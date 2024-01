Ralf Rothmann: Im Frühling sterben

Ralf Rothmann hat mit "Im Frühling sterben" eine ganz neue Art von Vaterroman geschrieben. Es ist ein Vaterverstehbuch. Ralf Rothmann versucht mit großem Einfühlungsvermögen die Charaktere derjenigen zu rekonstruieren, die das Nachkriegsdeutschland nicht nur durch ihr Tun, sondern auch durch ihr Schweigen prägten. "Im Frühling sterben" ist ein Wunder der Zwischentöne, es kann das Schweigen dieser Vätergeneration brechen. Wohl der bisher wichtigste deutsche Roman in diesem Jahr.

Im Frühling sterben Autor: Ralf Rothmann Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-42475-9

Und dann sitzt man da und hält seine Hand. Und man würde ihn, den Vater, gern noch fragen, würde am liebsten ein letztes Mal versuchen, ihm sein Leben abzufragen, weil es vielleicht was erklären könnte. Und dann stirbt er dahin. Eingehüllt in die mehr oder weniger selbstgewählte Einsamkeit, in eine fraglose Stille. Und der Krieg, den er, der nie recht nach Hause kam, mit nach Hause brachte, geht weiter. Weil das Schweigen über den Krieg weiter geht.

"Das Schweigen", das steht ziemlich am Anfang von Ralf Rothmanns neuem Roman "Im Frühling sterben", "das Schweigen, das tiefe Verschweigen, besonders wenn es Tote meint, ist letztlich ein Vakuum, das das Leben irgendwann von selbst mit Wahrheit füllt." Man muss sich Rothmanns ersten Roman seit "Feuer brennt nicht" vor sechs Jahren als genau einen solchen Akt der Wahrheitsfindung des Lebens vorstellen.

"Im Frühling sterben" ist ein Vaterbuch (beinahe ein doppeltes, aber dazu später). Der Versuch einer Vaterrekonstruktion. Der Rekonstruktion eines jener Charaktere, eines jener Lebensläufe, auf denen dieses Land sich aufbaut, die es geprägt haben, durch ihr Tun und durch ihr Schweigen. Und die man verstehen muss, wenn man das Land verstehen will.

Rothmann betreibt dabei keinen Vatermord, wie er noch vor einem Dutzend Jahren geradezu zwangsläufig gewesen wäre angesichts der Biografie eines Mitglieds der Waffen-SS, denn um eine solche handelt es sich letztlich auch in Rothmanns Roman.

"Im Frühling sterben" ist – damit reiht sich der Roman ein in ein gutes Dutzend Vaterromane, die in den vergangenen, sagen wir, fünf Jahren erschienen sind – im Gegensatz dazu ein Vaterverstehbuch. Voller Warmherzigkeit und Würde und Ernst. Keine Abrechnung findet statt, es wird getrauert, die Erzählung bleibt dennoch angenehm distanziert, hält sich fern von falscher Psychologisiererei. Nüchtern und doch immer sprungbereit in die mythische Aufgeladenheit betreibt Rothmann weiter, was man seinen christlichen Existenzialismus genannt hat.

Der Autor Ralf Rothmann Suhrkamp Verlag - Franka Bruns/Suhrkamp Verlag

Ralf Rothmann, sollte man vielleicht erwähnen, ist ein Autobiografieabschweifer. Seine Romane stehen gern mit anderthalb Beinen in seiner eigenen Lebensgeschichte. Der Vater, dessen Weg durch die Apokalypse der letzten Kriegswochen sein Sohn, der Schriftsteller ist, in „Im Frühling sterben“ rekonstruiert, heißt Walter Urban. Er – der Melker war in Schleswig und sich als Bergmann in den Kohleminen derart zerarbeitete, dass er aus Scham über seine Frühberentung zum Alkoholiker geworden früh starb – hat erhebliche Ähnlichkeit mit dem Vater Ralf Rothmanns. Die Kernschuld allerdings zum Beispiel, die diesem Walter Urban vom Schicksal und von seinem Hauptsturmführer aufgehalst wird und die er mit nach Hause bringt, diese Kernschuld hat Rothmann aus der Biografie eines anderen Sohnes geborgt. Sie hätte allerdings jeder mit nach Hause bringen können, der, als der Krieg längst verloren war, noch zwangsrekrutiert und an die Front geschickt wurde.

