Leif Randt: Planet Magnon

Autor: Leif Randt Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag

Der Weltraum, unendliche Weiten... – verblüffende Nähen. Es war ja so bei Raumschiff Enterprise: In den entlegensten Galaxien sah es nicht anders aus als auf der Erde. Planeten mit amerikanischen Wiesen, Wäldern, Wüsten - und Weißen. Dass die unbekannten Welten so frappierend bekannt aussahen, hatte natürlich mit dem geringen Budget der Fernsehserie zu tun. So ließen sich Kostüme und Kulissen sparen. Es lag aber auch am Serienkonzept, das durchaus clever war. Man verlegte gegenwärtige Themen in einen buchstäblich luftleeren Raum der Zukunft, um sie laborrein darstellen zu können - ohne die Schwerkraft von Historie, ohne das Grundrauschen sozialer Verhältnisse.

So wie man auf der ISS guckt, was Mikroorganismen treiben, wenn keine Gravitation und keine Umwelteinflüsse sie behindern. Die Enterprise-Kapitäne Kirk und Picard trafen im All immer wieder auf Makroorganismen, also Menschen, die die Suche nach dem Glück umtrieb. Die einen fanden es in kuriosen Kommunen, andere bei charismatischen Gurus, manche nahmen Drogen oder praktizierten freie Liebe oder - da dadaa – schon sind wir im Universum des Schriftstellers Leif Randt. Leif Randt ist Jahrgang 1983.

Als "Raumschiff Enterprise" zum circa zwanzigsten mal im Fernsehen wiederholt wurde, war er noch gar nicht geboren – und doch macht er genau das, was die Serie einst machte: Er denkt sich ein näher liegendes Gesellschaftsmodell aus und beamt es in die Weiten des Weltraums. Warum er dazu gleich ein halbes Dutzend bewohnter Planeten benötigt, bleibt etwas rätselhaft. Macht aber nichts, die Planeten kreisen alle um dieselbe Sonne und sind durch regelmäßige Shuttle-Flieger nicht schlechter verbunden als Stuttgart und Berlin.

Auch sonst ist vieles von der Erde her geläufig. Es gibt Städte und Dörfer, deren Bewohner Vincent, Toby, Gordon oder Emma heißen, Radio hören, Omnibusausflüge machen und Himbeermilch oder Tee mit Rum trinken. Alles, was es hierzuerden auch gibt. Und was es nicht gibt, wird hinten im Buch in einem umfangreichen Glossar erklärt. Zum Beispiel "rudimentäre Dekorationstiere" sind – wie es heißt – "Zuchttiere, denen ein Mindestmaß an Bewusstsein zugesprochen wird". Und "Serolin" ist eine berauschende Hautcreme.

Und Actual Sanity ist ein Computer, der die uneingeschränkte Macht über alles hat. Was, eine Computerdiktatur? Will Leif Randt diese Idee, die so museal ist wie Konrad Zuses erste Elektronenhirne, einem Lesepublikum des 21. Jahrhunderts zumuten? Ja, aber anders. Sein allmächtiger Computer ist eine diskrete Konsensmaschine mit Gleichmutsalgorithmus, also eine Art kybernetische Angel Merkel. So lässt sich das Planetenvolk gern regieren, muss sich um nichts kümmern und kann sich ohne Existenznöte der allgemeinen Lebenskultivierung widmen.

Das geschieht in sogenannten Kollektiven, die so etwas wie College-Clubs sind. Selbstbewusst, elitär und distinktions-eifrig, teilweise missionarisch, aber insgesamt sehr pluralistisch. Jeder kann nach seiner Facon glücklich werden. Nur nicht die, die meinen, dass der Mensch kein Mensch ist, wenn er nicht auch unglücklich sein kann. Wenigstens in der Liebe.

Diese Unglücksritter rufen zur Revolte und das bringt Konflikt und Handlung in den Roman. Die ist zwar weniger spannend als die noch schwächste Folge "Raumschiff Enterprise", dafür aber galaktisch gewiefter. Und - das muss man erst mal hinbekommen - zugleich sehr unterhaltsam. Und - auch das noch - Leif Randts "Planet Magnon" ist enorm ökonomisch. Er erspart einem nämlich, sich bei Dave Eggers "Circle" oder den "Tributen von Panem" durch Halden von Handlungs- und Sprachmüll zu wühlen, um ein paar banalvisionäre Glasperlen mit Edelsteinen zu verwechseln, nur weil sie zwischen mattesten Klischees eingermaßen funkeln.

Ganz anders Leif Randt. Der bietet auf nur 250 Seiten netto ein Hochkonzentrat von soziotopologischen Gegenwartsfortschreibungen, die subtil und einfallsreich sind, intelligent, überraschend und von lässiger Ironie. Zugleich ist "Planet Magnon" nichts weniger als die Neubelebung eines Romangenres, das wegen chronischer Anämie eigentlich noch nie richtig auf die Beine kam. Der philosophisch-utopische Gesellschaftsroman. Ein Buch, das vom üblichen Eigenbeschäftigungsquark der deutschen Literatur Lichtjahre entfernt ist. Wer will, legt sich zum Lesen Musik auf.