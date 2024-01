Geschichte einer Revolte 1960-1990



Was die Gedichte Rilkes oder Georges für die Kriegsjahrgänge des zwanzigsten Jahrhunderts waren, das waren die neuen Theorie-Taschenbücher der siebziger und achtziger Jahre für die Studentenbewegung. Es begann mit Adorno, Marcuse und Horkheimer in der edition suhrkamp und ging bis zu Lyotard, Deleuze und Foucault im Merve Verlag.



In seinem glänzend geschriebenen Buch lässt Felsch diese Faszination schwieriger Texte wieder lebendig werden und schreibt damit zugleich ein wichtiges Kapitel Geschichte der Intellektuellen in der alten Bundesrepublik.

Wolfram Wessels: Die 70er und 80er rücken uns näher, meist aber noch aus dem Blickwinkel von Zeitgenossen, wie zuletzt: Ulrich Raulff mit seiner Leserbiografie "Wiedersehen mit den 70ern". Jetzt aber gibt es das Buch eines Historikers und Kulturwissenschaftlers, Philipp Felsch, der 1972 geboren wurde, für den diese Zeit also tatsächlich eine weitgehend historische ist.

Auch wenn er nicht im Titel vorkommt, es geht eigentlich um den Merve Verlag und seinen Verleger Peter Gente. Bekannt wurde der vor allem durch die französischen Theoretiker Lyotard, Deleuze, Foucault und andere, die er in den 70er Jahren zur Pflichtlektüre deutscher Intellektueller machte. Herr Felsch, woher kommt denn die Theoriebegeisterung in den 60er Jahren?

Philipp Felsch: Das ist eine Studentengeneration in der jungen Bundesrepublik, die einen enormen Kulturhunger verspürt. Es gibt berühmt berüchtigte Briefe von Adorno, die er zurück nach Amerika schreibt, wo er also sein Erstaunen äußert angesichts dieser Studenten, die in seine Vorlesungen strömen und die eben so kulturbesessen sind. Das sind also Kriegskinder, die verloren gegangene Kultur wieder erobern wollen, bloß haben sie zu dieser Kultur und zur Tradition der deutschen Kultur und des Geistes ein schwieriges Verhältnis, weil sie historisch kompromittiert und kontaminiert sind.

Und Theorie kann an dieser Stelle, glaube ich, ein ganz entscheidendes Bedürfnis stillen, nämlich Kultur im Modus der Kulturkritik konsumierbar zu machen, erfahrbar zu machen. Das heißt, was vor dem Krieg oftmals noch zum Beispiel der Gedichtband in der Jackentasche erfüllt hat, mit dem junge Männer etwa in den 20er Jahren noch – wenn man an Stefan George denkt – gerne in der Gegend herumspaziert sind, das ist dann ab den frühen 60er Jahren das Theorie-Taschenbuch.

Also statt Rilke jetzt Adorno.

Genau, ja.

Ein bisschen müssen wir jetzt doch über Theorie reden. Sie sprechen von einem "Genre" Theorie. Was macht denn Theorie als Genre aus, normalerweise kennt man den Begriff ja aus einem anderen Kontext?

Ja, ich glaube, man wird diesem Theoriephänomen und seiner großen geistesgeschichtlichen Bedeutung nicht gerecht, wenn man sich daran macht, jetzt noch einmal diese verschiedenen Inhalte und Paradigma zu erzählen, sondern man muss eigentlich sich anschauen, welches Sozialleben diese Texte gehabt haben. Und das meine ich eigentlich, wenn ich von Genre spreche. Genre heißt also: Wie wurden diese Texte gelesen? Von wem? In welcher Art von Buch sind sie zirkuliert? Wie waren die Auflagen? Wie war der ganze Buchmarkt beschaffen, in dem diese Texte zirkuliert sind? Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass Theorie eben ein Genre sui generis darstellt, was sich von der schönen Literatur zum Beispiel, von der Poesie genauso unterscheidet wie von der akademischen Philosophie.

Es geht in dem Buch also weniger um die Inhalte der Theorien, sondern eher um eine Art Rezeptionsgeschichte?

Ja. Wobei auch die Inhalte vorkommen, aber nur soweit, wie man sie braucht, um diese Rezeption wiederum verstehen zu können.

Eigentlich verbindet man mit der Studentenbewegung und deren Büchern, von Adorno zum Beispiel, eher den Suhrkamp Verlag und seine damals aufkommenden Taschenbücher, die regenbogenfarbene Edition Suhrkamp. Warum messen Sie nun dem Merve Verlag eine fast noch größere Bedeutung bei?

