Aus 118 Elementen besteht die Welt. Welche es sind – das kann man im chemischen Periodensystem nachlesen. „118“ heißt auch Steffen Popps neuer Gedichtband, denn darin zergliedert er die Welt auf lyrische Weise. Aus Holz, Wind, Kresse besteht Steffen Popps Welt, aus Abend, Seife und Pudding.



„118“ ist eine persönliches Weltlexikon, ein hochintensives Konzeptalbum und eine ernst-komische Meditation über die Bestandteile unserer Welt.

118 Gedichte Autor: Steffen Popp Verlag: Kookbooks-Verlag ISBN: 9783937445847

SWR2 Literaturredakteurin Katharina Borchardt im Gespräch mit Steffen Popp auf der Leipziger Buchmesse

Katharina Borchardt: Ihr Gedichtband „118“ war nominiert für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse. Das ist schon mal ein großer Erfolg. Ausgezeichnet wurde am Ende zwar doch Natascha Wodin mit dem Roman „Sie kam aus Mariupol“, der Geschichte ihrer Mutter, einer von den Nazis aus der Ukraine verschleppten Zwangsarbeiterin. Aber auch Ihr Gedichtband „118“ hat große Aufmerksamkeit erfahren und viel Lob eingeheimst. Wir hören einmal kurz rein, wie Jurorin Jutta Person den Gedichtband bei der Preisverleihung vorgestellt und gewürdigt hat:

„Das Periodensystem der Elemente verzeichnet 118 chemische Elemente aus denen sich die Welt zusammensetzt. Ganz ähnlich bildet auch Steffen Popps Gedichtband „118“ ein System, ein Verzeichnis elementarer Bezugsgrößen, aus denen die Welt des Lyrikers besteht. Bei Steffen Popp reichen diese Elemente von „Liebe“ und „Libelle“ über „Beton“ und „Mutabor“ bis zum Adjektiv „sympathisch“. In seinen Laborversuchen lässt er Vokale orakeln und Konsonanten knattern. Ein glücklicher alchemistischer Prozess, bei dem Wörter und Dinge in Poesie verwandelt werden.“

118 Elemente hat das Periodensystem der Chemie, von Wasserstoff mit der Ordnungszahl 1 bis zu Oganesson mit der Ordnungszahl 118. Dass Sie sich am Periodensystem orientiert haben, suggeriert auch schon der Buchumschlag. Wenn man ihn auseinanderklappt, findet man da eine Art von Periodensystem oder eine Art von System: Da hat jeder Gedichttitel eine chemieartige Abkürzung bekommen und auch eine Ordnungszahl. Warum diese Orientierung an der Chemie?

Steffen Popp: Das Periodensystem war für mich eine Folie, wie Welt geordnet sein kann, und ich wollte eine eigene entwickeln, eine eigene Struktur, wie Welt auf der Ebene geordnet ist, auf der Gedichte über Welt sprechen. Und deshalb bin ich in Richtung elementare Begriffe gegangen. Also elementare Begriffe sich zu suchen – jeder kann das eigentlich mal selbst probieren, für sich auf einem Blatt Papier aufzuschreiben, was für einen selbst die elementaren Begriffe sind, die für einen im Leben wichtig sind. Die Liste würde bei jedem sicher anders aussehen.

Man ist mit den etwa hundert Elementen, die ich dann entwickelt habe, natürlich auch längst nicht am Ende. Das hätten so viele Tiere, Pflanzen allein schon viel mehr in diesen Band kommen können. Man weiß also auch, dass die Elemente, die in dem Band auftauchen, das sind bei mir genau 105 Gedichte, glaube ich, dass die pars pro toto stehen. Also die sprechen immer auch von den Elementen, die nicht mit ins Buch gekommen sind. Das war ein großes Abenteuer, diese Sachen zu schreiben, auch mitzukriegen, wie die eigene Wahrnehmung organisiert ist, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche am Anfang nur wichtig schienen und dann rausfielen im Laufe der Arbeit, zu welchen Elementen ich gerne ein Gedicht geschrieben hätte, aber es einfach nicht geklappt hat, so was gab es ja auch. Das hat weniger mit den Dingen als mit einem selbst etwas zu tun. Am Ende sind diese 105 Texte übriggeblieben und haben weniger ein System als eher so eine Art Wolke gebildet, die sich dann in diesem Buch niedergelegt hat.

