Steffen Martus: Aufklärung - Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild

Wer in diesen Tagen Aufklärung als Vorbild preist, sollte dieses Buch lesen. Steffen Martus erzählt die Geschichte dieser Epoche souverän und umfassend, blickt nicht nur auf die Geistesgeschichte, sondern auch die politischen Ereignisse und darauf, wie beide miteinander zusammenhingen.

Aufklärung - Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochenbild Autor: Steffen Martus Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-87134-716-0

Die Aktualität der Aufklärung

Ein unzeitgemäßes Buch, so könnte man meinen. In einer Zeit, in der Milliarden Daumenkuppen über Smartphones wischen, in der das stumpfsinnige Quoten- und Sportfernsehen das Hirn der Älteren gekonnt vernebelt und in der die Jüngeren nichts wichtigeres kennen als den neuesten Er-so-ich-so-Klatsch auf Whatsapp – da verfasst Steffen Martus ein Buch über den Aufbruch des deutschen Geisteslebens in die Moderne. 300 Jahre liegt dieser Aufbruch zurück. Aber relevant sei er eben doch noch, und das auf mehrfache Weise, schreibt Martus.

"Man kann die Aufklärung mit Aktualitätswert ausstatten, indem man sie als Teil einer klassischen Modernisierungserzählung darbietet – in der Toleranz, Demokratie und Säkularisierung die gleichsam natürlichen Ziele der Geschichte bilden. Zugleich aber gibt es viele Anlässe, an der schlichten Allgemeinverbindlichkeit und Durchsetzbarkeit der Ideale zu zweifeln. Setzt man voraus, dass die Moderne nur eine sehr spezifische historische Episode war, liegt der Aktualitätswert der Aufklärung darin, dass sie sich auch um einen Ausgleich zwischen konkurrierenden sozialen Strukturen, politischen Systemen und ideellen Orientierungen bemüht hat."

Es war eine unübersichtliche Zeit. Deutschland erholte sich mühsam vom 30jährigen Krieg. Da wurden im preußischen Raum geistige Weichen gestellt. Samuel Pufendorf wurde Hofhistoriograph – ein fortschrittlicher politischer Denker. In Halle mauserte sich die Fridericiana zu der deutschen Universität der Frühaufklärung. Und im nahen Glaucha gründete August Hermann Francke seine erste Armenschule: Kinder sollten lernen können, unabhängig von ihrem Stand. Und an Universitäten zählte nicht mehr adliges Blut, sondern ein heller Kopf. Es war die Zeit, deren Credo Immanuel Kant viele Jahre später auf den Punkt brachte:

"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 'Sapere aude! Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!' ist also der Wahlspruch der Aufklärung."

Die unterschiedlichen Phasen

Die Aufklärung in Deutschland war allerdings mehr als nur Kants Kritik der reinen Vernunft von 1781. Da gab es auch einen Johann Christoph Gottsched, der mit seinen Theaterstücken proklamierte, dass der Mensch sich bessern müsse und könne. Oder ein Moses Mendelssohn, der die Dinge rund um die Chancen der Aufklärung eher pragmatisch sah und keine Wunderdinge erwarten mochte.

Kenntnisreich und detailliert schildert Martus, wie sich die Debatten entspannen: über das Verhältnis von Glaube und Vernunft, über soziale Ordnung und Moral, über Körper und Geist. Er zeigt, dass die Aufklärung unterschiedliche Phasen durchlief.

Um 1700 begannen die Dispute unter Gelehrten wie Christian Thomasius oder Christian Wolff in Halle. Zur Jahrhundertmitte hin entwickelte sich eine radikale Strömung, die die gesellschaftliche Grundordnung aggressiv in Frage stellte. Später entstand auch eine Aufklärung mit humoristischer Note. Zum Ende der Epoche hin schließlich fand eine neue Empfindsamkeit ihre Anhänger: mit einem neuen Blick für die Individualität jedes einzelnen.

Ein jahrzehntelanger geistiger Aufbruch also – und der war den Fürsten keineswegs egal. Sie interessierten sich nicht zuletzt für einen Punkt:

"Die Aufklärung fragte immer wieder, wie sich vorauseilender Gehorsam, grundsätzliches Einverständnis mit den Zielen der Regierung, prinzipielle Bereitschaft zur Befolgung bestimmter Werte und Gesetze erwirken lasse. Sie nannte dieses Einverständnis Tugend oder Moral. Oder eben den Mut, seine Vernunft selbst zu gebrauchen. Auch wenn der Aufklärung die Theatralität der höfischen Inszenierung suspekt war, teilte sie letztlich den Problembezug mit einer Staatsmacht, die Herrschaft abstrakter ausüben wollte – die eher auf Selbst- als auf Fremdverpflichtung setzte."

Der policeyliche Stil

Dazu gehörte ein besonderer Regierungsstil: der sogenannte "policeyliche Stil". Anders als der Name vermuten lässt, zielte der nicht auf einen autoritären Überwachungsstaat ab. Im Gegenteil: Wenn ein Fürst "policeylich" dachte, dann wünschte er sich Untertanen, die aus ihrer eigenen Überzeugung heraus staatskonform handelten. Natürlich wusste auch dieser Fürst, dass seine Untertanen in Streit geraten konnten. Besonders in einer Zeit, in der so viele kluge Köpfe Bücher und Traktate schrieben und sich in ihren Zeitschriftenartikeln gegenseitig beharkten. Es kam aber darauf an, diesen Streit zu kanalisieren. Martus schreibt:

"Wie gelingt es, Selbstkontrolle und Toleranz gegenüber anderen zu erwirken? Es ging darum, Einverständnis mit der sozialen Ordnung zu stiften. Und zwar nicht durch Zwang, sondern über ein produktives Verhältnis zu Vielfalt, Veränderung und Unruhe. Die gesellschaftlichen Bindekräfte mussten so tief verankert werden, dass man sich bestimmte Formen von Uneinigkeit gönnen konnte. Mit einem Wort: Die Aufklärung suchte nach Strategien, die Konfliktfähigkeit zu erhöhen, weil es ohne ein gewisses Maß an Meinungsverschiedenheit und Interessenkonkurrenz einfach nicht lief – diese durften nur nicht auf Kosten des sozialen Friedens gehen."