Auch Suhrkamp kommt in meinem Buch vor und es spielt eine ganz wichtige Rolle. Suhrkamp – Sie haben es erwähnt – gebührt das historische Verdienst das Theorie-Taschenbuch in den frühen 60er Jahren eigentlich erfunden und erfolgreich auf den Markt geworfen zu haben. Es ist hochinteressant, wenn man sich die kulturkritischen Debatten, auch im Umfeld der Edition Suhrkamp ganz am Anfang anschaut, in denen also darüber gestritten wird, ob das überhaupt zulässig sei, schwierige Autoren wie Adorno, wie Bloch, wie Wittgenstein in diesem neuen Medium des Taschenbuchs zu publizieren, von dem Hans Magnus Enzensberger behauptet hatte, es degradiere Bildung zu Ware und mache Lesen zu Konsum.

Wenn man sich jetzt die jüngeren Geschwister dieser Kritiker á la Enzensberger ansieht, also die Generation der 68er, kann man beobachten, dass sie sich diese Befürchtung unter umgekehrtem Vorzeichen auf ihre Fahnen schreiben, als Formel der Subversion und dass sie sich eigentlich so etwas wie der Revolution des Buches verschreiben. Die vielen kleinen linken Theorieverlage, die um 1970 entstehen, die wollen alle den Tauschwert des Buches zugunsten seines Gebrauchswertes zurückdrängen, die wollen also Taschenbücher machen, die eigentlich einer Utopie verpflichtet sind, nämlich nicht auratisches, nicht hierarchisches, sondern demokratisches Bildungsgut zirkulieren zu lassen. Und da ist Merve – und deswegen ist er glaube ich für diese Geschichte auch so stilbildend – der bekannteste und einflussreichste Verlag gewesen, der innerhalb dieser Gutenberg Galaxis, quasi auf der Fährte von Suhrkamp entstanden ist, im Jahr 1970.

Und wie kam es, dass ausgerechnet Merve dann sozusagen zum Trendsetter für die Franzosen wurde?

Man hat jahrelang, also von 1970 bis etwa Mitte der 70er Jahre die Texte, die man selber verlegt hat, diskutiert, man hat einem enormem Glauben an die Kommunikation gehuldigt. Und irgendwann treten dann Abnützungserscheinungen auf, an dieser Utopie. In dieser Situation haben die Merves das Glück, in West Berlin zu sein, wo an der FU ein internationales Theorieprogamm gelesen wird. Da kommen dann die Franzosen Foucault, Deleuze, Derrida, der zum Beispiel auch schon ganz früh an der FU auftaucht, die kommen auf einmal in diesen Theorie-Kosmos hinein und sind ein Gegengift, also das wirksamste Gegengift in dieser Zeit gegen den in Abnützung befindlichen Denkstil des Marxismus. Und da ist Merve sicherlich, auch aufgrund dieses Standortvorteiles Westberlin, sehr früh dran gewesen.

Gab’s da Verbindungen nach Paris?

Ja. Peter Gente, also der Held dieser Geschichte, ist schon ganz früh nach Paris gefahren. Er ist ein ganz typischer 68er, glaube ich, insofern, als es ihm nie wirklich geglückt ist, als politischer Aktivist oder auch als Autor in den 60er Jahren die Bühne der Protestkultur zu betreten, obwohl er da durchaus zum Inner Circle gehörte. Aber bis ’68 verläuft seine politische Biografie eigentlich eher unbefriedigend und die Frage nach seinem Lebensthema gelingt ihm dann erst als er 1970 seinen Verlag gründet; und zwar auch, weil er eben schon früh immer wieder nach Frankreich und nach Paris, am Anfang auch viel nach Italien gefahren ist. Dadurch hatte er einen ganz entscheidenden Wissensvorteil, den er - vor dem Zeitalter des Internet - strategisch, verlegerisch sehr gut ausspielen konnte. Heute wäre an eine solche Art von Geschäftsmodell gar nicht mehr unbedingt zu denken.

Gente ist ja insofern auch typisch als er, Sie sagten es, nicht geschrieben hat. Die 70er Jahre, auch noch die 80er, waren ja die Zeit, in der sehr viel Theorie rezipiert wurde, man hat sie quasi verschlungen. Aber große Theoretiker hat sie nicht hervorgebracht...

Ja, das ist ja immer wieder beobachtet worden, und ich glaube das liegt daran, dass die 68er vor allem brillante Leser gewesen sind, muss man im Rückblick sagen, die ihren Vätern, die sich im Krieg kompromittiert hatten, wenn sie überhaupt zurückgekommen waren, das Wort entzogen haben, aber nicht um es selbst zu ergreifen, sondern um es dann erst mal ihren Großvätern zurückzugeben, nämlich der Generation von Vorkriegsintellektuellen, die vielfach auch in die Emigration gezwungen worden waren.

