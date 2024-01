Ulrich Peltzer: Das bessere Leben

Ulrich Pelzer gelingt es in dem Roman "Das bessere Leben", kunstvoll verschiedene Zeit- und Bildebenen miteinander in Beziehung zu setzen. Sogar innerhalb eines einzigen Satzes lässt der Autor das weite historische Panorama aufscheinen, in dem sich die Lebenswege des strauchelnden Sales Manager Jochen Brockmann und des rücksichtslosen Geschäftemachers Sylvester Lee Fleming kreuzen. Pelzer hat einen düsteren und spannenden Thriller geschrieben, in dem es um die Frage nach dem richtigen Leben im Falschen geht.

Das bessere Leben Autor: Ulrich Peltzer Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-060805-5

Vielfach wurde Ulrich Peltzer schon für sein Werk ausgezeichnet, dabei hat er in seiner dreißigjährigen Schriftstellerlaufbahn nur wenige Romane geschrieben. Seit seinem Debüt "Die Sünden der Faulheit", das das West-Berlin kurz vor dem Mauerfall atmosphärisch dicht abbildet, sind es gerade einmal drei; daneben die lange Erzählung "Bryant Park". So wartet mancher Leser gespannt auf ein neues Buch von Ulrich Peltzer. Das liegt mit "Das bessere Leben" nun vor.

Gleich zu Beginn von "Das bessere Leben" zeigt sich, wie kunstvoll es Ulrich Peltzer versteht, verschiedene Zeit- und Bildebenen miteinander in Beziehung zu setzen, die Gegenwart, in der seine Hauptfigur Sylvester Lee Fleming in einem Hotel in São Paulo aus einem Alptraum erwacht, und die Vergangenheit, als Fleming an einem amerikanischen College gewaltsame Vietnamkriegsproteste erlebt. Sogar innerhalb eines einzigen Satzes versteht es der Autor, das weite historische Panorama seines Romans aufzufalten, und den Leser dadurch gleich in den Bann zu schlagen.

Er schreckte hoch. Dunkelheit um ihn herum, kein Geräusch, nur sein Atem. Dieser Knall, als das Barackendach einstürzte, beißender Rauch, ein Blitzen, rot und blau, über den Köpfen der johlenden Menge. Keuchend befreite sich Sylvester Lee Fleming aus der verdrehten Decke und rieb sich seinen Nacken. Seit Tagen, seit seiner Ankunft in São Paulo ging das so, gestern die Schlägereien mit der Polizei auf der North Water Street, und wie dann alle Richtung Innenstadt gelaufen sind, Steine flogen in Schaufenster, Mülltonnen brannten, und immer wieder Sprechchöre und Schreie… stop this war.

Allerdings war Sylvester Lee Fleming, der sich, da jetzt von Alpträumen geplagt, in einem südamerikanischen Bett wälzt, zur Zeit der Vietnamproteste weniger politisch bewegt. Wichtiger war ihm das Geschäft, und sein Geschäft war der Drogenhandel: Mit dem Dope, dass er seinen Kommilitonen verkaufte, ließ sich gut Geld verdienen. Und am besten versteckte man das Zeug gleich bei den Kunden im Wohnheim.

Flemings Blick schweifte von Ecke zu Ecke, die Fußleiste entlang, suchte unauffällig nach einem Lüftungsrost, einer Diele, die locker sein könnte. Nichts, was für ein Depot geeignet gewesen wäre, eine sichere Bleibe für sein Anlagevermögen, ein paar kleinere Tüten Pot, Uppers, Downers und Acid, die er nicht mehr in seinem möblierten Zimmer in der Stadt verwahren wollte seit er das Souterrain eines Nachts durchwühlt vorgefunden hatte, zum Glück war ihnen (wem auch immer, Kunden, Konkurrenten) nicht eingefallen, einmal kurz in den Spülkasten der Toilette zu linsen.

