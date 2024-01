Tilman Rammstedt: Morgen mehr

Tilmann Rammstedt, 1975 in Bielefeld geboren, gehört zu jenen Schriftstellern, die Romane als Spielfeld begreifen. Dabei gerät er nie in die Gefahr trockenen Experimentierens, seine Prosa wartet auf mit Komik und Esprit.



2008 wurde Tilman Rammstedt mit dem Bachmachpreis ausgezeichnet. In diesem Jahr nun erregte er Aufmerksamkeit mit seinem neuen Roman "Morgen mehr", der zunächst Kapitel für Kapitel im Internet veröffentlicht wurde.

Morgen mehr Autor: Tilman Rammstedt Verlag: Hanser ISBN: 978-3-446-25096-3

Zuschauen, wenn die Sätze aus dem Autorenkopf zu sprießen beginnen

Echtzeitmedien prägen die Gegenwart. Online-Journalismus ist der Wirklichkeit immer dichter auf den Fersen, am besten im Format des Live-Tickers; die User interagieren dazu per Twitter oder Chat. Da will auch die Literatur nicht zurückstehen. Ein Roman, der als Buch daherkommt, als abgelagerter, ausgedruckter Schreibprozess? Lieber möchte der Leser doch ganz nah dabei sein, wenn das Werk zu keimen und die Sätze aus dem Autorenkopf zu sprießen beginnen. Möchte er? Zumindest wäre das ja mal eine zeitgemäße und Aufmerksamkeit versprechende Marketing-Idee.

Der Erzähler behauptet: "Ich weiß alles"

Der Schriftsteller Tilmann Rammstedt hat am 11. Januar dieses Jahres den Live-Ticker angeschaltet. Es war der Tag, an dem er die erste Lieferung seines neuen Romans per Whatsapp und Mail an neugierige Abonnenten versandte. Der Titel des Projektes war Programm: "Morgen mehr". Wie gemacht für das digitale, serienaffine jüngere Publikum. Bis zum 9. April ist Rammstedt der Devise gefolgt: Ein tägliches Kapitelchen gib ihnen heute. Zu Beginn des überarbeiteten und nun im Buchzusammenhang zu lesenden Romans steht ein Akt ironischer Souveränität:

Ich weiß ja schon alles. Ich weiß, wie alles werden wird, und mache mir dennoch Sorgen, weil man mit Sorgen nie verkehrt liegt. Ich weiß, dass ich knapp dreihundert Meter über dem Erdboden zur Welt komme. (5)

Wo für den Erzähler – angeblich! – alles noch offen ist und der Schreibakt ins Ungewisse führt, behauptet der erste Satz in der Fassung vom 11. Januar sogar noch entschiedener: "Ich weiß alles. Ich weiß den Anfang, den Mittelteil und den Schluss."

Der ungeborene Erzähler muss seine Eltern erst noch zusammenbringen

Der Anfang des im Jahr 1972 spielenden Romans ist als sportliche Erzählherausforderung zu begreifen, so als wollte Rammstedt den Schwierigkeitsgrad bei der Verknüpfung von Handlungssträngen so weit wie nur möglich erhöhen: Der Ich-Erzähler – "Tristram Shandy" lässt grüßen – ist noch ungeboren, nichts als ein bloßes Bewusstsein, das über der Schöpfung schwebt.

Seine dringliche Aufgabe besteht darin, dass er seine Eltern erst noch zusammenbringen muss, die sich zu Beginn denkbar fern sind. Die künftige Mutter kennt den prospektiven Vater noch nicht einmal und liegt stattdessen mit einem notorisch charmanten und melancholischen Franzosen im Bett.

Man kann meiner Mutter wahrscheinlich keinen Vorwurf machen. Schließlich hieß er Jean-Baptiste Drieu de la Chapelle, das hatte er ihr mehrfach versichert, und er sah auch fast danach aus. Er hatte seit Tagen alles richtig gemacht mit dieser achtlosen Schwermut, mit dieser kurz angebundenen Entschiedenheit beim Bestellen in Restaurants und natürlich mit den sorgsam eingesetzten Lachfalten, für die hatte er lange trainiert… (9)

Noch 24 Stunden

Der Vater dagegen steht mit einbetonierten Füßen am Mainufer. Ein Möchtegern-Unterweltkönig namens Dimitri, der eigentlich Uwe heißt und dem Uwe-Sein entkommen möchte, hat das mit einem Eimer Blitzzement angerichtet. Natürlich eine Verwechslung, was den Tod vor Augen jedoch nicht lieblicher macht.

