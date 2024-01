Aus dem Amerikanischen von Uda Strätling



Arthur Millers Short Stories sind zeitlos aktuelle Kurzgeschichtenklassiker im wahrsten Sinne des Wortes. Bisher konnte man nur zehn davon auf Deutsch lesen. Zum hundertsten Geburtstag Arthur Millers am 17. Oktober erscheinen alle 16 in neuer Übersetzung.

S. Fischer Verlag - Presence. Erzählungen Aus dem Amerikanischen von Uda Strätling Autor: Arthur Miller Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-596-95019-5

Dramatiker, Romancier, Kurzgeschichtenautor

Sein Drama "Tod eines Handlungsreisenden", 1949 am Broadway uraufgeführt und acht Mal verfilmt, machte Arthur Miller weltberühmt, und Stücke wie "Alle meine Söhne", "Blick von der Brücke" und "Hexenjagd" tragen ebenfalls dazu bei, dass er neben Eugene O´Neill, Tennessee Williams und Edward Albee zu den bedeutendsten US-Dramatikern des zwanzigsten Jahrhunderts zählt.

Doch der am 10. Februar 2005 verstorbene Miller war nicht nur Dramatiker. Er schrieb Reportagen, politische und literaturkritische Essays, den Roman "Brennpunkt" und einen hochgelobten Memoirenband mit dem Titel Zeitkurven. Und er verfasste insgesamt sechzehn Short Stories. Zehn davon waren 1988 ins Deutsche übertragen worden, sechs lagen bislang noch nicht übersetzt vor. Der Fischer Taschenbuch Verlag nimmt Arthur Millers hundertsten Geburtstag am 17. Oktober zum Anlass, um einen Band mit allen sechzehn Short Stories auf den Markt zu bringen, alle in neuer Übersetzung.

Perfekte und weniger überzeugende Kurzgeschichten

Kurzgeschichtenbände sind selten Bestseller, denn fast nie gelingt es einem Autor, mehr als ein Dutzend gleich gute Short Stories zu schreiben. Dies galt auch für Arthur Miller. Sein Band "Presence" enthält Kurzgeschichten, die schlicht perfekt sind und die man immer wieder lesen möchte, aber auch solche, die weniger überzeugen. Zunächst soll von den Geschichten die Rede sein, die auch viele Jahre nach ihrer Entstehung nichts von ihrem Reiz und ihrer Aussagekraft eingebüßt haben.

Da sind die beiden Erzählungen zu nennen, die während Millers Ehe mit Marilyn Monroe entstanden sind. Die Erzählung "Misfits" wurde von John Houston mit Marilyn Monroe und Clark Gable nach Millers Drehbuch grandios verfilmt und gelangte dadurch zu ebensolchem Ruhm wie "Tod eines Handlungsreisenden". Die zweite Geschichte ist dagegen weniger bekannt: "Bitte nichts töten" aus dem Jahr 1960 besticht nicht nur durch anhaltende Aktualität, sondern auch, weil an einem einfachen Beispiel und ohne penetranten moralischen Zeigefinger auf nur sechs Seiten gezeigt wird, wie gnadenlos die Menschen mit der Natur umgehen. Ein Mann und eine Frau schauen einem alten Fischer zu, wie er am Strand seinen Fang einholt, viele Fische aussortiert und im Sand verenden lässt.

"Inzwischen lagen am Strand an die fünfzig Knurrhähne, teils schnappend, teils vollkommen reglos. Sam spürte, wie in ihr die Spannung stieg, und er lief zu dem nächstgelegenen Fisch hin, hob ihn mit einem Schaudern des Ekels auf, warf ihn in die Wellen und kehrte zu ihr zurück. Das pulsierende Fischleben zuckte noch in seinen Fingern. "Wenn ich nur etwas hätte, mit dem ich sie hochnehmen könnte", begann sie.

"Du kannst doch nicht die ganzen Fische zurückwerfen", sagte er.

"Aber sie leben noch!", entgegnete sie, verzweifelt darum bemüht, zu lächeln und sich ihm nicht zu entfremden. "Nein, sie sind tot. Die meisten sind tot, Schatz." "Sind sie tot?", fragte sie, sich umwendend, den Alten.

