Marko Dinić: Die guten Tage

Marko Dinićs Romandebüt erzählt von jener verlorenen Generation, die als Kinder den Krieg im ehemaligen Jugoslawien erlebt hat und weder im Westen noch in der alten Heimat ein Zuhause findet.



Dinić hat keinen ausgewogenen, bis ins letzte Detail durchkomponierten Roman vorgelegt, sondern ein angemessen rohes Prosawerk, das in seiner fragmentarischen Form auch an die Topografie der Stadt Belgrad erinnert, die der Ich-Erzähler am Ende durchstreift.



Hinter dem scheinbar unversöhnlichen Ton, den Flüchen und Beschimpfungen, spürt man den verzweifelten Versuch, den Ängsten zu entkommen, die die Vergangenheit hervorruft. Ein kraftvolles und desillusionierendes Buch, das man so schnell nicht vergessen wird.

Zsolnay Verlag - Die guten Tage Autor: Marko Dinić Verlag: Zsolnay Verlag ISBN: 978-3-552-05911-5 Autor Marko Dinić ist ein Kind einer verlorenen Generation Der 1988 in Wien geborene Marko Dinić verbrachte seine Kindheit und Jugend in Belgrad. Einen Ausschnitt aus seinem ersten Roman "Die guten Tage" las Dinić 2017 beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vor. Damals hieß es unter anderem, dass der Text vielleicht etwas zu kurz sei. Das scheint sich Marko Dinić zu Herzen genommen zu haben. Zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad erzählt er in seinem Romandebüt nun ausführlich von einer verlorenen Generation, die weder im Ex-Jugoslawien, noch in der Fremde eine Heimat findet. Eine Busfahrt wird zu einer schmerzhaften Reise in die Vergangenheit Eine Busfahrt im so genannten Gastarbeiterexpress von Wien nach Belgrad - die kostengünstigste Verbindung von Österreich nach Serbien: Der namenlose Ich-Erzähler in Marko Dinićs Romandebüt ist auf dem Weg zur Beerdigung seiner Großmutter. Die Fahrt wird zu einer Reise in die Vergangenheit, die für jeden der Insassen in dem überfüllten Gefährt allgegenwärtig ist. Vollgepackt mit Erinnerungen, Gesöff und Bagage begibt man sich in das Land, das man verlassen hat, aus guten Gründen, und mit dem man dennoch – ob man will oder nicht – ewig verbunden bleibt, bleiben wird. Serbien, der Balkan, der Krieg, die Verbrechen – jeder der Exilanten im Bus trägt seine Seelennarben und Traumata mit sich herum. Der namenlose Protagonist scheint den Absprung geschafft zu haben Auch der Ich-Erzähler, ein junger Mann, der den Absprung geschafft zu haben scheint und in der Diaspora seinen Platz gefunden hat. Als Kind erlebte er das Bombardement von Belgrad. "Ich erinnere mich noch gut an diese abstruse Angst vor der Sonnenfinsternis, die einige Monate nach dem Bombardement das ganze Land lahm legte. Mein Vater, dieser Drecksack, schlug mich damals grün und blau, als ich die Jalousien ein wenig öffnete, um etwas von der Lichtstimmung, diesem seltsamen Grau, zu erhaschen. Später tat er dann so, als hätte er mich vor der sicheren Erblindung gerettet. Diese große Angst ist heute zu einer seltsamen Ratlosigkeit geworden. Letztendlich sind wir die Erben unserer Eltern, also erbten wir auch diese Ratlosigkeit und ergänzten sie durch unsere eignen, hausgemachten Ängste. Diesen eingekochten Angst-Ratlosigkeit-Sud richtig zu fassen ist nicht möglich, weil er einer steten Veränderung unterliegt." Auch Marko Dinić kann diesen "Angst-Ratlosigkeit-Sud" jener traumatisierten Generation, der er selbst angehört, nicht richtig fassen, aber er kann ihn zumindest beschreiben. Und das tut er konsequent aus der Sicht seines Protagonisten. Ein Chronist versucht die angespannte Reisegesellschaft aufzulockern Auf dem Nachbarsitz im "Gastarbeiterexpress" gesellt sich zu diesem ein seltsamer Chronist, der es sich erklärtermaßen zur Aufgabe gemacht hat, die Geschichte seiner Familie und deren Auseinanderbrechen nach dem Krieg in einem Buch aufzuarbeiten – knallhart und schonungslos, wie er behauptet. Dennoch sei er kein Schriftsteller, sondern eigentlich Elektriker. Mit seinen Fragen und Monologen, Zwischenrufen und Provokationen fordert dieser "sonderbarste aller Elektriker", wie es heißt, nicht nur den