Der Autor Ulrich Peltzer S. Fischer Verlag - Astrid Busch

Doch nicht nur zwischen Nord- und Südamerika, zwischen politischen Idealen und geschäftlichen Interessen spannt Ulrich Peltzer seinen Roman auf. Weitere Friktionen entstehen, indem er eine zweite Hauptfigur ins Spiel bringt, einen Deutschen mit dem sehr deutschen Namen Jochen Brockmann. Der arbeitet seit langem als Sales Manager eines Unternehmens für Beschichtungsanlagen, jetzt aber droht ihm die Kündigung. Sorgen bräuchte er sich eigentlich nicht zu machen, seine Kunstsammlung ist inzwischen sehr wertvoll, die Tochter aus dem Haus, die Exfrau ohne Ansprüche. Aber in dem Alter, in dem Jochen Brockmann und Sylvester Lee Fleming sich befinden, Anfang Fünfzig, scheint das Glück keine Frage des Geldes zu sein, auch wenn es das lange war. Um Glück auch geht es wohl gar nicht, sondern um, wie der Titel sagt, "Das bessere Leben".

Wieder Schreie, das Gefühl, als säße sein Herz in der Kehle, der Rest des Körpers leer, ohne Organe. Die Maschine wackelte von links nach rechts, machte einen Satz nach vorn. Oder runter? Eine endlose Ausdehnung von Wasser, durchzogen von dünnen weißen Wellenlinien. Niemals, dachte Brockmann, in ihm erwachte Trotz, einmal in Brüssel in Notrutschen raus, Fliegen so sicher wie in Abrahams Schoß. Er schloss die Augen, gab sich Mühe, ruhig zu atmen. Eine Chance noch, flüsterte Brockmann, wäre das ein faires Angebot? Nicht jetzt, nicht so.

Brockmann will es mit einer neuen Frau, die einst Flemings Geliebte war, noch einmal versuchen. Fleming dagegen hat seit dem Tod einer betörenden Mitstudentin damals in den Siebzigern offenbar nur noch Interesse am Geschäft. Er ist der Mann ohne Gewissen und von einer geradezu tödlichen Intelligenz. Als sogenannter Berater dreht er am großen Rad, stellt Beziehungen her und sorgt dafür, dass Geschäfte reibungslos ablaufen. Dafür müssen Leute geschmiert werden, dafür muss auch schon mal jemand einen Unfall erleiden. Gekonnt arbeitet Ulrich Peltzer hier mit Thriller-Elementen, und auch innere Monologe schreibt er mit großer Virtuosität.

Zwei Millionen für die unversehrte Rückkehr eines leitenden Ingenieurs stellten für einen deutschen Automobilkonzern nicht gerade eine Unsumme dar, zumal wenn die Versicherung die Hälfte trüge… nun sagt mal, Leute, habt ihr das Rechnen verlernt? Möglicherweise selbst das, wenn es ein paar Jahre ruhig geblieben ist. Wie vergesslich darf man sein in einer verantwortungsvollen Position, wie viele Illusionen darf man sich machen? Natürlich keine, dieser Lämmerglaube an die Geschichte … dass sie sich von allein vorwärtsbewege, zu ungeahnten Höhen aufschwinge. Ohne helfende Hand, die nach weisem Ratschluss die Richtung bestimmt. Dieses oder jenes Ereignis stattfinden lässt oder wenigstens für den nötigen Spin sorgt, wie bei einem Kreisel, wutsch, hier geht's entlang, da nämlich über die Tischkante, runter ins Nichts.

Selbstverständlich verschlägt es Brockmann irgendwann nach São Paulo, wo er auf Fleming trifft, der ihn für seine dunklen Machenschaften einspannen will. Diese Stelle ist leider der Kipp- und nicht der Höhepunkt des Romans. Baut Ulrich Peltzer zuvor über viele hundert Seiten geschickt Spannung auf, geht ihm am Ende die Luft aus, ja seine Geschichte versandet geradezu und verliert sich im Ungefähren. Was Fleming genau treibt, erfährt man, so suggestiv es auch angedeutet sein mag, niemals genau, noch weniger, was er denn eigentlich mit Brockmann vorhat. Der geht auch gar nicht auf das laue, fast lächerliche Angebot Flemings ein, einen kleinen Kurierdienst zu übernehmen. Statt dessen fliegt er zurück in die Arme seiner geliebten Angelika.

Ist die Liebe also der Weg zum besseren Leben? Diese Antwort scheint ebenso banal wie die Annahme, dass der Tod der großen Liebe, wie Flemings Geschichte nahe legt, die Kriminalität befördert. Und vielleicht ist das Leben ja in der Tat so banal. Nur: In der Kunst, in der Literatur wünscht man es sich doch ein bisschen radikaler.