Es hat was mit einem selbst zu tun, haben Sie gerade gesagt. Das würde ein Chemiker natürlich nicht sagen. Der beschreibt eine Welt auf objektive Weise. Ihre Gedichte und Ihre Auswahl von Begriffen ist natürlich streng subjektiv, wobei sich wahrscheinlich viele Menschen auf einige Begriffe einigen können. Sie haben zum Beispiel als Elemente „Luft“ und „Wasser“ gewählt. Das sind keine chemischen Elemente, aber lyrische Elemente oder lebenspraktische Elemente. Aber Sie haben auch Stichworte wie „Seife“, „Pudding“ und „Virus“ ausgewählt, zentrale Dinge unseres Lebens. Und auch das Stichwort „Fenster“, damit beginnt der Lyrikband. Das ist so etwas wie der Blick nach draußen, hatte ich den Eindruck, so eine Art Ausgangspunkt für die Weltbetrachtung in diesem Band. Stimmt das?

Ja, die Gedichte in dem Band haben ja alle dieselbe Länge, also zehn Zeilen, weil ich keinem Element mehr zugestehen wollte als einem anderen. Alle sind gleichberechtigt. Ich wollte auch keine langen Gedichte schreiben, weil auch bei einem langen Gedicht das Problem ist, dass man so ein Element natürlich niemals umfassend wird beschreiben können. Da dachte ich, dann können die Texte gleich kurz bleiben und der Leser wird seine eigenen Assoziationen, die zu dem jeweiligen Element da sind, dazu stellen, wenn er den Text liest.

„Fenster“ steht natürlich auch ganz am Anfang des Buches, weil es wie ein Blick auf diese Welt ist. Man öffnet das Fenster und tritt in diesen Raum ein. Von Goethe gibt es ja auch dieses Gedicht „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben“. Meine Texte sind natürlich, wie zeitgenössische Gedichte oft, mit geborgenen Zitaten durchzogen, aber das war eigentlich immer mein Anspruch, dass man diese Zitate, wenn man sie kennt, einen zusätzlichen Genuss daran hat, aber wenn man sie nicht kennt, ist das auch kein Problem. Also, der Text funktioniert auch ohne dieses Wissen.

Am Ende des Gedichts "Fenster" folgt das Stichwort „Fenster“.

Dann kommt eigentlich der Titel „Fenster“. Die Titel der Gedichte – sind das überhaupt Titel? –, jedenfalls die Begriffe, um die sich die Gedichte drehen, stehen immer unter dem Text. Beim Hören ist das ein zusätzlicher Reiz eigentlich, wenn man das noch nicht weiß – wir hatten ja jetzt vorher schon darüber gesprochen –, weil wenn man dann diesen Untertitel gehört hat, dann strukturiert sich der Text im Gedächtnis nochmal anders. Man weiß, worauf diese ganzen Zeilen eigentlich zulaufen. Beim Lesen wäre das auch sehr schön, aber ich fürchte, dass der Leser automatisch auf diesen Titel natürlich gleich unten schaut.

Aber bei vielen der Texte ist es wirklich so, dass die Zeilen auf diesen Titel zulaufen. Manchmal ist es ganz offensichtlich, weil das Wort selbst im Text auch schon auftaucht, manchmal auch mehrfach. Und manchmal war mir auch beim Schreiben schon klar, dass jeder Leser wahrscheinlich einen anderen Titel unter den Text schreiben könnte, weil die Assoziationen eben zwar, wie Sie auch sagen, schon durchaus Gemeinsamkeiten haben, aber in vieler Hinsicht ja dann doch in ganz verschiedene Richtungen laufen.

Diese Titel oder diese Elemente, die Sie unter die Gedichte gesetzt haben – manche Gedichte haben auch mehrere Begriffe, zwei oder drei unten drunter stehen –, diese Begriffe klingen nicht so, als hätten Sie die aus einem Wörterbuch extrahiert, sondern eher wie erfühlt oder sogar erwandert. Es geht ja auch oft nach draußen.

Ja, man unternimmt diese Wanderungen in der eigenen Struktur. Also: Wie ist das lexikalische Feld im Kopf geordnet? Man beginnt, lange Listen zu machen, und die verändern sich dann. Ich habe drei Jahre an diesem Buch gearbeitet, etwas länger sogar, und mit der Zeit verändern sich diese Listen. Und wie gesagt, es gibt Favoriten, die man von Anfang an hatte, zu denen dann der Text einfach nicht geklappt hat, nicht funktioniert hat. Das kommt ja auch vor. Wenn man den Herbst und den Winter zum Beispiel schon aufgenommen hat, man hat aber nur um die 100 Plätze im Gedichtband, dann verzichtet man auf Frühling und Sommer, obwohl die genauso wichtig sind, weil es einfach noch so viele Lebensbereiche gibt, die noch gar nicht berührt wurden. Das war manchmal auch ein bisschen schmerzhaft. Elefant und Giraffe kamen rein, und die Schildkröte musste halt draußen bleiben.