"Hm. Eher nicht."

"Würden sie wieder leben, wenn sie Wasser hätten?"

"Klar, die erholen sich", sagte er begütigend, ohne sich jedoch von der Stelle zu rühren.

Sie schlüpfte aus einer ihrer Sandalen, lief zu einem sich windenden Fisch hin und versucht, ihn ins Wasser zu schippen."

Man hat Marilyn Monroe vor Augen

Die Geschichte dieser Frau, die sämtliche Fische vom Strand sammelt und zurück ins Wasser wirft, rührt an und lässt den Leser ratlos, ja schuldbewusst zurück. "Bitte nichts töten" lebt von sehr knappen, aber prägnanten Dialogen, die den Dramatiker erahnen lassen, und die von Uda Strätling ordentlich übersetzt wurden. Beim Lesen der Kurzgeschichte erscheint unwillkürlich Marilyn Monroe vor dem geistigen Auge. Miller schildert darin ihre naive Liebe zu allem Leben, hieß es denn auch im Vorspann der Übersetzung von 1988.

Der Autor Arthur Miller S. Fischer Verlag - Archiv S. Fischer Verlag

Millers Short Stories sind, wie seine Dramen, fast alle von eigenen Erlebnissen beeinflusst. Während des zweiten Weltkrieges arbeitete er in einer Werft, die Kriegsschiffe reparierte. Daraus entstand "Schiffschlossers Stunde", eine Erzählung über den italienischen Einwanderer Tony Calabrese, der sich, wenn möglich, vor der Arbeit drückt, aber wenn es darauf ankommt, doch zupackt. Es ist die präzise Schilderung des Milieus der Industriearbeiter in New York, der Atmosphäre und der Arbeitsbedingungen auf der Werft, des gänzlich unspektakulären Alltags dieses nicht sonderlich sympathischen Mannes, die diese Geschichte auszeichnet.

"Arbeit war Fron und Fluch, ein Missgeschick, das ein verheirateter Mann hinzunehmen hatte wie den fehlenden Vorderzahn, ausgeschlagen bei einem Disput mit einem Buchmacher. Wie das süße Leben aussah, war kein Geheimnis, und es verging kein Tag, an dem er darüber nicht nachdachte, und zwar immer grimmiger, jetzt, da er die vierzig überschritten hatte; für ein süßes Leben musste man ein Sinatra sein oder Luciano oder meinetwegen einer der Kommunalpolitiker, die jeden Tag schicke Anzüge trugen und sich kein Bein ausreißen mussten, die zwei Wohnungen hatten, eine für die Familie, die andere für die neueste Dulzinea. Er hatte seine ganze Jugend in die Verwirklichung eines solchen Lebens investiert ... Doch war ihm irgendetwas an seiner Art im letzten Moment stets zum Verhängnis geworden und hatte ihn wieder auf die Straße gesetzt, wo es nur die Maloche und die Lohntüte gab, wo sich die Zukunft als ewiges Einerlei des Nie-zu-Geld-Kommens erwies."

Einprägsame Hauptfiguren

In allen Geschichten des Bandes steht eine einzelne Person im Mittelpunkt. Immer schildert Miller sie sehr plastisch und exakt, nie gerät sie ihm zur Schablone, und trotzdem steht die Figur meist für eine gesellschaftliche Gruppe, eine Lebensweise oder für eine geistige Haltung. Und sie stimmt nachdenklich. Gelegentlich erzählt Arthur Miller in der Ich-Form, doch meistens kommt ein allwissender Erzähler zu Wort, wie in "Schiffschlossers Stunde".

In "Die Terpentindestille" erzählt der Autor von der Reise eines älteren Amerikaners namens Levin nach Haiti, wo er dreißig Jahre zuvor Douglas Brown kennergelernt hat, der eine Terpentindestille baute. Als Rohmaterial für die Destille sollte das Harz der dortigen Kiefernwälder dienen. Brown wollte damit die Wälder nutzen und Arbeitslosen im Hinterland Jobs verschaffen. Levin macht sich nun erneut auf dem Weg zu der Destille, denn er hatte sich immer wieder gefragt, ob der Plan wohl aufgegangen war.

