„Zwischen Flüchtlingsfans und echten Nazis“

Von Knut Cordsen



Seine Hitler-Satire „Er ist wieder da“ machte Timur Vermes 2012 aus dem Stand heraus zum Bestseller-Autor: drei Millionen Mal verkauften sich Buch und Hörbuch, ein Sensationserfolg, der auch verfilmt wurde. Jetzt erscheint in einer Startauflage von 150.000 der neue Vermes, ein Roman über das Thema unserer Tage: Flüchtlinge und unser Umgang mit ihnen.



Knut Cordsen hat den 51-jährigen Timur Vermes getroffen.

Auslöser für das Thema des Romans: Die Flüchtlingsbewegung 2015

„Auslösendes Moment für ‚Die Hungrigen und die Satten‘ ist zweifelsohne dasselbe, was alle gesehen haben: die Flüchtlingsbewegungen 2015", sagt Timur Vermes. "Dass große Mengen von Menschen einfach über die Autobahn laufen können und natürlich dann auch die Reaktionen: Auf der einen Seite die Leute, die sie mit Plüschtieren willkommen heißen, wo man sich denkt, das ist jetzt aber keine rationale Vorgehensweise, und auf der anderen Seite natürlich sofort diese Ängste von Leuten, die sagen: Huch, wie soll das weitergehen? Das muss man aufhalten! Was ja auch nicht per se eine sinnvolle und rationale Herangehensweise ist.“

Zermahlen zwischen Flüchtlingsfans und richtigen Nazis

Timur Vermes hat einen Roman über ein gespaltenes Land geschrieben. In der Debatte um Flüchtlinge „zermahlen zwischen Flüchtlingsfans und richtigen Nazis“ – so steht es in „Die Hungrigen und die Satten“, diesem gut 500-seitigen Roman, der erzählt, wie das wäre, wenn man hier die „Festung Europa“ hätte mit geschlossenen Grenzen und da den „verkorksten Kontinent“ Afrika, wie ihn Timur Vermes nennt.

„Wir sind in der Zukunft, nicht weit in der Zukunft. Europa hatʼs geschafft, seine Grenzen dicht zu machen, und die Folge dessen ist, dass sich Millionen von Flüchtlingen in Afrika in Lagern sammeln, wo sie sitzen, und so viel Zeit haben, dass sie eigentlich auch zu Fuß gehen könnten, aber da ist halt die Sahara dazwischen. Und was die jetzt bräuchten, das wäre ein Wunder. Oder einen Engel. Und den Engel schicke ich ihnen. Der ist nicht vom Himmel, der ist vom deutschen Fernsehen, und der beschließt nicht einen Flüchtling zu retten, sondern 150.000. Wie weit könnten die kommen? Wie würden die Deutschen reagieren? Da sage ich einfach: probieren wir’s doch aus.“

Das Buch ist ein Gedankenexperiment und mitunter eine sehr zähe Fantasie

Das Buch ist ein Gedankenexperiment, das mit Versatzstücken aus unserer Wirklichkeit operiert. Am interessantesten an dieser mitunter sehr zähen Fantasie, die so langsam vorankommt wie die am Ende 400.000 Flüchtlinge, die an der Tauern-Autobahn im Salzburger Land stehen, ist das Deutschland betreffende Szenario: Wie reagiert man auf den Krisenfall?

Der aus Bayern stammende, von der CSU gestellte Bundesinnenminister, der hier nicht Horst Seehofer heißt, sondern Joseph Leubl, will seine Partei davor bewahren, „ihren christlichen Kern ... in Nazi-Soße zu ertränken“. Weshalb er sich für eine „Integrationsindustrie“ einsetzt und eben nicht gegen die „Anti-Abschiebe-Industrie“ polemisiert.

Dagegen rüsten Bürgerwehren auf, die AfD, Pegida und andere „Panikprofiteure“ sind im Aufwind, und im „liberalen München, der gefühlt linken Stadt“, demonstrieren „mittlere fünfstellige Menschenmengen“ – denn München ist in dieser Fiktion „inzwischen genauso radikalisiert wie Dresden“. Noch demonstrieren in der Realität mittlere fünfstellige Menschenmengen in München mit ganz anderen Zielen unter dem Motto „ausgehetzt“. Auch Timur Vermes war dabei. Aber sein politischer Unterhaltungsroman malt eben aus, was kommen könnte.

Kommt das Thema Flüchtlinge wieder hoch, kriegt man einen Rechtsrutsch

„Dieses Anwachsen im Krisenfall: Ich glaube nicht, dass irgendjemand bestreiten würde, dass wir diesen jetzt schon relativ hohen rechten Anteil in der öffentlichen Meinung nur deshalb auf diesem Level haben, weil die Flüchtlingsproblematik gerade so klein vor sich hinsimmert, nicht so richtig auffällig. In den Momenten, in denen das mehr wird, da kriegt man einen Rechtsrutsch“, prognostiziert Timur Vermes.

In „Die Hungrigen und die Satten“ will sich der Humor nicht recht mit dem Horror paaren. Der Roman ist eine seltsame Mischung aus Comedy und Katastrophenszenario. Eine Art Menetekel. Aber es ist bei diesem Menetekel so wie bei dem wortprägenden der Bibel: gezählt, gewogen und für zu leicht befunden.

„Also was heißt Menetekel! Das sind alles Dinge, die auf dem Tisch liegen, und jeder kann sich heute bereits Gedanken drum machen, - komischerweise tunʼs aber erstaunlich viele nicht."