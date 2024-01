Eine Verfassung



Es geht um Wahnsinn im neuen Buch des Wiener Schriftstellers Alfred Goubran, und wir Leser wissen nicht so genau, wer verrückt ist: Der Erzähler, die Welt da draußen - oder wir alle?



"Herz" ist eine genau durchkomponierte Arbeit, so dass der innere Monolog schon bald einen ungeheuren Sog entwickelt. Die Reflexionen und Tiraden des Anti-Helden Muschg haben auch deshalb eine außergewöhnliche literarische Qualität, weil sie sich – mal ironisch, mal ernst – in die lange Tradition der österreichischen Suada-Literatur einreihen. Hier darf auf hohem Niveau gemeckert, geschimpft und gehasst werden!



Freilich nicht ohne doch an das Gute zu glauben oder zumindest die Hoffnung auf Verbesserung der Weltlage nicht aufzugeben.

Herz Eine Verfassung Autor: Alfred Goubran Verlag: Braumüller Verlag ISBN: 9783992001835

fg

Kritik an gesellschaftspolitischen Verhältnissen in poetischer Sprache

Der Österreicher Alfred Goubran ist ein vielseitiger Künstler: Musiker, Verleger, Übersetzer und, last but not least, Schriftsteller. Bislang sind von ihm drei Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke erschienen. Der 53jährige Autor verbindet in seiner Prosa Kritik an gesellschaftpolitischen Verhältnissen mit einer durchaus poetischen Sprache. Das heißt, kritisches Bewusstsein äußert sich bei Goubran nicht per se in einer eher sachlichen Schreibweise, sondern Literatur bedarf einer wahrhaft künstlerischen Ausdrucksform.

Auch wenn heute die Existenz eines „geistig gesunden“ Menschen in unserer Gesellschaft unmöglich geworden ist, so will man den Glauben & die Hoffnung nicht aufgeben, dass man vielleicht selbst einmal so ein geistig gesunder Mensch gewesen ist & seelisch „heil“, obwohl – oder gerade weil – die geistige Zerrüttung & und das Gebrochensein im Innersten unser täglich Brot sind.

Wer so denkt und spricht, hat ein recht negatives Bild von der Welt. Muschg ist die Hauptfigur in Alfred Goubrans Prosatext „Herz“. Aus seiner Sicht wird das Geschehen geschildert. Ja, die meisten Passagen sind Reflexionen, Beobachtungen, Meinungen von Muschg, so dass man „Herz“ auch als einen inneren Monolog bezeichnen könnte.

Dasjenige, was von der Welt ausgesagt wird, ist fester Bestandteil der Weltliteratur: Man lebe im Zeitalter des Irrsinns; geistig und seelisch gesund zu sein, sei bloß Chimäre; das Dasein zeige eine allumfassende Zerrüttung, daher seien die Menschen innerlich gebrochen. Von Dostojewski über Kafka und Beckett bis zu Bernhard reicht dieser literarische Existentialismus – einmal mehr, einmal weniger ironisch gebrochen.

Die Hauptfigur Muschg hat zahlreiche Vorbilder in der Literatur

Und dass sich Goubrans Held Muschg in einer psychiatrischen Anstalt befindet, hat auch seine Vorbilder in der Literatur. Man denke etwa an Dürrenmatts Stück „Die Physiker“. Also, das literarische Umfeld ist bekannt und man darf sich fragen, ob es denn da noch lohnt, Alfred Goubrans Prosatext zu lesen. Diese Frage kann man mit einem klaren „Ja!“ beantworten. Denn schräge, weit von der Norm abweichende Charaktere haben in der Gegenwartsliteratur nicht gerade Hochkonjunktur. Das ist natürlich nicht alles. Es geht auch darum, wie und in welchem Rahmen der Autor seine Geschichte erzählt. Die Hauptfigur Muschg wird von einer Passion geplagt:

Dem Theatervirus, mit dem ich infiziert bin, der Theatersucht, an deren Entzugserscheinungen ich leide & am schlimmsten während meiner Zeit am Theater gelitten habe

In früheren Zeiten hat Muschg als Theaterdisponent gearbeitet, war also an einem Schauspielhaus für die Erstellung des Spielplans und der Probenzeiträume verantwortlich. Doch das Endergebnis ist für Muschg niederschmetternd: Mit den Schauspielern und Regisseuren ließ sich nicht die Vorstellung vom Theater realisieren, die Muschg hatte. Theater, das sei heute bloß eine kulturelle „Anstalt“ innerhalb der Unterhaltungsindustrie. Jetzt, da er sich in der Psychiatrie befindet, erkennt Muschg, "…, dass ich nach den Jahrzehnten in der sogenannten Anstalt in einer tatsächlichen Anstalt gelandet bin."

Das Theater ist eine Anstalt und das Sanatorium ist eine Anstalt, beide sind eine „geschlossene Gesellschaft“. Und doch gibt es einen gravierenden Unterschied: Jede Theateraufführung hat einen bestimmten Zeitplan, Beginn und Ende des Stücks. Muschg hingegen hat ein enormes Problem: Er weiß nicht, wann er in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Er hat das Zeitgedächtnis anscheinend verloren.

Die exakte Realität ist nur ein Schein

"Heute am 17. März wie an jedem Tag …" Mit diesen Worten beginnt Alfred Goubrans Prosaarbeit und sie werden in Variationen immer wieder bis zum Schluss im Text zu lesen sein. Das irritiert. Denn es wird bald klar, dass die Erzählung mehrere Tage umfasst und daher das oft genannte Datum exakte Realität bloß vorgaukelt. Man beginnt als Leser selbst an der Verfasstheit von Muschgs Denken zu zweifeln. Das wird wiederum dadurch konterkariert, dass Goubrans scheinbar geistig verwirrter Held viele philosophisch relevante Überlegungen zur Welt äußert. Über die Persönlichkeit des Menschen heißt es, "wer man ist, das kann man sich nicht erfragen & nicht ausdenken, sondern, wie gesagt, es kann sich nur zeigen".

