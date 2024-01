Ein Zeitreisetagebuch



Wollte Florens Christian Rang Polen germanisieren? Hat er der späteren Euthanasie das Wort geredet? Vorsichtig nähert sich Anne Weber ihrem Urgroßvater an: Sie liest seine Bücher und Tagebücher, und sie bereist die Orte, an denen Rang gelebt hat. Entstanden ist ein intensives Buch, das trotz aller Ernsthaftigkeit auch etwas Schwebendes hat.

Katharina Borchardt: "Ahnen" ist kein Roman, eher eine familiäre Selbsterkundung. Anne Weber beginnt im Jahr 2006, Nachforschungen über ihren Urgroßvater Florens Christian Rang anzustellen. In ihrem Buch nennt sie ihn Sanderling. Dieser Sanderling war zunächst Beamter, dann Pfarrer im heute polnischen, damals preußischen Posen. Geboren 1864, gestorben 1924 im Alter von 60 Jahren. Er war befreundet mit Benjamin, Hofmannsthal und Buber, derentwegen er und seine Schriften heute auch nicht gänzlich vergessen sind. Bücher, Briefe und Tagebücher hat er hinterlassen. Und die hat seine Urenkelin Anne Weber gelesen. Sie unternimmt aber noch mehr, um etwas über ihren Urgroßvater in Erfahrung zu bringen…

Anja Brockert: Zunächst muss man sagen, dass der Untertitel dieses Buches die Sache genau bezeichnet, die Anne Weber hier unternimmt. Es ist tatsächlich ein "Zeitreisetagebuch". Das heißt, wir erleben mit, wie sich die Autorin der Zeit und der Person ihres Urgroßvaters Florens Christian Rang annähert. Der vorliegende Text ist eine Art literarisches Tagebuch oder Journal, in dem Weber von ihren Recherchen erzählt, von ihren Fragen, von ihren Reflexionen und vor allen Dingen auch von ihren Empfindungen bei diesen Recherchen.

Sie erzählt von ihren Lektüren, etwa zur Geschichte Deutschlands und Polens, vom Aktenstudium in Behörden, wie sie ganz mühsam die Tagebücher und Briefe des Urgroßvaters entziffert. Am Ende reist sie auch nach Polen, nach Posen, wo ihr Urgroßvater ein evangelischer Pfarrer war. Dabei lotet sie aus, ob und in wieweit man sich überhaupt einfühlen kann in eine längst vergangene Welt und in das Denken eines Menschen, der vor über 100 Jahren gelebt hat. Also in einer Zeit, in der zum Beispiel der Glaube noch eine große Rolle gespielt hat. Im Kern geht es ihr natürlich auch um die Frage, was deutsch sein zu Sanderlings Zeit eigentlich bedeutet und bedeutet hat, zu Zeiten des Nationalsozialismus und natürlich auch heute.

Durch Anne Webers Nachforschungen entsteht das Bild eines ziemlich ernsten Mannes – vor ihr, der Autorin, aber auch vor uns, den Lesern. Was für ein Mann war dieser Florens Christian Rang, der erst Beamter war und dann ein protestantischer Pfarrer?

Er war Pfarrer, er war Schriftsteller und er war Philosoph. Sie sagten es, er war befreundet mit Benjamin und Buber und einigen anderen. Er hat über das Christentum geschrieben und über die Geburt des Karnevals, aber auch über Autoren wie Cervantes und Kleist. Dieser Großvater war in der Tat ein sehr ernster, aber auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der die gesamte Last und das Leiden der Menschen auf seinen Schultern spürte. Aber – und das ist im Grunde die Programmatik dieses Buches – Anne Weber bekommt diesen Sanderling nicht wirklich zu fassen. Sie kann ihn nur aufgrund seiner Texte und Notizen und ihren Empfindungen dazu einkreisen. Und so wird er natürlich auch jetzt keine wirklich plastische Figur. Auch nicht für uns. Anne Weber hat selbst gesagt, sie zeichne eigentlich ein Phantombild. Und damit müssen wir Leser leben, so wie wir damit ja auch bei den eignen Ahnen, die wir selbst nicht mehr kennen gelernt haben, leben müssen. Das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber liegt irgendwie in der Natur der Sache.

Anne Weber nennt ihren Urgroßvater im Buch Sanderling, nach einem Vogel, den sie an der französischen Küste dabei beobachtet hat, wie er am Wassersaum entlanglief. Anne Weber lebt selbst in Frankreich. Zugegebenermaßen: Florens Christian Rang ist ein langer Name und es ist vielleicht etwa sperrig, diesen immer ganz auszuschreiben. Warum aber wählt die Autorin einen fiktiven Namen für einen nicht-fiktiven Menschen, über den sie schließlich auch einen nicht-fiktiven Text schreibt? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen.