Miller gelingt es mit der sehr persönlichen Geschichte über die beiden Reisen Levins zu dieser Destille, den Niedergang von Haiti zu erzählen, ohne je explizit davon zu sprechen. Die Destille hatte gut funktioniert, das Terpentinöl hatte Chancen am Markt, doch es fehlte zunächst an Kapital für die Löhne, berichtet einer von Douglas Browns einstigen Mitarbeitern dem Besucher aus den USA:

"Also ist Mister Douglas zur Bank am Hafen gefahren, die haben Leute zum Prüfen geschickt, die aber gesagt haben, es sind nicht die richtigen Kiefern und sie geben ihm nichts."

Die Kiefern wurden abgeholzt. Abholzung ist eine der Ursachen des Elends auf Haiti, bürokratische Fehlentscheidungen sind eine weitere.

Autobiografische Motive

Einige von Millers short stories sind sehr persönlich und lassen einen Blick in sein Seelenleben zu, so die mit dem Titel "Ruhm". Sein Protagonist, ein jüdischer Bühnenautor, erlebt seinen ersten großen Erfolg und damit eine Reihe sehr widersprüchlicher Gefühle. Der Wert der Dinge ändert sich, wenn man viel Geld verdient, stellt er fest, und plötzlich auf der Straße erkannt zu werden ist ihm lästig.

"Er könnte sich ja den Bart abnehmen. Aber dann, sagte er sich, wird mich niemand erkennen. Er grinste. Ich bin ruhmsüchtig. Dann bin ich's eben, murmelte er, straffte die Schultern und nahm sich vor, dem nächsten Quälgeist gegenüber zuzugeben, dass er in der Tat Meyer Berkowitz sei und sich stets über den Kontakt zum Publikum freue."

Wie in Arthur Millers übrigem Werk spielt die Tatsache, dass er Jude ist, auch in seinen Kurzgeschichten eine Rolle. Die meisten seiner Protagonisten sind Juden, und in einer Geschichte setzt er sich mit den Werten und Gebräuchen einer jüdischen Familie auseinander, aus der Sicht eines Fünfjährigen.

Judentum und Antisemitismus

"Der Auftritt" ist die spannendste der sechzehn short stories des Bandes. Der jüdische Stepptänzer Harold May wird 1936 eingeladen, in Berlin vor erlauchtem Publikum aufzutreten, vor wem genau, wird ihm vorher nicht verraten. Die Gage ist hoch, und so geht May auf das Angebot ein. Spätestens, als er, bereits in Berlin, einem Ariertest unterzogen wird, packt den Leser die Angst um den Tänzer. Miller nutzt die Geschichte, um den Rassenwahn ins Lächerliche zu ziehen, wenn der Führer persönlich den Juden Harold May dazu einlädt, eine Stepptanz-Schule in Berlin zu leiten.

"Der Auftritt" zählt zu den Highlights des Bandes, weniger überzeugend ist dagegen die Geschichte eines Autors, der seine Schreibhemmung überwindet, indem er auf die nackte Haut einer Frau schreibt. Und langweilig und antiquiert kommt "Die Wahrsagung" daher, die Story einer frustrierten Frau, die mit ihrer Schwägerin nicht zurecht kommt und sich über ihre Nachbarn aufregt, weil sie sich scheiden lassen. 1961, im Jahr ihres Entstehens, mag die Geschichte aktuell gewesen sein.

"Presence", hier am Besten mit Dabeisein oder Anwesenheit übersetzt, ist die Erzählung, die dem Band seinen Titel gab. Auch sie zählt zu den schwächeren Stories. Miller erzählt darin von einem Mann, der ungewollt dabei ist, während ein Paar am Strand Sex hat.

Einige von Arthur Millers Bühnenstücken sind zu Klassikern auf den Bühnen der Welt geworden, und die Mehrzahl seiner Kurzgeschichten darf man ebenfalls zu den Klassikern zählen, die es immer wieder zu lesen lohnt.