Und man kann in den 70er Jahren dann sehr schön verfolgen, wie die Figur des Lesers, die in den heroischen Tagen der Studentenbewegung eher noch ein Schattendasein führt, als eine, die eben nicht auf der Straße in den politischen Kampf verwickelt ist, wie diese Figur des Lesers auf einmal in der Theorie selbst so einen Siegeszug erlebt, bei Roland Barth, aber auch bei Deleuze und Guattari, bei den Rezeptionsästhetikern in Konstanz. Der Leser, der Bastler, der Brikolier, das sind eigentlich dann die postmodernen Helden der Theorie.

Sie schildern den Deutschen Herbst 1977 als eine Wende in der Theoriebegeisterung. Dann dauert Ihr "langer Sommer der Theorie" aber doch bis 1990.

Ja, 1977 ist sicherlich die entscheidende Wasserscheide, die das Denken in der Bundesrepublik überquert. Vorher verstehen sich die Theorie-Leser als Avantgarde. Also das sind möglicherweise nur wenige, die die schweren Text wirklich lesen und verstehen, aber sie tun das im Gefühl und im Selbstbewusstsein einer breiten gesellschaftlichen Bewegung, so als Vorhut vorauszumarschieren.

Es gibt auf der einen Seite dann eine neue Welle von sozialen Bewegungen, die sich vom theoretischen Gestus per se verabschieden: die Grünen, die Anti-Atombewegung, das sind ja eher aktionistische Formen von Protest. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diejenigen, die weiter fortfahren, Theorie zu lesen. Und die werden aber elitär, die werden hermetisch und die ziehen sich – und das kann man eben auch im Umfeld von Merve stellvertretend für eine neue Generation von Theorie-Lesern und beobachten – die ziehen sich so in hermetische Zirkel von einer wieder poetischer werdenden Theorie, und dann auch der Bildenden Kunst zurück.

Sie überschreiben Ihre Einleitung "Was war Theorie" - was ist sie denn heute? Gibt es sie seit 1990 nicht mehr?

Doch, auf jeden Fall. Ich selbst habe ja das Buch nur geschrieben, weil ich in den 90er Jahren mein großes Theorie-Erlebnis hatte mit den französischen Theoretikern Foucault und anderen. Und damals, glaube ich, eine vergleichbare Art von Intensität beim Lesen verspürt habe, der ich dann 15 Jahre später, als ich diese Bücher nach längerer Zeit wieder in die Hand nahm, nachgehen wollte und dabei bemerkt habe, dass ich eigentlich zurückgehen muss in die 60er Jahre, um das zu verstehen. Die Geschichte der Theorie geht weiter.

Wenn ich mich aber heute an der Universität umschaue, dann sehe ich auf der einen Seite, dass so ein bestimmter Kanon von Namen, von Begriffen und auf der anderen Seite auch von Worten, die man habituell, gestisch in Anführungszeichen setzt, dass die ganz fest etabliert sind. Und trotzdem kommt mir das doch auch ein stückweit wie abgesunkenes Kulturgut vor, weil es, glaube ich, eine ganz entscheidende Funktion heute nicht mehr übernimmt, die die Theorie geistesgeschichtlich so bedeutsam gemacht hat, das ist die Selbstkritik der akademischen Institutionen.

Theorie war ja auch immer der Gestus zu sagen: Wer sind wir hier? Was tun wir, wenn wir zu einem Germanistentag gehen? Was heißt es, überhaupt in einem Seminarraum oder vorne am Katheder zu stehen, etc.? Und diese kritische Funktion hat Theorie innerhalb der Universität, glaube ich, heute nicht mehr, im Gegenteil, die Universitäten, die Geisteswissenschaften befinden sich gegenwärtig so in einer konservativen Re-Disziplinierungsphase im Zeichen von sogenannten Sachzwängen. Auch in den neueren politischen Bewegungen sehe ich den Einsatz der Theorie nicht mehr so sehr, das sind eher aktionistische Formen, die - wenn überhaupt - auf volkswirtschaftliche Expertise zurückgreifen. Also Theorie hat seit den 80er Jahren, würde ich sagen, und das gilt eben bis heute, eher ihren Heimathafen in der Bildenden Kunst und seit den 90er Jahren dann auch auf den Bühnen unserer Theater gefunden.

Also, der Sommer der Theorie ist zu Ende. Mal sehen, ob ein neuer Frühling kommt. Vielen Dank, Philipp Felsch für das Gespräch.