Martus entkräftet auch das Vorurteil, dass die Aufklärung eine durchweg atheistische Epoche gewesen sei. Wohl sahen sich religiöse Dogmatiker der Kritik ausgesetzt. Aber die deutsche Aufklärung habe, so Martus, ihr

"enges und versöhnliches Verhältnis zum Glauben nie aufgegeben".

Und auch wenn sie atheistisch argumentierten – die Aufklärer schwebten nicht im wertfreien Raum. Schon der Vordenker Christian Wolff hatte einen typischen Gedanken formuliert, den Martus referiert:

"Der Mensch agiert nicht sozialverträglich aus Schwäche. Der einzelne kooperiert, weil er in sich die 'Pflicht zur Vollkommenheit' spürt. Weil es ihm Vergnügen bereitet, sich und anderen Glückseligkeit zu verschaffen. Es ging mithin um eine positive Aufgabe. Die Funktion des Staats bestand vornehmlich darin, für 'Wohlfahrt' zu sorgen sowie für 'Ruhe' und 'Sicherheit', damit die Menschen gemeinsam auf ein glückseliges Leben zustreben könnten."

Die gesellschaftliche Tragweite

Dabei ging es dem Staat auch schlicht um Geld – um Steuermillionen. Und damit um Leute, die diese Steuern zahlten. Also waren viele deutsche Fürsten darauf aus, neue Einwohner anzulocken. Preußen hatte es vorgemacht: indem es die Hugenotten mit offenen Armen empfing.

"Wie also verlieh man einem Herrschaftsgebiet so viel Anziehungskraft, dass sich Menschen gern der Regierung eines Fürsten unterstellten? Hochschulen wurden von den Obrigkeiten in der Frühen Neuzeit als eine Antwort auf solche Fragen begriffen. Regenten betrieben mit ihnen Konfessionspolitik, nutzten sie zur Repräsentation und ließen ihre Landeskinder zu Funktionsträgern ausbilden."

Von Staat und Wirtschaft instrumentalisiert wurden die Universitäten also nicht erst im Bologna-System. Oft genug wetteiferten sie um Studenten: das taten etwa das preußische Halle und das sächsische Leipzig. Später trat Göttingen an Halles Stelle und wurde zur Vorzeige-Universität der deutschen Aufklärung. In der Konkurrenz der Universitäten spiegelte sich die Eigenheit des damaligen Deutschland: eines Flickenteppichs der Kleinstaaten.

Steffen Martus erinnert an die Vorzüge dieses Systems: in diesem flexiblen Miteinander politischer Akteure trieb immerhin die Kultur Blüten. Es musste eben nicht zwingend der zentralisierte Einheitsstaat sein – man konnte genauso gut Politik treiben, wenn man sich gekonnt in diesem dynamischen System zu bewegen wusste. Dieses Reich hat aus Martus' Sicht also mindestens zwei Seiten – wie auch die Aufklärung im Ganzen.

"Die Aufklärung geht uns heute als zwiegesichtige Epoche an. Mit guten Argumenten – so zeigt ein Blick zurück – ist es nicht getan. Überzeugungen reichen weiter als Worte. Zwischen Sollen, Wollen und Handeln gibt es erhebliche Reibungsverluste. Uns überfordert die Aufgabe, große Ideen strikt zu realisieren. Auch deswegen markiert der Rigorismus der Französischen Revolution nicht das historische Soll. 'Straßenbeleuchtung durch angezündete Häuser', bemerkte Lichtenberg einmal, 'ist eine sehr böse Erleuchtung.' Das sanfte Licht der Aufklärung zeigt etwas anderes: wie man sich an unklare Verhältnisse und unruhige Zeiten gewöhnen kann."

Die Aufklärung als vielschichtiges Zeitalter

Und das ist eine Quintessenz aus diesen eintausend Seiten: Selbst wenn man nur auf Deutschland blickt und etwa das fortschrittlichere Frankreich außer Acht lässt, war die Aufklärung ein verwirrend vielschichtiges Zeitalter.

Steffen Martus erzählt dessen Geschichte souverän und umfassend; allerdings hat er die Kapitel und Abschnitte teilweise essayistisch-blumig überschrieben. Wer also zum Beispiel ganz schnell und gezielt etwas wissen möchte über den Zürcher Literaturstreit – um die Frage, wie rational ein Dichter arbeiten müsse –, der muss sich schon etwas auskennen oder erst einmal suchen, bis er die zugehörige Passage findet.

Ob der enormen Faktenfülle hätte es dem Buch gut getan, wenn Martus die wichtigsten Inhalte eines Kapitels jeweils zum Schluss noch einmal zusammengefasst hätte. Wohltuend wiederum ist die teilweise lockere Sprache: hier wird nichts unnötig verkompliziert. Steffen Martus' Buch über die Aufklärung ist also ein Lese-Buch mit allen Vor- und kleinen Nachteilen. Die passende Lektüre, um sich zwischen den Jahren über das deutsche 18. Jahrhundert zu informieren – und auf unterhaltsamem Wege seine Schlüsse aus dem Wort Immanuel Kants zu ziehen.