Auf den Zeige-Charakter wahrer Aussagen hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein in seinem „Tractatus-logico-philosophicus“ hingewiesen: Ein Satz oder ein Satzverband zeige, wie sich ein Sachverhalt verhält, wenn er wahr sei. Das Sich-Zeigen wahrer Sachverhalte ergibt sich für Muschg durch das Sprachverhalten eines Menschen.

Die psychiatrische Klinik ist eine geschlossene Anstalt; das Theater eine geschlossene Gesellschaft. Öfters reflektiert Muschg über geschlossene und offene Systeme. Eigentlich sei der Wahnsinnige in seinen Wahn eingeschlossen, während ein geistig gesunder Mensch ins Offene strebe – denkt man.

Das aber ist in unserer Gesellschaft zunehmend unerwünscht, denn ein geschlossenes System, das ist doch eine Funktionseinheit, wie sie gewollt wird, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren, während ein geistig gesunder Mensch diesen Ablauf nur stören kann.

Der Zwang als bestimmender Faktor des Alltags

Das Funktionale, der Zwang leistungsmäßig, arbeitstechnisch, ernährungsformal und politisch korrekt zu leben und zu agieren, macht den alltäglichen Wahnsinn aus.

Die Bereiche, die uns noch unvernutzt zur Verfügung stehen, sind zunehmend dem Unwirklichen zugeordnet, der Magie & Poesie, den Träumen & Zwischenwelten, wo das Irrationale noch seinen Platz hat & mithin ein Leben möglich ist, das mehr als bloßes Funktionieren ist, das Theater, denke ich, könnte auch so ein Ort sein, zumindest habe ich das einmal geglaubt, doch die Erfahrung hat mich eines Besseren belehrt…

Wer so denkt, denkt man, kann nicht wahnsinnig sein. Zumal Muschg neben seinen wahnsinnigen Hasstiraden auf die Welt, wie sie ist, auch Überlegungen anstellt, die nach Schönheit und Erhabenheit suchen.

Der Geist umfasst Äonen, der Geist, denke ich, ist ein Nachthimmel voller Sterne, in dem wir die unterschiedlichsten Zeiten als ein Bild wahrnehmen.

Alfred Goubrans Prosatext besteht größtenteils aus inneren Monologen seiner Hauptfigur. Doch Muschg lernt auch zwei andere Insassen der Anstalt kennen, zudem gibt es die Krankenschwester Anke. Und der „große Blabla“, wie er genannt wird, scheint der Chef-Psychiater zu sein – oder gar der Leiter der Anstalt. So ist „Herz“ auch ein literarisches Kammerspiel mit eben überschaubarem Personal. Genau diese monologhafte Schilderung der Ereignisse in kammerspielartiger Umgebung zieht den Leser ins Geschehen und lässt ihn nicht mehr los.

Zudem kommt noch die eigenartige Zeitperspektive, die alles Gesehene, Erlebte und Gedachte in einen Tag bündeln will. Irrsinn, philosophische Reflexion, Weltschmerz und Sehnsucht nach einer besseren, tiefer gehenden Daseinsform machen aus Muschg eine ambivalente Figur, der man zeitweise nicht traut und der man sich doch zusehends anvertraut und nahe fühlt, weil er Überlegungen anstellt, die auf das Hier und Jetzt genau zutreffen.

Muschg hat den Traum von einer besseren Welt nicht verloren

Nein, Muschg ist nicht verrückt. Er ist nicht verrückt, weil er den Wahn-Sinn der Welt genau analysieren kann. An dieser Stelle soll nicht alles aus dem Prosatext „Herz“ verraten werden, aber der Autor macht klar, dass es Menschen gibt, die daran interessiert sind, dass Muschg in die Psychiatrie eingeliefert wurde – und auch, dass er dort bleibt.

Alfred Goubran wäre kein gesellschaftskritischer Schriftsteller, wenn er nicht auch in „Herz“ eine solche Spur legte. Manche Menschen sind zu Taten fähig, die sie menschlich und moralisch als Unmenschen ausweisen. Muschg weiß das. Und weil er das weiß, gibt er nicht auf.

Solange mein Herz schlägt, ist auch die Erinnerung in mir lebendig, mag sie verschüttet oder mir der Zugang durch äußere Einflüsse oder traumatische Erlebnisse verwehrt sein, das Herz ist warm, jeder Herzschlag ist unumkehrbar.

Alfred Goubrans Prosatext „Herz“, der wegen seiner Struktur und seiner Länge von 190 Seiten auch als „Roman“ bezeichnet werden könnte, ist eine sehr gelungene, weil genau durchkomponierte Arbeit. Der Sog von Muschgs Reflexionen lässt einen beim Lesen nicht los. Was sich auftut, ist der Wahn-Sinn einer Gesellschaft, die denjenigen in den Irrsinn treibt, der ihren Ist-Zustand schonungslos beschreibt. Doch Muschg, dieser Anti-Held, gibt nicht auf. Solange sein Herz schlägt, steht er in Opposition zu all jenen, die aus der Welt eine funktionierende Anstalt machen möchten. Zugleich hat Muschg einen Traum nicht verloren – denjenigen von einer besseren Welt.