Was auch rein kam, war zum Beispiel „Holz“ oder „Waldwege“ oder „Krautpflanze“. Schildern Ihre Gedichte eigentlich Situationen, oder entstehen sie aus Situationen – oder sind sie eher Abstraktionen, wenn Sie daran arbeiten?

Ich denke, das hängt von dem jeweiligen Element ab, um das es jeweils geht. Das fordert mich dann jeweils auf verschiedene Art und Weise heraus. Bei dem Element „Tropen“ zum Beispiel, nachdem ich mich für die Region entschieden habe – es hätte auch die rhetorische Figur sein können –, war man natürlich in einem bestimmten Setting. Also man kennt sozusagen die Zutaten, das Interieur, mit denen man sich Tropen so vorstellt. Damit habe ich halt gespielt. Es ging eigentlich immer darum, keine Definition eines Elementes zu liefern, wie man sie vielleicht im Wikipedia Artikel dann lesen könnte, sondern das Element von der Seite anzuspielen, was ein bisschen ungewöhnlich ist und damit Denkräume, Assoziationsräume freimacht und dann noch spielerisch ist.

Spielerisch sind viele Gedichte, manche sogar richtig sprachspielerisch.

Ja,. Alle haben natürlich eine Dimension von Sprachspiel, aber es gibt welche, die das wirklich ganz explizit machen. Zum Beispiel das Gedicht "Mutabor".

Das ist ja ein feiner, kleiner Text. Kann man solche Texte auf einer Messe überhaupt vorlesen, oder ist der Trubel hier eigentlich keine gute Umgebung für Lyrik?

Das ist schwierig. Ich glaube aber, es ist für alle Autoren schwierig auf der Messe zu lesen, weil diese Akustik schwierig ist. Obwohl man weiß, dass einen die Zuhörer gut hören aufgrund der überragenden Technik, die es gibt, ist da doch ein ständiger, starker Geräuschpegel, der reinbrandet, und ich kenne keinen Autor, der wirklich gerne auf der Buchmesse liest. Alle wissen, dass es nötig ist, aber man liest doch viel lieber auf einer der zahlreichen Lesungen, die ja am Abend in der Stadt Leipzig stattfinden.

Das sind ja über tausend, und die werden vom Publikum ja auch seit vielen Jahren ganz begeistert angenommen. Da gibt es wirklich so schöne Orte, so dass die Messetermine eher Pflichttermine sind, und die Kür fängt dann am Abend in der Stadt an.

Zu „Mutabor“ möchte ich vielleicht noch sagen, es ist ja ein Zauberspruch und heißt „verwandle dich“. Und das ist vielleicht ein kleiner Schlüssel zu diesem Gedicht, dass die Begriffe sich so ineinander verwandeln, so von der Lautstruktur her und manchmal von der Sinnstruktur her. Das geht ja ziemlich wild zur Sache.

Und hier im Ü-Wagen sind sie doch auch gut vorlesbar. Hier ist es nicht ganz so trubelig wie draußen.

Auf jeden Fall. Man kann – das kennt man ja als Leser eigentlich auch – auf der Messe auch nicht gut lesen für sich. Man braucht fürs Lesen einen gewissen - Schutzraum ist vielleicht übertrieben, aber - Ruheraum. Bei Gedichten ist es sehr schön, weil die halt kleine Dosen sind. Die kann man überall hin mitnehmen und bei jeder Gelegenheit lesen.

Das lohnt sich sowieso, Gedichte in verschiedenen Situationen zu lesen, nicht immer im selben Lesesessel sein ganzes Leben lang. Denn wenn das mal anders beleuchtet und belüftet wird, dann kriegt man den Text vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive mit. Gerade diese zehnzeiligen Gedichte erschließen sich auch nicht beim ersten Mal. Ich selbst habe ja drei Jahre mit ihnen gelebt und weiß das ganz genau. Die haben aber dafür das Potential, ein bisschen länger im Regal stehen zu bleiben und durch Mehrfachlesen ihre Facetten so nach und nach zur Geltung zu bringen.