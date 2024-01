Stephan Thome: Gott der Barbaren

„Auf die Frage, was China ist, wüsste ich keine Antwort außer: ein Rätsel. ... Meine deutsche Heimat zerfällt in unzählige kleine Fürstentümer, aber in den Köpfen lebt die Idee eines Volkes, das sich zur Republik zusammenschließen will. China dagegen besteht seit Jahrhunderten als ein Reich, und trotzdem glaubt niemand an die Existenz eines chinesischen Volkes.



Der gemeine Mann fühlt sich seiner Familie verpflichtet, seinem Clan oder Dorf, alle haben ihre eigenen Erd- und Herdgötter, und in jeder Präfektur wird ein anderer Dialekt gesprochen. Deutschland existiert als Idee, nicht als Realität, mit China ist es umgekehrt, und ich weiß nicht, was merkwürdiger ist.“