So richtig hat sich mir das auch nicht erschlossen. Natürlich ist Anne Weber eine Autorin, die auf den Klang der Worte lauscht und auf die Assoziationen, die diese Worte auslösen. Und der Name Rang scheint ihr, das merkt sie auch an, massiv auf eine Position in der Gesellschaft hinzudeuten. Das widerstrebt ihr vielleicht. Andererseits schreibt sie: "Der Sanderling lief am Wassersaum seiner Zeit entlang." Und man kann sich gut vorstellen, wie er da so hin und her läuft…

…vor und zurück…

Genau. Vielleicht löst so ein Vogel auch ganz andere poetische innere Bilder aus als der Name Rang oder die Bezeichnung "mein Urgroßvater".

Eine weitere wichtige Rolle spielt Anne Webers Großvater, also der Sohn von Florens Christian Rang. Er war ein Nazi. Gut kommt er nicht weg, oder?

Nein, gar nicht. Er wollte Karriere machen, war erst in der SA und dann beim Sicherheitsdienst der SS, für den er Schriften bewertete, zum Beispiel von Ernst Jünger. Nach dem Krieg hat sich dieser Großvater einen Persilschein von Martin Buber ausstellen lassen, dem jüdischen Religionsgelehrten, der mit dem Urgroßvater Sanderling befreundet gewesen war. Dieser Großvater ist in der Tat keine sympathische Figur und war offenbar kein Mann, den irgendwie Gewissensbisse quälten, anders als seinen Vater.

Urgroßvater und Großvater stehen für Anne Weber nicht nur in einem Zusammenhang, weil sie Vater und Sohn waren, sondern auch, weil der Urgroßvater zu einer Zeit in Polen war, in der dort die sogenannte Germanisierung vorangetrieben wurde. Das war um die Jahrhundertwende. Das verbindende Stichwort für Urgroßvater und Großvater lautet deshalb "Polen", und es lautet auch "Auschwitz", obwohl der Urgroßvater schon 1924 gestorben ist und obwohl der Großvater zwar ein Nazi war, aber nicht unmittelbar in die Verfolgung von Juden verstrickt war.

Ja, das ist einer der Knackpunkte des Buches. Das Rätsel, das die beiden und das auch ihr eigener Vater ihr aufgibt, lautet: Wie konnte es kommen, dass aus dem Sohn eines Sanderling, der seinerzeit sehr eng mit Juden befreundet war und als Christ in den Juden "die älteren Brüder" sah, ein Nazi wurde? Das ist eine der Fragen, die sie sich stellt. Und sie stellt sich natürlich auch die Frage: War ihr Urgroßvater einer derjenigen, der im damals preußisch verwalteten Teil Polens die Germanisierung mit vorantreiben wollte?

Diese Frage kann sie aufgrund von Dokumenten aber schließlich verneinen. Aber es gibt ein Tagebuchdokument von Sanderling, das die Autorin sehr verstört. Darin erzählt er vom Besuch in einer Irrenanstalt – so hieß das damals noch –, und fragt sich, warum diese Menschen, die so leiden, nicht vergiftet werden. Da stellt sich die Autorin die Frage, ob das ein böses Omen ist, wenn man an die spätere so genannte Euthanasie bei den Nazis denkt. Ihr wird jedoch immer klarer, dass die Geschichtslinien so nicht fließen. Sanderling lebte in seiner Zeit und war zutiefst vom Leiden der Menschen, auch dieser kranken Menschen, geschlagen. So klare Verbindungen, wie wir sie aus heutiger Sicht gerne durch die Vergangenheit ziehen – dass also eins das andere ergibt –, da muss man sehr vorsichtig sein und sich selber gegenüber auch misstrauisch bleiben, ohne dabei etwas zu entschuldigen. Es geht wirklich darum zu sehen, wie die Zeiten ineinandergreifen und dann eben auch wieder nicht.

Was ich an diesem Buch sehr beeindruckend fand, ist seine vielschichtige Stilistik. Anne Weber liest nicht nur die Bücher und Korrespondenzen ihrer Ahnen, sondern sie redet auch mit ihrem Vater, sie fährt an die Orte, an denen zum Beispiel ihr Urgroßvater gelebt hat. Da wird das Buch fast zur Reportage.

Ja, das stimmt. Diese Passagen haben mir auch am besten gefallen, weil man mit ihr so ganz ruhig und still flaniert. Insbesondere in Polen, an den Orten, an denen der Urgroßvater gelebt hat. Wir schauen mit ihr, wir sehen, wie sich aus kleinen Zufällen mögliche Bedeutungen erschließen, wer ihr begegnet, wer mit ihr spricht. Sie ist eine sehr sensible Beobachterin solcher Gefühlswelten.

