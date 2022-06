Nina Bußmann: Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen

Als die Ich-Erzählerin erfährt, dass ihre Freundin Nelly, die als Seismologin in Nicaragua Feldforschung betrieben hat, an einem wolkenlosen Tag in einem Privatflugzeug vom Radar verschwunden ist, macht sie sich auf den Weg nach Mittelamerika. Mit ihren Nachforschungen beginnt sie dort, wo Nelly sich zuletzt aufgehalten hat. Sie übernimmt das Zimmer der Freundin, studiert deren Aufzeichnungen und beginnt, im Gespräch mit den Menschen vor Ort Nellys Lebensgewohnheiten zu rekonstruieren.



Ganz bewusst werden unsere Erwartungen an einen Reise- oder Abenteuerroman konterkariert: Wo der Forschende und Suchende in einer konventionellen Geschichte mit zunehmender Dauer an Erkenntnis über das unbekannte Terrain und damit an Souveränität über sich selbst gewinnt, geraten bei Nina Bußmann alle Sicherheiten ins Wanken. Sehr lesenswert.

Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen Autor Nina Bußmann Verlag: Suhrkamp ISBN: 978-3-518-42580-0

Die 1980 geborene Schriftstellerin Nina Bußmann gewann 2011 beim Klagenfurter Bachmannpreis-Wettlesen den 3sat-Preis. Vorgetragen hatte sie eine Passage aus ihrem hoch gelobten Debütroman „Große Ferien“ , der ein Jahr später im Suhrkamp Verlag erschien. Fünf Jahre hat Nina Bußmann sich nun für ihr zweites Buch, das ja angeblich stets das schwierigste ist, Zeit gelassen: „Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen“ ist ein ambitionierter Roman, der auf einer Abenteuer-Handlungsoberfläche buchstäblich in tiefere Dimensionen vorstößt.

„Wer verschwindet, will gesucht werden.“ Ist das die Wahrheit?

Nelly ist verschwunden – spurlos, wie man spontan hinzufügen würde. Doch das stimmt gar nicht. Denn jeder Mensch hinterlässt Spuren. Und überhaupt: „Wer verschwindet, will gesucht werden.“ Ist das die Wahrheit? Oder nur eine psychologische Hilfskonstruktion, an die die Ich-Erzählerin sich klammert? Sie macht sich jedenfalls auf die Suche. Nelly war ihre Freundin.

Und auch wenn der Kontakt zwischen den beiden jungen Frauen schon seit einiger Zeit eher sporadisch war: Als die Ich-Erzählerin erfährt, dass Nelly, die als Seismologin in Nicaragua Feldforschung betrieben hat, an einem wolkenlosen Tag bei bestem Wetter in einem Privatflugzeug vom Radar verschwunden ist, macht sie sich auf den Weg nach Mittelamerika. Mit ihren Nachforschungen beginnt sie dort, wo Nelly sich zuletzt aufgehalten hat. Sie übernimmt das Zimmer der Freundin, studiert deren Aufzeichnungen und beginnt, im Gespräch mit den Menschen vor Ort Nellys Lebensgewohnheiten zu rekonstruieren.

San Dionisio. Eine dösende Kleinstadt zwischen Kaffeeplantagen und erodierenden Hügeln, in keinem unserer Reisehandbücher verzeichnet. Auf einer Anhöhe zwischen Hauptstadt und Küste, im toten Winkel eines Abzweigs von einem Abzweig der Panamerica gelegen, wo ich jetzt in Nellys Zimmer stand und die Dinge betrachtete, zwischen denen sie sich aufgehalten hatte in den letzten Monaten ihres Verschwindens.

Statt die Freundin zu suchen, recherchiert die Ich-Erählerin Geschichten

Ganz bewusst und raffiniert legt Nina Bußmann zu Beginn des Romans falsche Fährten aus. Die Ich-Erzählerin hat in Frankfurt am Main Sozialwissenschaften studiert und feilt nun an ihrer akademischen Karriere. Und auch Nelly als Naturwissenschaftlerin müsste doch eigentlich in ihrem Denken rationalen und kausalen Handlungs- und Erklärungsmustern gegenüber zugänglich sein.

Doch genau dieser logisch-stringenten Aufklärung schiebt Bußmann einen Riegel vor. Die Ich-Erzählerin verzettelt sich. Ihre Recherchen sind fahrig, erratisch, willkürlich. In der Konfrontation mit einer fremden Welt scheitern methodische Zugangsversuche. Hinzu kommt, dass sie selbst nicht so recht daran glauben mag, dass die Freundin überhaupt tot ist. Stattdessen recherchiert sie Dutzende von Geschichten: Mysteriöse Unglücke, Flugzeugabstürze, unerklärliche Begebenheiten im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Menschen.

