Aus dem Englischen von Tanja Handels



Tim Glencross hat mit "Barbaren" einen abgezockt unterhaltsamen Gesellschaftsroman geschrieben. Die Geschichte des Romans spielt in der Zeit von New Labour, als die Mannschaft rund um Tony Blair schon ziemlich alt aussah: Vier Freunde kämpfen auf sehr unterschiedliche Weise um Anerkennung und Erfolg in den kulturellen und politischen Elite-Zirkeln Londons.



Abgesehen davon, dass die Leser interessante Einblicke in die Welt dieser Cambridge-Absolventen und des britischen Polit-Zirkus erhalten, webt Glencross in seinem beeindruckenden Debütroman die Erzählfäden so gekonnt zu einem Romanstoff, dass der Text - auch wegen der vielen literarischen Bezüge - bis zuletzt spannend bleibt. Wer die US-Fernsehserie "House of Cards" mag, wird auch diese zeitgemäße Variante von Thackerays "Jahrmarkt der Eitelkeiten" schätzen.

Barbaren Aus dem Englischen von Tanja Handels Autor: Tim Glenncross Verlag: Berlin Verlag ISBN: 978-3-8270-1166-4

Carsten Otte im Gespräch mit Sigrid Löffler

Carsten Otte: Dieser Autor kennt sich bestens aus in dem Milieu, über das er geschrieben hat: Der Brite Tim Glencross hat nach dem Studium in Cambridge einige Zeit als Redenschreiber und Rechercheur für ein Kabinettsmitglied in London gearbeitet, derzeit verdient er sein Geld als Anwalt. Was ihm aber nicht zu reichen scheint, denn nun hat Glencross seinen Debütroman vorgelegt, der sich mit den Intrigen und Machtspielen der Londoner Polit-Szene beschäftigt.

Wir schreiben das Jahr 2008, Tony Blair ist noch an der Macht, die konservativ-liberale Koalitionsregierung von David Cameron kündigt sich an. Zu Beginn des Textes werden die Protagonisten durch die Gänge einer Champagner-Party geführt, und schon allein dieser Einstieg macht einen etwas schwindelig. Frau Löffler, können sie uns zunächst einmal diese ziemlich besten Freunde vorstellen und beschreiben, wie sie in diesem furiosen Romananfang eingeführt werden?

Sigrid Löffler: Ja, alle sind ja vor den ersten Karriereschritten in den Machtzirkeln von London, sie wollen eindringen in die Zirkel zwischen Westminster und White Hall, allerdings mit unterschiedlichen Strategien. Zwei dieser Freunde sind außerordentlich erfolgreich, sie sind auch wild entschlossen Karriere zu machen. Sie sind beide sehr glamourös, sie sind beide sehr kalt im Wahrnehmen der eigenen Aufstiegschancen. Die eine ist Afua, sie ist halb-ghanaischer Herkunft und macht bei "New Labour" eine wahre Turbokarriere, zuerst als Redenschreiberin, dann als Spindoctor bei einem Kabinettsminister, dann wird sie Pressesprecherin von "New Labour" und schließlich sogar Schatteninnenministerin, das dann allerdings bereits unter David Cameron, denn da hat sie keine Berührungsängste.

Und ihr Freund und späterer Ehemann, das ist ein aus Belgien stammender Anwalt, ein junger Anwalt, ein Zyniker, der es eigentlich nur darauf angelegt hat, seine Psychospielchen mit den Gefühlen anderer Menschen zu treiben, und das, weil er seine eigene innere Öde und seine Langeweile überdecken möchte. Und diesem Powerpaar stehen nun zwei andere junge Menschen gegenüber, die sind eher die romantischen Träumer, unentschlossen, im Grunde Karriereverweigerer, von sehr schwankendem Selbstgefühl, der eine heißt Henry und der ist der einzige Sohn eines linksliberalen Medientycoons und seiner sehr erfolgreichen bestsellerschreibenden Ehefrau.

Und die andere, das ist ein Mädchen aus der Vorstadt, sozusagen kleinbürgerlicher Herkunft, die nur ein Ziel hat: sie möchte in diese neue Gesellschaftsschicht, in die Oberschicht, irgendwie hineinkommen und zwar mit allen Mitteln. Das sind diese vier sehr unterschiedlichen jungen Menschen, auf die Tim Glencross seine eigenen Erfahrungen in White Hall sozusagen verteilt.

Es wird ja nicht nur der berufliche Werdegang der vier erzählt, sondern auch die ziemlich, sagen wir mal, trostlosen Liebesgeschichten, die in der Regel so als Spiegelgeschichten zu ihren Karrieregeschichten angelegt scheinen. Wer liebt da wen und warum?

Ja, das ist eigentlich fast wie in einem Tschechow-Drama, dass jeder jemand anderen liebt, der wieder jemand anderen liebt, der wieder jemand anderen liebt. Auf diese Weise sind, sofern sie überhaupt für Liebesschmerzen zugänglich sind, eigentlich alle in andere Leute unglücklich verliebt. Vor allem diese junge Aufsteigerin aus der Unterschicht, die ist in diesem unglaublich glamourösen jungen Anwalt belgischer Herkunft verliebt.

Der andere, der junge Henry, der ziemlich gescheiterte Sohn dieses Medientycoons, der wiederum liebt dieses Mädchen, aber sie liebt ihn nicht zurück. Am Ende eigentlich wählen beide, aus Liebesverzweiflung, vollkommen falsche Partner. Dieser Henry verheiratet sich mit einer ultrakonservativen Society-Schnepfe, die vom rechten Tory-Rand kommt, die passt überhaupt nicht zu ihm. Und die junge Dame aus dem Kleinbürgertum, die liiert sich mit einem steinreichen alternden Lebemann, der hat ihr zwar ein Luxusleben auf Zeit zu bieten, aber sonst überhaupt nichts, vor allem ein vollkommen sinnentleertes Leben. Und das ist dieser jungen Dame natürlich auf Dauer auch nicht Recht.