Aus diesen beiden verfahrenen Situationen gilt es die Eltern in spe nun schnellstens herauszuschreiben. Dem Erzähler bleiben, um sie zueinander und sich selbst zur Geburt zu bringen, gerade einmal 24 Stunden. Klingt absurd schwierig und war im Januar offenbar der Ansporn für Tilmann Rammstedt, sich schnell eine Menge einfallen zu lassen.

Gute Pläne haben eine bestimmte Form

Mehrere Handlungsstränge laufen parallel und bieten ein hyperaktives Personal auf. Der Vater etwa sitzt, knapp dem Ertrinken entkommen, mit Dimitri-Uwe in einem Mercedes, und wohin die Fahrt gehen soll, möchte der unschlüssige Kriminelle nun ausgerechnet von ihm, dem verdutzten Vater wissen: „Also was ist der Plan?“ Eine komische Verdrehung der Rollen, und weil der Vater seine Antwort mit einem „Vielleicht“ beginnt, hält ihm Dimitri einen Vortrag über die korrekte Form guter Pläne.

Kein guter Plan fange mit „Vielleicht“ an, gute Pläne erkenne man daran, dass sie mit „Erstens“ anfangen, und dabei müsse man den Daumen ausstrecken, nämlich so, und er machte es meinem Vater vor, und dann müsse ziemlich bald „Zweitens“ folgen und dann „Drittens“, mit Zeige- und Mittelfinger, und dann müsse Schluss sein. „Niemals noch ‚Viertens‘“, schärfte er meinem Vater ein, das mache alles kompliziert und kaputt. „Bis ‚Viertens‘ kann keiner planen“, sagte er, und er seufzte, als hätte er das schon einmal versucht. (31)

Der brutale Dr. Rolf

Bald gesellt sich noch ein mysteriöser zwölfjähriger Junge hinzu, ein fragelustiger Praktikant des Lebens, und den Dreien auf den Fersen ist ein weiteres Trio: drei melancholische Gangster im Pelzmantel, denen wiederum ein echter Brutalo namens Dr. Rolf im Nacken sitzt, ein Mann, dessen dreckige Lache zu verstehen gibt, dass es in seiner Anwesenheit nichts zu lachen gibt. Dr. Rolf hat es auf einen Koffer im Kofferraum des Mercedes abgesehen, dessen Inhalt verrucht geheimnisvoll ist und bleibt – um einen gewöhnlichen Verbrecherkoffer voller Geld oder Drogen handelt es sich jedenfalls nicht.

Wie nimmt man von einer verfehlten Liebe Abschied?

Verschachteltes Erzählen im Sinn des Schelmenromans liegt Tilman Rammstedt, und die kleinteilige Form der täglichen Text-Lieferung hat ihn offenbar noch besonders stimuliert. Liebevoll poliert er die Episoden; es sind viele Kabinettstücke darunter. Wie nimmt man von einer verfehlten Liebe Abschied, wie zerfällt eine Beziehungsillusion?

Denn der Vater hat über den längsten Teil des Romans ja durchaus nicht die ihm noch unbekannte Mutter im Sinn, vielmehr setzt er seiner hessischen Ex-Freundin Claudia nach, die gerade einen anderen geheiratet hat. Sehr schräg, wie er sich die Dinge immer so zurechtlegt, dass es Hoffnung für ihn und Claudia zu geben scheint. Später aber, als er die müde Claudia mitsamt ihren zwei Koffern die steile Treppe zum Hotel auf dem Montmartre hinaufträgt, kommt von Stufe zu Stufe die Einsicht über ihn.

