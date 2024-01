Manja Präkels autobiografisch gefärbter Roman erzählt mit dokumentarischer Genauigkeit vom Aufwachsen in der DDR, den Vorboten der Wende und ihren Folgen. Am Beispiel von Mimi und ihrer Familie führt sie vor, welche tiefen Spuren die Auflösung des sozialistischen Staates in den Biografien der Menschen hinterlässt. Vor allem erzählt sie aber davon, wie rechtes Gedankengut, Wut und Hass in der einstmals ländlichen Idylle um sich greifen, wie aus Kinderfreunden Täter, wie aus Oliver 'Hitler' werden konnte.



Manja Präkels Roman wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 in der Kategorie „Jugendbuch“ ausgezeichnet.

Buchcover: Manja Präkels: Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß www.verbrecherverlag.de - Manja Präkels ist eine umtriebige Künstlerin: Seit 17 Jahren macht sie erfolgreich Musik mit ihrer Band "Der singende Tresen"; sie ist Verfasserin von journalistischen Beiträgen und Essays, gründete das "Erich-Mühsam-Festival" in Berlin und widmete dem von den Nazis ermordeten Schriftsteller ein Lesebuch. 1974 wurde sie in dem brandenburgischen Ort Zehdenick geboren. Dorthin kehrt sie jetzt in ihrem Debüt-Roman zurück, dessen Handlung in der Vorwendezeit angesiedelt ist. Er trägt den Titel "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß". Verbrecher-Verlag

230 Seiten

20 Euro