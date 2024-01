Michael Hagner: Zur Sache des Buches

Wieder einmal wird das Ende des Buches vorausgesagt und seine Ablösung durch digitale Publikationen gefordert. Insbesondere geisteswissenschaftliche Sachbücher trifft es derzeit hart.



Der Mediziner, Philosoph und Wissenschaftshistoriker Hagner liefert eine messerscharfe Analyse des gegenwärtigen Politik- und Wissenschaftsbetriebs, der ganz auf Online- Publikation setzt und verbindet sie mit einem historischen Rückblick. Nicht nur Freunden gedruckter Bücher öffnet er die Augen.

Zur Sache des Buches Autor: Michael Hagner Verlag: Wallstein Verlag ISBN: 978-3-8353-1547-1

Wolfram Wessels im Gespräch mit Roland Reuß

ll

Wolfram Wessels: "Warum Bücher?" fragt Michael Hagner im Epilog seiner Studie "Zur Sache des Buches". Angesichts der Vielzahl digitaler Publikationsformen eine berechtigte Frage. Wobei mit Büchern selbstredend Druckerzeugnisse gemeint sind. "Warum Bücher?" Er stellt die Frage vor allem im Hinblick auf geisteswissenschaftliche Publikationen, Sachbücher. Für einen studierten Mediziner und Philosophen, der derzeit als Professor für Wissenschaftsforschung in Zürich arbeitet, ein interessanter Blickwinkel.

Wenn Roland Reuß dieses Buch geschrieben hätte, wäre das weniger erstaunlich, er ist Literaturwissenschaftler in Heidelberg, Mitbegründer des Instituts für Textkritik, Honorarprofessor für Editionswissenschaft in Berlin und als Mitinitiator des Heidelberger Appells bekannt, der sich gegen die Entrechtung von Autoren durch scannen und onlinestellen von Büchern, "Google Books" und "Open Access" als Stichwort, wendet. Prof. Reuß, Michael Hagner müsste Ihnen doch eigentlich aus der Seele sprechen mit seinem Buch.

Roland Reuß: Ich bin sehr froh, dass Michael Hagner dieses Buch geschrieben hat, weil dieses Buch mit einer ganzen Menge von Mythen aufräumt, die in dem akademischen aber auch in dem über das Akademische hinausgehenden informations-technologischen Bereich kursieren. Etwa die Frage, ob digital und online publizieren günstiger ist, als Bücher zu publizieren.

Und ist es das?

Die klare Erkenntnis aus der Lektüre dieses Buches ist, dass online publizieren nicht billiger, sondern teurer ist, als nicht online zu publizieren. Meistens wird übersehen, dass in die Kostenberechnung in der Regel nur die Erstellung der Digitalisate eingeht, aber nicht die Langzeitpflege und die Konvertierungsfragen und dergleichen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass endlich mal in einer sehr detaillierten Auseinandersetzung die Differenzen zwischen dem Bereich der naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen zu dem der geisteswissenschaftlichen Forschungsrichtungen auseinandergelegt werden.

Ein Teil der Krise, die man in Bibliotheksbereichen, in Anschaffungsetats hat, ist bedingt durch die naturwissenschaftlichen Publikationsgepflogenheiten, die ganz kurzatmig sind, die von Monopolen im Verlagsbereich beherrscht werden, wogegen wir im geisteswissenschaftlichen Bereich, gerade in der Bundesrepublik, diese ganzen Probleme überhaupt nicht haben. Die schwappen sozusagen über den prekären Haushalt der Bibliotheken in den geisteswissenschaftlichen Bereich rüber, weil so viel Geld auf den Kopf gehauen wird für Zeitschriften wie "Nature", "Science" und so weiter. Es ist so, dass manche Zeitschriften die Bibliotheken eigentlich genauso viel kosten, wie der gesamte Anschaffungsetat in der Philosophie oder in der Literaturwissenschaft.

Hagner hebt eben richtig hervor, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten kann. Wenn man die eine Sache bekämpft, dann heißt das nicht, dass man die andere genauso bekämpfen muss, weil die Verlage im geisteswissenschaftlichen Bereich – jedenfalls in der Bundesrepublik – in der Regel viel klüger und eigentlich auch viel nachhaltiger wirtschaften als diese – ja, im Grunde sind das sowas wie – "Verlags-Hedge-Fonds", ob das jetzt Springer, Elsevier oder Wiley sind, das sind internationale Konzerne, die in der Regel von Leuten geführt werden, die mit Büchern oder dergleichen gar nichts zu tun haben.

