"Alles für ein bisschen Ruhm" ist zwar ein trauriger und düsterer Roman, aber er ist großartige Literatur. Er besticht mit zeitgenössischen Einsichten und wirft erhellende Schlaglichter auf die Kehrseiten der Traumfabrik Hollywood. Durch die große Wirkung von Philipp Roth und John Updike wurden Alfred Hayes Bücher verdrängt. Aber jetzt kann man die Größe seiner Literatur neu entdecken.

Die erste Begegnung in Hollywood

Ein Mann und eine Frau in Hollywood: Als er ihr zum ersten Mal begegnet, liegen zwischen Glamour und blassem Elend nur ein paar Pazifikwellen, die bei einem Strandclub im Sand verlaufen. Bekleidet mit Shorts, Ringelhemd und einer Segelmütze, strebt sie dem Wasser zu, in der Hand ein Cocktailglas, als wäre sie gerade einem Pin-up-Foto entstiegen. Kurz darauf liegt sie in eine Decke gehüllt zitternd vor dem Kamin, als Schiffbrüchige ihres eigenen Lebens. Er hat sie aus dem Wasser gezogen, in dem sie untergehen wollte, weil es mit dem Aufstieg in die Regionen der Stars nicht klappen will.

Zwei typische Trabanten des Filmgeschäfts

So lernen wir zwei Trabanten des Filmgeschäfts kennen, beide als Romanfiguren namenlos, die für ihre Zeit und darüberhinaus sehr typisch gewesen sein dürften: er ein Drehbuchautor, bestens bezahlt und kumpelhaft verbunden mit manchem Vertreter aus der Männerwelt der mächtigen Bosse; sie eine Schauspielerin im Wartestand, ständig in Konkurrenz zu anderen Frauen, die dasselbe Ziel verfolgen, und für die Herren, die die Jobs vergeben, zunächst nicht viel mehr als ein sexuelles Tauschobjekt.

Späte Anerkennung

Vor allem aber lernen wir Alfred Hayes kennen, einen Schriftsteller, dessen mäßiger Erfolg als Drehbuchschreiber ebenso flüchtig war wie sein Ruf als Lyriker und Romanautor. Doch jetzt, da einige seiner Romane aus den fünfziger Jahren wieder vorliegen, wird klar, dass Alfred Hayes als Erzähler unbedingt eine haltbarere Anerkennung verdient.

Keine klassische Liebesgeschichte

"Alles für ein bisschen Ruhm" lautet der Titel des zweiten nun jüngst erschienenen Romans von Hayes, der mit einem Selbstmordversuch beginnt, um anschließend in eine Liebesgeschichte überzugehen. Doch was heißt bei diesem Schriftsteller schon Liebesgeschichte! Wer den bereits vor einem Jahr ebenfalls von Matthias Fienbork übersetzten Roman mit dem verlockenden Titel "In Love" gelesen hat, der ist gewarnt. Wenn Hayes von Liebe spricht, dann geht es mit ziemlicher Sicherheit weniger um deren Möglichkeiten als um deren Unmöglichkeit. Und dafür ist der Schauplatz Hollywood natürlich genau das richtige Pflaster.

Eine kühle Atmosphäre in Kalifornien

Tatsächlich wohnt dem Anfang der Beziehung zwischen dem Drehbuchautor und der viel jüngeren Möchtegern-Schauspielerin alles andere als ein Zauber inne. Sie ruft ihn an, um sich peinlich berührt für die Rettung zu bedanken, er lädt sie widerwillig zum Essen ein. Obwohl die kalifornischen Temperaturen dem Frösteln nicht gerade Vorschub leisten, erinnert die Atmosphäre dieser Begegnung an eine zugige Bahnhofshalle, wo man es nur deshalb miteinander aushält, weil es draußen stürmt und regnet.

Der desillusionierte Ich-Erzähler...

Erzählerisch jedoch entfaltet Hayes dabei eine ganz eigene hohe Kunst der analytischen Durchleuchtung seiner Figuren. Dabei erscheinen sie als Gestalten plastisch und überzeugend präsent. Einen entscheidenden Anteil an dieser vom Pathos der Ernüchterung getragenen Erzählweise haben der Charakter und die Weltsicht des Drehbuchautors, der hier als Ich-Erzähler den Ton bestimmt. Er ist ein echter Fünfziger-Jahre-Held, mit allen Wassern der Desillusionierung gewaschen, vertraut mit der Hinfälligkeit aller Ideale, seien sie moralischer, sozialer oder romantischer Natur. Er ist geprägt vom Skeptizismus der jüngeren Weltkriegsteilnehmer, zu denen auch Alfred Hayes gehört hatte. Sein Blick auf Hollywood mitsamt der Reichen und Mächtigen gleicht dem aller anderen Schriftsteller wie Scott Fitzgerald, Raymond Chandler oder William Faulkner, die dort jemals als Drehbuchautoren gutbezahlte Frondienste geleistet haben. An diesen Lebensstil kann er nicht glauben, darauf will er nicht hereinfallen, dazu hält er Abstand. Eine Alternative besitzt er trotzdem nicht. Auf den Parties überfällt ihn sartrescher Ekel, doch in seinem möblierten Quartier wartet nur die Leere und von seiner Frau zuhause in New York hat er sich hoffnungslos entfremdet.

...und der weibliche Gegenpol

Die Konfliktlage der Schauspielerin hat der Autor dazu als weiblichen Gegenpol konstruiert, entsprechend den Mustern gängiger Frauenrollen der fünfziger Jahre. Da sie kaum Chancen hat, ihr Leben aktiv zu gestalten - jedenfalls nicht in der Filmindustrie -, bleibt ihr nur, ihre körperlichen Qualitäten auszustellen und auf den richtigen Mann fürs Leben oder die Karriere zu warten. Im übrigen muss sie ihre Probleme ganz allein mit sich selbst ausmachen, verinnerlichen, was zu bösen psychischen Irrläufen führt.

Kehrseiten der Traumfabrik Hollywood

"Alles für ein bisschen Ruhm" ist ein trauriger und düsterer Roman, aber er ist großartige Literatur. Er ist hell ausgeleuchtet durch Erkenntnis, zeitgenössische Einsichten und Schlaglichter auf die Kehrseiten der Traumfabrik Hollywood. Das fällt umso mehr ins Auge, als Hayes in vielen Aspekten auch auf der Höhe unserer Zeit ist. Denn schon damals wusste er Entscheidendes über die soziale Konstruktion von Geschlechterrollen und wie sich davon erzählen lässt. Es ist großartig, wie er diese von aller Liebe verlassene Affäre als rastlose Bewegung in falschen Erwartungshorizonten nachzeichnet – bis hin zum krachenden Finale der verzweifelten Abrechnung einer zutiefst verwundeten Frau. Danach wissen sich die Männer nur noch mit einem schmutzigen kleinen Komplott zu helfen.

Alfred Hayes Romane als wertvolle (Wieder)Entdeckung

Alfred Hayes schlanke Romane wurden in den sechziger Jahren bald von den üppig gedeihenden Großwerken solcher Eminenzen wie John Updike oder Philip Roth aus dem Blickfeld verdrängt. Doch als kleinere Filialen der berühmteren literaturhistorischen Adressen besitzen sie ihre eigene Größe und sind es unbedingt wert, erneut entdeckt zu werden.