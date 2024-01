Stark dank Papa?

Wie Väter ihre Töchter unterstützen können



Von Ingrid Strobl

Die erste Beziehung, die ein Mädchen zu einem Mann hat, ist die zum Vater. Wie er mit der Tochter umgeht, wie er sich verhält und welche Einstellungen er vertritt - all dies prägt die Entwicklung vom Mädchen zur Frau. Die Wissenschaft hat sich bislang vor allem mit den Problemen befasst, die in dieser Beziehung auftauchen können. Doch was können Väter tun, damit aus ihren Töchtern selbstbewusste, starke und selbstständige Frauen werden? Es sind vor allem Praktiker - Jugendpsychologen, Therapeutinnen, Eltern - die konkrete Ratschläge geben. Sie ermuntern Väter, sich intensiv an der Erziehung zu beteiligen, die Tochter auch in schwierigen Phasen liebevoll zu begleiten und sie zu eigenständigem Denken herauszufordern. Töchter, die von ihren Vätern ermutigt und unterstützt werden, haben es später leichter - nicht nur in Beziehungen.