„Ich liebe Claudia“, dachte er auf der zweiten Stufe. „Ich liebe Claudia“, dachte er auf der dritten Stufe. „Ich liebe Claudia hundertprozentig“, dachte er auf der vierten Stufe, auf der siebten waren es immerhin noch neunundneunzig Prozent… Auf der fünfzehnten Stufe begann sein Rücken zu schmerzen, Schweiß rann ihm in die Augen, und auf der einundzwanzigsten dachte er, dass Liebe doch eigentlich nicht so schwer sein dürfte. … Sein Atem rasselte, immerhin das wusste er auf Stufe achtundzwanzig. Er hatte keine Hoffnung, das wusste er Stufe neunundzwanzig. Claudia liebte ihn nicht, das wusste er auf Stufe dreißig. Sie hatte ihn nie geliebt und würde ihn nie lieben… (168)

Eine Verbindung von Komödie mit melancholischen Reflexionen

Zum Reiz des Romans gehört es, dass er die skurrile Komödie mit existenziellen, lebensphilosophischen Themen verbindet: mit ebenso gewitzten wie melancholischen Reflexionen über Liebe und Tod, Scheitern und Verzweiflung, falsche Empfindungen und das Glück, das man meist nicht dort findet, wo man nach ihm sucht. Und über die Zeit an und für sich; denn zum einen ist 1972 das Jahr, in dem die Koordinierte Weltzeit eingeführt wurde, zum anderen macht sich die um ihre tote Schwester trauernde Mutter wie alle anderen Figuren auf nach Paris, um mit einem gezielten Schlag die Zeit anzuhalten.

Dort kommt es zum Finale, natürlich auf dem Eiffelturm. Rammstedts Roman-Paris ist vor allem eins: ein Showdown der Stereotypen. So furios wie kurios spielt dieser Autor mit den Bildern und Alltagsmythen, die von den Dingen oder Orten in Umlauf sind. Seien es die Klischees der kriminellen Unterwelt, seien es jene über die Welthauptstadt der romantischen Liebe und der stilvollen Lebensart:

Er spürte, wie Paris schon wirkte, selbst hier, in den Randbezirken. Wie es ihn augenblicklich eleganter werden ließ, souveräner, irgendwie weltmännischer. Er wusste, dass er ab sofort guten Wein von schlechtem Wein unterscheiden konnte, vielsagende Gedichte von schwachbrüstigen, die richtigen Rollkragenpullover von denen, die sich nur bemühten. Sein Haar fiel ihm verwegener in die Stirn, sein Blick schwankte perfekt zwischen verletzt und blasiert… (159)

Zwischendurch: Interview mit einem Hammer

Sowohl Menschen wie Städte, Gebäude oder Dinge geraten bei Rammstedt in Identitätskrisen, wenn ihre Selbstbilder brüchig werden. Zwischenkapitel des Romans nehmen wunderbar skurrile Formen an, etwa als Listen zu den Vorlieben der Figuren, als Dialog mit der Sehnsucht oder als dreiseitiges Interview mit einem Hammer – ja, richtig gehört, das Werkzeug zum Zuschlagen und Draufklopfen ist gemeint, über dessen Seelenleben man sich bisher wenig Gedanken gemacht hat.

Zum guten Schluss: die Geburt des Erzählers

„Ich wache jede Morgen auf und habe keine Ahnung, was an dem Tag geschrieben werden soll“, hat der Autor in einem Interview gesagt. Das ist kokett dramatisiert, denn der geradezu reißbretthaft entworfene Plot des Romans verrät viel Voraussicht vom ersten Kapitel an. Das slapstickhafte Ende ist gewollt überkonstruiert, wartet aber mit einigen schönen Pointen auf. Die überraschendste betrifft natürlich, als Vater und Mutter endlich in 300 Meter Höhe zusammengebracht sind, die Geburt des Erzählers aus dem puren Momentum. Wie das mit rechten Dingen zugeht, sollte man aber nicht verraten. Nur soviel: Tilman Rammstedt hat mit „Morgen mehr“ nicht nur seine Schreibhemmung ausgetrickst, sondern auch einen Roman geschaffen, der den Medienwechsel vom Digitalen ins klassische Buchformat spielend meistert. Ein großes, kluges Lesevergnügen.