Ich-Erzähler, sondern auch die männlichen Businsassen immer wieder heraus, die sich mit Machowitzen, Alkohol und Balkanfolklore in eine Art Wohlfühlstimmung versetzen. "Die guten Tage" beinhaltet zwar autobiografische Elemente, ist aber ein Roman Für den Chronisten, bei dem es sich möglicherweise auch nur im ein Hirngespinst des Ich-Erzählers handelt, sind die Businsassen eine unschätzbare Quelle, Material für sein Buch. "Ich kenne diese Leute, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste, ihre irrationale Nostalgie gegenüber einem Land, das es nicht mehr gibt. Was ich damit sagen will – die meisten von uns sind doch schon verloren! Das bedeutet aber nicht, dass die anderen es nicht wert sind, gerettet zu werden. Es ist ein schwieriges Unterfangen: Schließlich muss ich die Balkanesen als blutrünstiges Pack entlarven und die Westler als vorurteilsbeladene Affen, die denken, Balkanesen wären ein blutrünstiges Pack! Meine Aufgabe ist es, all diese Widersprüche zu entlarven – vor allem auch meine eigenen!" Geschickt lässt Marko Dinić auf diese Weise die Schwierigkeiten, mit denen er als Autor zu kämpfen hat, in sein Buch einfließen und macht zugleich deutlich, dass seine Geschichte zwar einen autobiografischen Kern hat, dass es sich dennoch zweifelsfrei um einen Roman handelt. Erinnerungen aus vergangenen Tagen kommen immer wieder an die Oberfläche Die Busreise zur Beerdigung und das Gespräch mit dem Chronisten liefert gewissermaßen die Rahmenerzählung für Rückblenden – Erinnerungsbilder aus der Kindheit und Jugend des Protagonisten. Geschichten aus der Schulzeit, vom Schwänzen und Biertrinken, desaströsen Schulgebäuden, korrupten Lokalpolitikern und der Willkür patriotischer Lehrer. Und immer wieder Geschichten vom Vater, der vom Ich-Erzähler stets mit ehrabschneidenden Beinamen bedacht wird: "Drecksack, Schwein, devoter Hund, Mistsau, falsches Stachelschwein, Schinder, Lügner, Verbrecher, Aas, orthodoxer Patriot, feiges Arschloch!" Als Beamter im Innenministerium hat der Vater zeitlebens sein Fähnlein in den Wind gehängt, ein Opportunist par excellence, der Ideologien wie Schuhe wechselt, moralische Skrupel nicht zu kennen scheint und sich bedenkenlos auf Befehle und Anweisungen berufen kann. Zielscheibe der aufschäumenden Wut ist immer wieder der Vater des Ich-Erzählers Der Vater ist das Ziel für die stets schwelende und immer wieder aufbrandende Wut des Ich-Erzählers. Der Adressat seiner Hasstiraden steht natürlich stellvertretend für eine schuldig gewordene Generation, der eine verlorene Generation folgt, die in den Angeklagten auch sich selbst erkennt. "Genau wie ich war auch er verwahrlost, seine Generation wie ein in die Ecke gedrängtes, zum Kehlenschnitt freigegebenes Lamm, zu Stimmvieh modelliert für das schöne neue gerechte Land. (...) Und beide hatten wir dieselben Augen, Großmutters Augen, ich und mein ganz persönliches Monster, von Generation zu Generation weitergegeben, diese verhängnisvollen Augen, die mich immer und überall an ihn erinnerten – ein widerwärtig marodierender Zustand der Welt. Vielleicht aber war es auch anders, und ich war das Monster, dem ich heimlich huldigte." Der raue Ton als Versuch, der eigenen Angst zu entkommen "Die guten Tage" von Marko Dinić ist kein ausgewogener, bis ins letzte Detail durchkomponierter Roman, sondern ein angemessen rohes Prosawerk, das in seiner fragmentarischen Zerrissenheit durchaus Assoziationen zur Topografie der Stadt Belgrad hervorruft, die der Ich-Erzähler am Ende durchstreift. Hinter dem scheinbar unversöhnlichen Ton, den Flüchen und Beschimpfungen, spürt man den verzweifelten Versuch, dem "Angst-Ratlosigkeit-Sud" zu entkommen. Zum Schluss präsentiert Dinić weder einen geläuterten, noch einen gescheiterten Helden, sondern vielmehr jemanden, der den "Augenblick der Wahrheit" erlebt hat, wie ihn Heiner Müller einmal definierte: "Wenn im Spiegel das Feindbild auftaucht". Marko Dinićs Romandebüt ist kraftvoll und desillusionierend. Ein Buch, das man so schnell nicht vergessen wird.