Jetzt sind wir schon sehr weit, im zweiten Kapitel des Buches, in dem es ja um Open Access geht. Es fängt aber an mit dem ersten Kapitel "Kulturkritik und mediale Heilserwartung". Das ist ein sehr grundsätzliches Kapitel. Ist nicht tatsächlich doch die digitale Publikation etwas prinzipiell Neues gegenüber dem Papierdruck? Das wird ja häufig behauptet, Hagner ist da eher zurückhaltend. Aber ist es nicht doch vielleicht tatsächlich etwas Neues: zum ersten Mal die Möglichkeit einer sozusagen immateriellen Publikation?

Das wage ich auch physiologisch zu bezweifeln: Apperzipiert werden muss immer noch von den Augen und da ist sowieso schon Materialität im Spiel. Es gibt kein Erscheinen von Schrift ohne Materialität. Auch der Bildschirm oder ein I-Pad oder ein Tablet ist ja als Darstellungsmedium vorhanden, ist ja ein materieller Gegenstand. Sie brauchen, damit Gedanken erscheinen, immer so etwas wie eine Materialität. Selbst wenn wir jetzt miteinander sprechen, brauchen wir Phoneme, also hörbare Laute, damit das, was wir denken, kommuniziert werden kann.

Insofern geht’s nicht um die Frage Materialität und Nicht-Materialität, sondern es geht eigentlich mehr um die Frage: wie stabil ist die Materialität? Und wie stark muss die Existenz der materiellen Spur gesichert sein? Es gibt dieses "Schadewaldtsche" Paradox. Das war ein Altphilologe, der in den 70er Jahren darauf hingewiesen hat, dass der Umstand, dass ganz viel Papyri erhalten ist in der ägyptischen Wüste, eigentlich darauf beruht, dass kein Mensch sich um die hat kümmern müssen. Und wenn man mit denen nichts Blödes anstellt, wenn der Wüstensand drüberstreift mit bestimmter Temperatur, passiert da nichts. Da haben wir aus 2.500 Jahren die Dokumente zur Verfügung.

Die elektronische Speicherung verlangt aber, dass wir mindestens immer den Stecker in der Steckdose haben, damit die Sachen überhaupt bleiben. Und das heißt, dass permanent eine Entscheidung getroffen werden muss, dass das weiter überliefert wird. Und die Probleme, die dann auf uns zukommen – und die werden kommen – sind, dass die Bibliotheken irgendwann mal gezwungen sein werden, einen Zensus einzuführen. Was wollen sie weiter überliefern, was wollen sie nicht weiter überliefern? Konvertieren von einem Format ins andere, Festplattencrash, müssen wir alles wieder auf die neue Festplatte, auf den neuen Server übertragen und so weiter.

Und dann werden Leute Entscheidungen treffen müssen, die eigentlich überhaupt gar nicht wissen, wie dann in 100 Jahren ein bestimmter Textzusammenhang gewertet wird. Hagner hat ja in dem Buch ein paar Beispiele, vor allen Dingen etwa die ganzen Forschungen von Norbert Elias zur Entwicklung der Zivilisation, die 20 Jahre lang, 30 Jahre lang kein Mensch beachtet hat, weil es keinen Verlag gab, der diese Sachen publiziert hat. Die dann, nachdem Suhrkamp sie auf den Markt geworfen hat, also nach 30 Jahren, in Auflagen von 100.000 verkauft wurden und auf einmal ganz breite Rezeption gefunden haben. Das heißt, es gibt im Bereich der Geisteswissenschaften ganz klar – und das ist ein Unterschied zu den Naturwissenschaften – das Phänomen, dass Sachen gewissermaßen in Inkubation sind.

Aber Hagner ist da sehr abgewogen und indifferent, er sagt: wir können jetzt nicht zurückgehen, können auf das Digitale nicht völlig verzichten, sondern wir brauchen das auch. Er ist ja auch ein Fan von digitalen Publikationsmöglichkeiten, Herrndorf zum Beispiel, den Blog findet er sehr gut, genauso wie das gedruckte Buch hinterher. Ist er Ihnen da manchmal zu indifferent?

Nein, das finde ich nicht. Zum einen, es ist eine strategische Entscheidung, die er trifft, weil eigentlich niemand so schnell in die Situation kommen will zu sagen: gut, das ist halt so ein Altvorderer, dem stinkt das, was da draußen so passiert. Es ist eine polymediale Umgebung, in der wir uns aufhalten. Es geht aber immer um die Frage der Endzwecke, die wir damit verfolgen. Und dabei spielt eine Rolle, dass die wissenschaftliche Entwicklung in den letzten 20 bis 25 Jahren – das beginnt in den 80er Jahren noch vor Einführung des Digitalen – zunehmend von quantitativen Bewertungsmaßstäben dominiert wird. Wir brauchen aber, um uns tatsächlich weiterzuentwickeln, qualitative Maßstäbe. Wenn wir bessere Bücher schreiben wollen, müssen wir tatsächlich alles rezipieren, was an Rezeptionsmöglichkeiten existiert. Das heißt, es wäre völlig unklug zu sagen: ich lese halt jetzt nicht mehr im Netz irgendwelche Sachen, sondern man muss sich dann damit vernünftig auseinandersetzen.

