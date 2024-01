Wohlgeordnete Hierarchien!

Der Ameisenstaat als Projektionsfläche



Von Niels Werber

Im Mittelalter galt der Ameisenstaat als Symbol göttlicher Ordnung. Colourbox Foto: Colourbox.de -

Immer wieder greift die Gesellschaft beim Versuch, sich selbst zu beschreiben und zu verstehen, auf Projektionen zurück, das heißt, sie spiegelt eigene Ideale, Utopien und Kritik mit Hilfe von Strukturen aus ganz anderen Bereichen. In diesem Sinne diente der Ameisenstaat immer wieder als Projektionsfläche. Mal stilisierte man ihn zum Vorbild hierarchischer Strukturen, mal zum Vorbild arbeitsteiliger Gesellschaften, dann wieder - wie in den letzten Jahren - als Vorbild kreativer Schwarmintelligenz. Professor Niels Werber, Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen, zeigt den Modellcharakter dieser tierischen Gemeinschaft.

Niels Werber studierte Germanistik und Philosophie in Bochum und lehrte am dortigen Germanistischen Institut, bevor er Gastprofessuren bzw. Kurzzeitdozenturen in Moskau, Bukarest und Bologna innehatte. Er arbeitete u. a. an den Universitäten Berlin, Frankfurt, Weimar, seit 2009 an der Universität Siegen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Soziale Insekten, Szenarien und Selbstbeschreibungsformeln der Gesellschaft, Literatur und ihre Medien, Geopolitik der Literatur.

Bücher (Auswahl):

- Geopolitik zur Einführung. Verlag Junius. 2014.

- Ameisengesellschaften. Eine Faszinationsgeschichte. Verlag Fischer. 2013.