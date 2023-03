Laurence Sterne in Shandy Hall



Ein Anglikaner mit spitzer Feder, ein Satiriker mit stiff upper lip: Das war der britische Pfarrer Laurence Sterne. Zu seinem 250. Todestag erscheint nicht nur eine prächtige Ausgabe seiner gesammelten Werke, sondern auch der kluge Sterne-Essay von Hans von Trotha, in dem er auch auf Reisen geht nach Shandy Hall.

A Sentimental Journey Laurence Sterne in Shandy Hall Autor Hans von Trotha Verlag: Wagenbach Verlag ISBN: 978-3-8031-1332-0

Ein Autor, der seiner Zeit voraus war

Vor 250 Jahren – am 18. März 1768 – starb in London der englische Pfarrer und Schriftsteller Laurence Sterne, Autor des Romans „Tristam Shandy“. Eine gerade erschienene Werkausgabe im Galiani Verlag und Hans von Trothas 'empfindsame Reise' auf den Spuren von Laurence Sterne im Wagenbach Verlag bieten die Gelegenheit, Sternes Werke und Briefe neu zu entdecken.

Laurence Sterne, englischer Schriftsteller (1713 - 1768) Porträt. Unbez. Kupferstich nach dem Gemälde, 1760, von Sir Joshua Reynolds (1723 –1792) picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Unbekannt

Das Schöne an Jubiläen und Gedenktagen ist, dass sie vergessene oder vernachlässigte Autoren wieder ins Gespräch bringen. Im Berliner Galiani Verlag erscheint nun eine dreibändige Werkausgabe des englischen Schriftstellers Laurence Sterne – die erste deutsche überhaupt. Sie enthält neben Sternes Hauptwerken „Leben und Ansichten von Tristam Shandy, Gentleman“ und „Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien“, auch kleinere Schriften und vor allem Sternes Briefe.

Kurz zur Erinnerung: Wir befinden uns im England des 18. Jahrhunderts. Laurence Sterne hatte eine Pfarrstelle auf dem Land in der Nähe von York inne und widmete sich nebenbei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Schreiben. Die ersten zwei Bände des „Tristam Shandy“, veröffentlicht 1759/60, lösten aufgrund der darin enthaltenen Obszönitäten und erotischen Anspielungen einen handfesten Skandal aus. Sterne schreibt nicht ohne Ironie in einem Brief vom 30. Januar 1760:

„Was nun aber die keuschen verheirateten und keuschen unverheirateten Angehörigen des weiblichen Geschlechts betrifft – sie dürfen mein Buch nicht lesen!“

Darüberhinaus mutet der schreibende Pfarrer den zeitgenössischen Lesern, die an ordentliche Geschichten mit Anfang und Ende gewöhnt waren, einiges zu: Seine Texte bestehen aus Ab- und Ausschweifungen, Einschüben, Briefen und Reflexionen über Gott und die Welt und über das Erzählen selbst – moderne Erzähltechniken, die erst im 20. Jahrhundert gebräuchlich wurden. Sternes Erzähler missachtet geltende Regeln und nimmt sich jede Freiheit, auch die, von anderen Autoren abzuschreiben und das geistige Diebesgut kreativ zu verwenden.

Ein preisgekrönter Übersetzer als Aufwertung der Gesamtausgabe

Die Gelegenheit, Sternes Werke erneut oder zum ersten Mal zu lesen und den Autor als bedeutenden Briefschreiber zu entdecken, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Neu- und Erstübersetzungen des preisgekrönten Übersetzers Michael Walter, aber auch die hilfreichen Kommentare und Erklärungen, das Nachwort und das biografische Beiheft des Herausgebers Wolfgang Hörner machen die dreibändige Werkausgabe zu einem wahren Schatz.

Was es bei Sterne noch alles zu entdecken gibt, ist nachzulesen in dem im Wagenbach Verlag erschienenen Buch „A Sentimental Journey“ des England- und Gartenkunstkenners Hans von Trotha. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise nach Shandy Hall, Sternes Pfarrhaus in Yorkshire, das heute ein Museum ist.

Der Autor beginnt seinen Ausflug ins Sterne-Universum in der National Portrait Gallery in London. Hier hängt ein Bildnis von Sterne mit Perrücke und Ornat, gemalt von Joshua Reynolds, der so ziemlich alle porträtiert hat, die im London des 18. Jahrhunderts Rang und Namen besaßen. Weiter geht es mit einem kulturgeschichtlichen und philosophischen Ausflug in die Aufklärung. Hans von Trotha erklärt, wie sich aus der Betonung des Subjektiven, aus der Entdeckung der Sinne und Gefühle der Begriff der „Empfindsamkeit“ entwickelte und welche Bedeutung er für die Literatur erlangte.

Schließlich landen wir nach einer Zugfahrt durch die englische Hügellandschaft im Pfarrhaus Shandy Hall, dem zentralen Ort Sterneschen Lebens und Schreibens. Dort wacht heute, erfahren wir, ein Kurator darüber, dass Haus und Gelände im Geiste Sternes erhalten bleiben. Hans von Trotha ist eine feine, kenntnis- und geschichtenreiche, vergnüglich zu lesende Annäherung gelungen an den Pfarrer aus Yorkshire, den Wegbereiter der modernen Literatur. Gerne lässt man sich auf diese empfindsame Reise mitnehmen!