Und was ist dann der Vorteil des Buches, des Gedruckten?

Analysen beispielsweise. Wenn Sie sich für Gedankensysteme interessieren und Sie fangen an, sich etwa mit Hegel zu beschäftigen, dann sind Sie gezwungen, die "Phänomenologie des Geistes" und die "Wissenschaft der Logik" zu lesen. Ich kann mir nicht vorstellen wie Sie so einen 650-Seiten Wälzer, der extreme Anforderungen an Ihre Konzentration stellt, am Bildschirm lesen. Und die Vorstellung, dass sich das Gehirn dann halt verändern wird, ist dumm. Solange das nicht erwiesen ist, können wir nicht das eine abschaffen und ein Experiment in freier Wildbahn machen. Das ist so, wie wenn Sie die Gentechnologie fördern und sagen: Wir machen jetzt nur noch Gentechnologie, obwohl wir noch gar nicht wissen was dabei rauskommt. Also ich bin für eine Co-Existenz.

Es ist vielleicht auch wichtig, daran zu erinnern, dass dieser imperiale Gestus "Das Buch ist tot" und "Was nicht online ist, existiert nicht" – damit setzt sich Hagner ja auch auseinander – dass der ja nicht vonseiten der Buchleser kam, sondern der kam vonseiten der Nerds, aber auch natürlich der kommerziell interessierten Industrie und – das sieht man in dem Buch von Hagner ziemlich gut – der Politik, die über diese Art von Technik und Verwaltung von Technik, über Publikationsformen natürlich eine Kontrolle anstrebt.

Die funktioniert online natürlich leichter als beim gedruckten Buch.

Wenn sie so Autoren dubioser Art wie Frau Passig angucken, die sagt: "Ha, Bibliotheken brauchen wir nicht, Bücher sind Scheiße" und so weiter, aber gleichzeitig bei Suhrkamp publiziert. Das geht, dass sie dissident sind in dem Bereich, den sie bekämpfen. Fraglich ist aber, ob in einer Open Access Policy das Buch von Herrn Hagner so ohne weiteres publiziert worden wäre. Dort haben sie es mit Ideologen zu tun, die die Sachen, die abweichen, eigentlich nicht publizieren wollen. Und es ist viel leichter, eine Sache im Digitalen auszuschalten, weil Sie da nur einen Befehl einzugeben brauchen. Dann wird das einfach nicht mehr gefunden.

Man sieht aber: erstaunlicherweise ist das Buch immer wieder mal totgesagt worden und trotzdem hat es sich stets gehalten. Im Gegenteil, die Publikationszahl nimmt zu, die Auflagen der gedruckten Bücher steigen. Warum muss man es dennoch immer wieder verteidigen? Nur gegen Ideologen und Strategien?

Ich glaube, wir müssen da wirklich schon scharf unterscheiden, zwischen einerseits belletristischen Büchern, Kinderbüchern, Romanen und der Frage der geisteswissenschaftlichen Publikation. Wenn sie Bücher schreiben über Theologie oder über Philosophie und so weiter, da können sie feststellen, dass durch den massiven Steuerungszwang der öffentlichen Entscheider, also Kultusministerien, Rektorate an Universitäten, die Luft für die Verlage, die das publizieren, viel dünner geworden ist. Und im Hintergrund – komischerweise ist es völlig egal, ob Sie jetzt eine CDU-, Grüne- oder SPD-Regierung haben – steckt eigentlich immer sowas wie eine latente Furcht, dass vielleicht aus dem Bereich der Geisteswissenschaft dann doch noch mal eine neue Gesellschaftstheorie entstehen könnte, die keiner auf dem Plan hat. Man sieht, dass im Grunde nur die Sachen gefördert werden sollen, die Mainstream sind.

Aber so läuft die geisteswissenschaftliche Entwicklung nicht. Weil die Sachen, die innerhalb eines Zeitraums von 50 oder 100 Jahren erfolgreich werden, normalerweise am Anfang immer dissident sind. Die werden bekämpft als Häretiker, dann werden sie ignoriert und irgendwann einmal sagt jeder: "Ja, natürlich, genau so ist es." Ja, so läuft es eigentlich in den Geisteswissenschaften, da laufen die Prozesse ganz anders ab.

Also können wir nur raten zu einem gedruckten Buch zu greifen, nämlich zu Michael Hagners Studie: "Zur Sache des Buches".