Anne Webers Schreiben ist stark assoziativ. Sie stellt Zusammenhänge her, wo Worte gleich klingen, oder sie lässt sich bei ihren Recherchen durch den Zufall leiten. Das ist sehr stark, entbehrt aber natürlich einer gewissen Nachprüfbarkeit, die man von einem reinen Sachbuch erwarten würde.

Sie will aber auch kein reines Sachbuch schreiben. Sie sagt ganz klar: Es ist ein Zeitreisetagebuch. Tatsächlich tastet man sich bei solchen persönlichen Recherchen meistens eher etwas unsystematisch vor. Das kennt man vielleicht, wenn man selbst Familiengeschichte betreibt. Was die Assoziation und Reflexion angeht, das ist wirklich stark. Manchmal geht es mir bloß ein kleines bisschen zu weit. Etwa bei der Frage, ob der Urgroßvater am Rückenmark erkrankt ist, weil ihm innerlich die Mitte fehlte. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber viele ihrer Assoziationen und Beobachtungen sind ganz feinsinnig und sehr schön.

Was schließlich auch noch anklingt, ist Anne Webers eigene Geschichte mit ihrer Familie. Sie bekennt ganz offen, dass sie ein uneheliches Kind ist und von der Familie Rang nie anerkannt wurde. Nun begibt sie sich auf Spurensuche nach ihren Vorfahren, auch wenn diese, zum Beispiel der Großvater, sie nie hat sehen wollen.

Ja, da war er ganz rigide. Sie war ein illegitimes Kind.

Ihr Vater wirft ihr sogar vor, sie wolle sich "in die Familie einschreiben". Ist ihr Werk denn nun legitim oder nicht?

Das ist eine ganz harte Stelle, wo der Vater ihr diesen Vorwurf macht. Aber klar ist das legitim. Dem Vater passt das natürlich nicht, weil Anne Weber auch die nationalsozialistischen Verstrickungen der Familie thematisiert. Natürlich hat die Enkelgeneration das Recht nachzuforschen. Zumal im Fall von Anne Weber noch hinzukommt, dass sie schon lange im Ausland lebt und dort – in Frankreich – immer "die Deutsche" ist und die Geschichte und der Holocaust auch immer mit da sind. Man gehört eben, wie sie sagt, zu diesem deutschen Volk, das... Und es ist egal, schreibt Anne Weber, ob das nun eine Projektion ist, dass die Anderen den Holocaust immer mitdenken, oder nicht. Diese Sicht ist in der Welt, und es gibt gute Gründe, sich damit zu befassen.

Geschichte, Polen, Holocaust, das sind alles sehr schwere Themen. Insgesamt ist es ein sehr ernstes Buch, oder? Ihrem Urgroßvater attestiert Anne Weber einen heute kaum noch nachzuvollziehenden Ernst, weil er immer die Welt ganz auf seinen protestantischen Schultern trug und sich für jeden Fehltritt vor Gott verantworten musste. Und sie meinte, dieser Ernst erschlösse sich heute eigentlich kaum noch. Ich finde aber, auch wenn der Gottesglaube dahin ist, so trägt Weber an ihrer eigenen Ahnenreihe nicht minder schwer. Und sie will dieses Gewicht ja auch tragen und hat ein sehr ernstes Buch geschrieben.

Ja, aber nicht nur. Klar, die Themen sind ernst und es klingt auch durch, dass Anne Weber diesen Ernst irgendwo auch schätzt, wie ihn ihr Urgroßvater an den Tag gelegt hat. Aber es ist kein schweres oder gar niederdrückendes Buch. Es ist nicht die 57.000. "Mein Opa war ein Nazi"-Geschichte. Sie hat vielmehr etwas Tastendes, fast schwebend Erkundendes. Ab und an muss man durchaus auch schmunzeln. Zum Beispiel wenn die Autorin vor einer polnischen Gedenktafel steht und Google Translate übersetzt ihr dann einen absoluten Unsinn.

Ja, stimmt. In der Schwere liegt auch sehr viel eher Schwebendes, sehr viel Leichtes. Insgesamt ist es ein intensives Buch, das ich gerne gelesen habe. Wie ging es Ihnen?

Ich finde es auch reizvoll. Ich finde es inhaltlich, sprachlich und als Projekt wirklich reizvoll. Man muss sich natürlich auf dieses Art des Journals einlassen wollen, auf dieses ruhige Tasten und Erkunden und Einkreisen. Dann kann man wirklich, beim genauen Lesen, auf fast jeder Seite ganz schöne wundersame Entdeckungen machen, auch sprachliche.