Die Reise, die Walter und sein Kumpel Fiete im Februar 1945 noch antreten müssen, beginnt mit einem Besäufnis, das der Reichsnährstand veranstaltet. Walter, den sie Ata nennen, weil er so auf Reinlichkeit achtet, hat sich gerade verliebt. Er dürfte ungefähr denselben Jahrgang haben wie Günter Grass. Das Besäufnis ist eine Zwangsrekrutierungsveranstaltung der Waffen-SS. Wer gekommen ist, kommt nicht mehr raus ohne Marschbefehl. Wer sich weigert, spielt mit seinem Leben. Wer sich nicht weigert, natürlich auch. Eine klassische Loose-loose-Situation. "Komm lass uns sterben gehen", sagt Fiete.

Das Sterben, das unsinnige, das grausame, das unendlich traurig machende Sterben ist überall, wo Fiete und Walter hinkommen. Und Walter ist unsere Kamera bei dieser Fahrt durch eine Todeszone, die Cormac McCarthy, der größte amerikanische Apokalyptiker der Weltliteratur, auch nicht intensiver hätte ausmalen können, in allen Schattierungen des Schwarz. Er sieht Soldaten durch Phosphorbomben der Russen auf zerschmelzendem Straßenbelag in schwarzem Rauch aufgehen. Er sieht tote Deserteure in den Bäumen hängen. "Schwarz verkohlt und rauchend im Regen", steht dann da, "lagen die Leichen der beiden Hitlerjungen auf der Frühsaat. Krähen hockten in den Bäumen". Walter sieht gefolterte Zivilisten mit Stricken um den Hals auf Schemeln stehen. Angebliche Partisanen, dabei gibt es in der Gegend mehr Feldjäger, die Fahnenflüchtige jagen, als wirkliche Feinde.

Walter, dessen Vater - ein rechter Sadist – als Aufseher im Konzentrationslager Dachau in Ungnade fiel und bei einem Himmelfahrtskommando umkam – macht sich auf die Suche nach dessen Grab, kehrt nach dem Ausflug in die Hölle zurück und sieht sich mit dem Gewehr in der Hand im Erschießungskommando Fiete gegenüber stehen. Der hat es nicht mehr ausgehalten. Walter will das nicht. Walter wehrt sich. Sein Hauptsturmführer hält ihm darob einen Vortrag über ordentlichen Genitiv-Gebrauch und leiert ein Loerke-Gedicht herunter. Und dann geht Fiete sterben.

"Ein Durchschuss ließ Erde hochspritzen. Schwarzdrosseln flogen vom Acker auf, und schneller, als sich die Verblüffung über die jähe Wucht der Einschläge in seinem Gesicht abzeichnen konnte, sackte Fiete ein Stück weit in die Knie, stand plötzlich o-beinig da. Wie es Kinder tun bei einem unerwarteten, bislang nie erlebten und nicht für möglich gehaltenen Schmerz, riss er den Mund auf, hielt die Augen aber geschlossen. Etwas Atem entwich den Einschusslöchern."

Es sind Tiere in diesem Haus des Todes. Kaninchen drücken sich mit entzündeten Augen in die Felder, Tauben verstummen, einmal – als er sich schon am Rand des Todes wähnt – steht ein Rehbock neben Walter. Tiere sind immer in den Erzählungen und Romanen von Ralf Rothmann. Nie aber waren sie so wichtig wie hier. Als kommentarlos kommentierende Zaungäste, als Gottesboten, als Spiegelraum der Natur für die Grausamkeit des Menschen.

"Im Frühling sterben" ist als feiner und trotziger Widerstand gegen alles Zeitgeistige und Mittelständische der für mich wichtigste deutsche Roman des bisherigen Jahres. Ein Buch für Erwachsene. Ein Wunder der Zwischentöne, der Aufladungen, des Trostes auch. Es füllt das Schweigen. Es kann Schweigen brechen. Es ist dazu noch nicht immer zu spät.