. „Dann schlaf auch du“ ist nämlich trotz des schrecklichen Anfangs nur vordergründig ein Kindsmord-Roman.

In Wirklichkeit seziert Slimani die Abgründe der von Rasse und Klasse noch immer zutiefst geprägten französischen Gesellschaft, in der Migranten aus Afrika und dem Rest der Welt die Basics erledigen, damit metropolitane Selbstverwirklicher sich um ihre Karrieren kümmern können. Zu ihnen zählen auch Myriam und Paul, zuhause in Paris, im schönen zehnten Arrondissement – sie sind die Eltern der ermordeten Kinder. Ermordet wahrscheinlich von jener Nanny, die Paul und Myriam einstellten, um endlich freie Hand zu haben, wie Paul es seinerzeit nüchtern formuliert:

Keine ohne Papiere, da sind wir uns einig? Bei einer Putzfrau oder einem Maler stört es mich nicht. Diese Leute müssen ja auch irgendwie arbeiten, aber mit den Kindern ist das zu riskant. Ich will niemanden, der Angst hat, die Polizei zu rufen oder ins Krankenhaus zu gehen, wenn es ein Problem gibt. Ansonsten nicht zu alt, unverschleiert und Nichtraucherin. Das Wichtigste ist, dass sie flexibel ist und nicht so dröge. Dass sie schuftet, damit wir schuften können.

Nanny Louise wird zur Lösung der Probleme

Mehrere Frauen stellen sich vor. Diejenige, die bleibt, ist Louise. Mit über 40 wirkt sie noch immer wie eine kleine zerbrechliche Puppe. Zwar hat sie selbst eine Tochter, doch die ist längst aus dem Haus. Der Mann ist schon länger tot – und so steht Louise zur Verfügung, bei Bedarf Tag und Nacht. Myriam und Paul sind glücklich: Sie möchte endlich wieder als Anwältin arbeiten, von den Kindern fühlt sie sich wie ausgesaugt. Er ist freiberuflicher Musikproduzent und rund um die Uhr beschäftigt.

Tatsächlich scheint Louise der Engel, auf den sie gewartet haben: Rasch lebt sie sich ein, die Kinder hat sie von Anfang an im Griff, zum ersten Mal versinkt die Wohnung nicht mehr im Chaos. Die Perfektion, mit der Louise die Wohnung übernimmt und sich selbst alsbald unentbehrlich macht, grenzt dabei ans Unheimliche – und Leila Slimani verhehlt es nicht.

Nach ein paar Wochen hat sie keine Scheu mehr, Dinge an einen andern Platz zu stellen. Sie räumt die Schränke aus, hängt Lavendelsäckchen zwischen die Mäntel. Sie bindet Blumensträuße. Wenn sie sich, sobald Adam schläft und Mila im Kindergarten ist, hinsetzen und ihr Werk betrachten kann, empfindet sie eine tiefe Befriedigung. Sie hat die stille Wohnung ganz in ihrer Gewalt, wie einen Feind, der um Gnade bittet.

Die dunkle Vergangenheit von Louise verändert alles

Seite für Seite legt sich etwas immer Dunkleres, Bedrohlicheres über das Glück. Seite für Seite enthüllt Slimani Louises Geschichte. Es ist eine Geschichte von häuslicher Gewalt, von Verarmung, Verschuldung und Vereinsamung, von Klassenunterschieden und Diskriminierung. Nichts wird hier ausbuchstabiert; auch Louises Herkunft bleibt bewusst im Dunkeln. Eines aber begreift man: Louise, der fürsorgliche Engel, ist in Wirklichkeit am Rand der Verzweiflung. Aus eben dieser Verzweiflung heraus wächst in ihr jene Obsession, die am Ende womöglich allen zum Verhängnis wird: Ein neues Baby, so Louises Plan, muss her – damit sie weiterhin bei Paul und Myriam arbeiten und der eigenen Ausweglosigkeit entkommen kann.

Sie begehrt dieses Baby mit der Zwanghaftigkeit einer Fanatikerin, der Blindheit einer Besessenen. Sie will es so sehr, wie sie selten etwas gewollt hat, so sehr, dass es wehtut, dass sie bereit ist, alles zu ersticken, zu verbrennen, zu vernichten, was die Erfüllung ihres Verlangens durchkreuzt.

Längst schon wollen Paul und Myriam sie loswerden – vorbei sind die Zeiten, da sie Louise gönnerhaft mit in den Urlaub nahmen und Myriam ihr ausgediente Kleider schenkte, während sie scheinbar taktvoll die eigenen Neuerwerbungen erst auspackte, wenn Louise die Wohnung verlassen hat. Großartig entlarvt Slimani im Spiegel solcher kleinen Szenen, wie nebenbei die widerliche Melange aus politischer Korrektheit und verlogenem Paternalismus, die noch immer den Graben zwischen den Klassen insbesondere in Frankreich markiert.

Slimani trifft mit "Dann schlaf auch du" einen Nerv bei der französischen Bevölkerung

Man kann sich insofern nur wundern, dass der Roman dort ein Bestseller war – übrigens schon vor dem Prix Goncourt. Offenbar trifft er einen Nerv – gesellschaftlich wie literarisch. Denn die Ausweitung der Kampfzone, was heißt: krasse Wirklichkeitsbezüge in einer ebenso krassen literarischen Drastik, hat schon länger Einzug gehalten in den französischen Roman.

Krass ist bei Slimani einzig das Eröffnungskapitel. Und doch dürfte zum Erfolg gerade der nonchalant unterkühlte Ton der Autorin – die selbst doch so zierlich und fragil wirkt – beigetragen haben, mit dem sie die Fäden ihres Romans bis zum Ende fest in der Hand hat. Dass dem so ist, ist das einzige Fragezeichen, das über dem gekonnt konstruierten Roman schwebt: Denn Slimanis Figuren sind nicht so sehr als einzelne Individuen, sondern eher soziologisch angelegt. Spielraum lässt die Autorin ihnen und uns nicht – auch wenn im Verlauf der Rekonstruktion des Verbrechens mehr und mehr Stimmen aus Louises Umfeld eingeblendet werden.