Mit dem Titel "Barbaren" fällt Glencross auch ein moralisches Urteil über seine Protagonisten. Was ist denn so barbarisch an den Vieren?

Da greift Tim Glencross zurück auf einen viktorianischen Autor, Matthew Arnold, der hat seinerzeit die Gesellschaft eingeteilt in Barbaren, Philister und das gemeine Volk. Philister, die hat er in der Mittelschicht gefunden und die Barbaren, die bildeten für ihn die herrschende Elite. Und daran orientiert sich eigentlich auch dieser Roman. Tim Glencross lässt da durchaus sein eigenes moralisches Urteil oder seine Verurteilung über dieses dekadente Romanpersonal anklingen, auch für ihn sind die Barbaren diese neuen Karrieretiger aus der Champagner-Linken von Tony Blair, die sich dann auch sofort wieder an David Cameron heranschmeißen.

Bei der Lektüre des Romans kommen einem ja noch ganz andere Bücher, aber eben auch Filme in den Sinn. In der Beschreibung der poltischen Intrige habe ich zum Beispiel an die US-Fernsehserie "House of Cards" gedacht und natürlich auch an Thackerays Buch "Jahrmarkt der Eitelkeiten". Ist der Roman "Barbaren" eine Neuauflage von "Vanity Fair"?

In gewisser Weise ist das natürlich das Vorbild, an dem sich Tim Glencross orientiert. Ein bisschen spielt oder kokettiert dieser Roman natürlich auch mit dem Schlüsselroman, er rechnet damit, dass die Leser vielleicht dann doch einige Figuren identifizieren können, vor allem die britische Schmuddelpresse tritt da auch auf und die diversen Skandale, die sie inszeniert hat.

Das alles ist den Engländern natürlich außerordentlich aus der Zeitungslektüre bekannt. Als Parade der Figuren, Aufsteiger und Absteiger, Leute mit Karriereknick, die in Skandale verwickelt werden, die gesellschaftliche Abstürze erleben, die Politintrigen, die Fallenstellereien, die schäbigen politischen Machenschaften. Alles das kann ja eigentlich jeder Englänger, der seine Sinne beisammen hat und die Medien verfolgt, durchaus wiedererkennen. Und mit diesem Wiedererkennen liebäugelt eigentlich auch der Roman.

Und man muss schon sagen, das ist, jedenfalls finde ich das, ein beindruckendes Debüt, denn abgesehen davon, dass man diese interessanten Einblicke in die Welt der Cambridge-Absolventen und eben des britischen Politzirkus erhält, webt er seine Erzählfäden doch so gekonnt zu einem Romanstoff, dass es bis zuletzt spannend bleibt.

Es bleibt spannend. Und das Interessante ist eigentlich wie das Ganze erzählt wird. Wir haben es da ja natürlich mit einer sehr rasanten, fast nervtötend rasanten Epoche zu tun, die hier beschrieben wird. Aber den Erzählton oder den Erzählgestus, den Tim Glencross hier wählt, ist ein ganz anderer, er ist an Henry James orientiert, das sind so seine stilistischen Vorbilder, natürlich neben Thackeray.

Er macht sich also diesen etwas altmodischen, gemächlichen und mit allen Techniken des psychologischen Realismus bewährten Gesellschaftsroman zu Eigen und versucht diesen Roman auch ein bisschen literarisch zu nobilitieren dadurch, dass er sich daran orientiert. Der Erzählduktus ist also durchaus konservativ, und das steht absolut auf eine sehr reizvolle und pikante Weise quer zu dieser Nerv tötenden Epoche und zu dieser absolut Nerv tötenden Gesellschaftschicht, die er beschreibt.

Sehe ich ganz genauso. Und es ist gerade interessant, weil er dadurch auch, sagen wir mal, erzählerische Funken schlagen kann. Vielleicht sprechen wir noch mal über die Sprache. Ich habe das englische Original nicht gelesen, kenne jetzt nur die Übersetzung von Tanja Handels. Aber mein Eindruck ist, dass hier die sprachlichen Eigenheiten von Tim Glencross durchaus herübergerettet werden und das Ganze einen sehr besonderen und eigenen Ton erhält.

Ja, das glaube ich auch. Es ist außerordentlich elegant und flüssig übersetzt. Und man merkt natürlich auch die unterschiedlichen Temperamente dieser vier Hauptfiguren. Dieses Unterschichtmädchen, dies sich da hinauf schläft, in die obere Gesellschaft, die ist ja eigentlich eine Lyrikerin, sie möchte gerne eine Lyrikerin sein, es werden auch einige Gedichte von ihr abgedruckt. Diese Gedichte sind schauderhaft und sie sind auch in der deutschen Übersetzung auf eine glanzvolle Weise schrecklich.

Ganz genau. Und es sind ja auch nur drei, vier Gedichte, die sie bislang veröffentlich hat. Also von Nachwuchslyrikerin kann man da ja auch noch gar nicht richtig sprechen. Ich finde auch, diese Figuren werden sprachlich gut konturiert. Und wenn ich das so raus höre, haben wir beide diesen Roman doch sehr gerne gelesen.

Ja, ich habe ihn außerordentlich gerne gelesen, mit einem gewissen finsteren Amüsement.