Vielleicht, so ihre Spekulation, ist Nelly gar nicht tot, sondern ist nur den letzten Schritt gegangen, den Schritt in eine endgültige Abkehr von der Welt. Es ist ein permanentes Abwägen von Möglichkeiten, ein Sichverrennen in abgelegene Irrwege und von Hoffnung unterfütterte Szenarien. In einem bemerkenswerten Selbsteingeständnis ihrer Erzählerin legt Nina Bußmann gleichzeitig eine poetologische Spur in ihren Roman:

Detektiv, ich lachte, auf gar keinen Fall, ich wäre die Letzte, die sich eignet, unfähig, selbst den einfachsten Krimihandlungen zu folgen, viel zu leicht verlor ich mich in nebensächlichen Details, ich interessierte mich für dunkle Taten, aber nicht für die Aufklärung ihrer Motive, ich glaubte ja nicht einmal an Motive, die zwingend und eindeutig zu einer ganz bestimmten Handlung führten.

Die Ich-Erzählerin droht die Orientierung zu verlieren

„Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen“ ist ein ungemein klug gedachtes und komplex gebautes Buch. In ihren langen, hypotaktisch mäandernden Sätzen folgt Nina Bußmann dem Bewusstseinsstrom ihrer Protagonistin. Die nicht-chronologische Anordnung der Kapitel, die scheinbar unchoreographierte Abfolge von Gegenwartserfahrungen, wissenschaftlichen Zitaten, Erinnerungen und Reflexionen wiederum spiegelt die Konfusion des Ichs. Diese Konfusion ist nicht nur ausgelöst durch den Tod der Freundin; sie ist umfassender und greift tiefer.

Denn sukzessive wird deutlich, dass die Erzählerin selbst sich in einer Krise befindet; dass die Reise nach Nicaragua in Wahrheit auch eine Flucht ist vor den gescheiterten Ambitionen in Deutschland, wo sich sowohl das Privatleben als auch die berufliche Zukunft in einem Zustand höchster Fragilität befunden haben. Esperanza, Nellys Zimmerwirtin in San Dionisio, die schnell zu einer zentralen Figur wird, hat diesen blinden Fleck längst erkannt.

Anfangs war ich ganz froh, nicht über mich sprechen zu müssen. Inzwischen kommt ihr Desinteresse mir etwas komisch vor. Dann wieder denke ich, dass sie auch darin wie eine Mutter ist, nur einen kurzen Blick braucht und schon Bescheid weiß, sich denken kann, dass ich wenig Interessantes zu berichten hätte, ich bin ja nicht die erste, die hier versucht, über Orientierungslosigkeit hinwegzukommen.

Es bleibt ein dunkler, undaufgeklärter Rest

Man muss sich Nina Bußmanns Roman als einen experimentellen Film vorstellen, in dem lange Passagen mit klar ausgestalteten und wunderschönen Bildern plötzlich unterbrochen werden von verpixelten Einstellungen, rasanten Handkamerafahrten oder eingeschobenen Interviews. Eingewoben in die Struktur ist auch die linke 70er- und 80er-Jahre-Sehnsucht nach Solidarität mit und Engagement in Mittelamerika als Ort einer politischen Utopie, wie Nellys Mutter sie noch geträumt hat.

Ganz bewusst werden unsere Erwartungen an einen Reise- oder Abenteuerroman konterkariert: Wo der Forschende und Suchende in einer konventionellen Geschichte mit zunehmender Dauer an Erkenntnis über das unbekannte Terrain und damit an Souveränität über sich selbst gewinnt, geraten bei Nina Bußmann alle Sicherheiten ins Wanken. Mit Beharrlichkeit und ohne einen Anflug von Pathos steuert der Roman auf die Darstellung von etwas nur schwer Fassbaren zu: Die Welt erscheint plötzlich als ein Raum unendlicher Kontingenz, in dem jede Daseins- und Ereignisform plausibel zu sein scheint. Das ist naturgemäß für die Erzählerin nur schwer zu ertragen.

Ich wollte über die Ungewissheit sprechen, warum wir sie so schlecht aushalten, schlechter als alles andere, warum es besser sein kann, jemanden tot im Wald liegen zu wissen, als überhaupt nichts zu wissen über den Verbleib von Leib und Seele, über die letzten Minuten und die letzten Wochen und Monate und Jahre im Leben eines Menschen.

Möglicherweise hat Nelly in der Einsamkeit von Nicaragua einen radikalen Wandel vollzogen. Im Dorf galt sie mal als Irre, mal als Heilige. Möglicherweise hat sie aber auch mit dem Piloten der vermeintlichen Unglücksmaschine, einem Ingenieur, irgendwo ein neues Leben angefangen. Möglicherweise ist das Naheliegende auch die Wahrheit, und Nelly ist tatsächlich tot.

Was Nina Bußmanns bemerkenswerter zweiter Roman allerdings eindeutig dokumentiert: Weder Plattentektonik noch Soziologie bringen endgültig Licht und Erkenntnis in die Welt. Es sind die dunklen, unaufgeklärten Restbestände, die über uns bestimmen.