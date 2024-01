Mythos Männerfreundschaft

Von Joachim Meißner

Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert hinein galt die Freundschaft als eine reine Männerangelegenheit. Frauen, so der Philosoph Montaigne, seien zu so engen Gefühlsbindungen, wie sie eine wahre Männerfreundschaft voraussetze, gar nicht fähig. Heute scheint sich die Situation völlig gewandelt zu haben. In Umfragen geben nur 10 Prozent der Männer an, einen besten Freund zu haben. Woran liegt das? Was macht eine Männerfreundschaft aus - und was unterscheidet sie von freundschaftlichen Bindungen unter Frauen? Psychologen, Soziologen und Therapeuten suchen nach Antworten. (Produktion 2013)