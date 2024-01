Aus dem Französischen von Raoul Schrott



Martin Schneitewind – das ist ein neuer Name in der Literatur. Angeblich wurde er 1945 in Straßburg geboren, lebte danach in der Pfalz, in Tübingen, in Marburg, in Südamerika. Wer er ist, bleibt allerdings unbekannt.

Zwei Literarische Großmeister stecken hinter der Veröffentlichung

Es finden sich sehr leicht Angaben zu Schneitewinds mächtigen Paten. Denn den Roman veröffentlicht haben zwei literarische Großmeister. Mindestens genauso gut sichtbar wie der Name des Autors, ist auf dem Titelbild der Name des Entdeckers – Michael Köhlmeier, begnadeter Erzähler, und erfolgreicher Romancier.

Und Raoul Schrott sei der Übersetzer des französischen Originals, heißt es. Raoul Schrott, der mit Ilias und Gilgamesch große Epen der Menschheit nachgedichtet hat, der aber auch als Scharlatan und Spätdadaist bezeichnet wurde.

Ein großer Roman über die Ursprünge der Menschheit, über die Mauern des Paradieses – und gleichzeitig ein Roman, dessen Entstehung selbst literarische Züge annimmt.

Schon der Titel lässt Spielraum für die Interpretation

Tief eingelagert im Menschen scheint es eine Erinnerung zu geben an etwas wie einen heilen Anfang. Oder ist es nur ein Phantomschmerz, der die Leerstelle mit einem Gefühl der Weltfremdheit markiert?

An den Mauern des Paradieses: Bereits der Titel des Buches ist uneindeutig; Denn wo, von welcher Seite an den Mauern des Paradieses wird hier gesprochen? Drinnen oder draußen? Und wie darüber hinauskommen? Hinter die Mauern? Und ist es dort besser?

Ein Orientalist begibt sich auf die Spuren der Schöpfungsgeschichte

Am prominentesten lokalisiert die biblische Genesis das Paradies als Garten Eden. Doch ist die Paradies-Geschichte aus textgenetischer Sicht vielschichtiger und aufgrund ihrer zahllosen Quellen schillernder, weshalb (und damit sind wir in der Handlung des Romans) der Altorientalist David Ostrich mit journalistischem Auftrag des "New York Herald" an den Persischen Golf reist.

Dort seien bei einem Dammbau-Projekt Tontafeln entdeckt worden, deren Inhalt ein neues Licht auf die Schöpfungsgeschichte werfen könnte.

Die Wogen brandeten an den Wall und zerschlugen sich dumpf. Die Stille zwischen den Brechern war länger als zwischen meinen Atemzügen und ich atmete mich ruhig in einen Schlaf, in dem sie zusammenfielen. Das Telephon riss mich daraus.

Zwei äußerst zwielichtige Männer suchen Ostrich in seinem Hotelzimmer auf und fordern seinen Pass. „Thaut will Sie sehen“, verkünden sie dem Überraschten.

Die Suche nach der verschwundenen Tochter beginnt

Von der ersten Seite an wird eine beklemmende Atmosphäre das Geschehen bestimmen, dem der Ich-Erzähler immer mehr ausgeliefert ist, je tiefer er in die Geschichte hineingerät.

Er bekommt den Auftrag, Thauts verschwundene Tochter Evita zu suchen, da seine Publikationen ihn „als jemand ausgewiesen haben, der hinter den Schein zu schauen versteht, mit detektivischem Gespür“.

Dazu bedarf es eines kritischen Geistes „der den Dingen zunächst einmal nicht ver-, sondern misstraut, versucht, sie zu demaskieren und demystifizieren, um dahinter verborgene Bedeutungen und versteckte Widersprüche zum Vorschein kommen zu lassen (…) Am nächsten kommt man den Wahrheiten im Wissen um die Täuschungen, denen man dabei aufsitzt.“

Dieser kritische Geist des Wissenschaftlers wird scheinbar zur Antriebskraft der Geschichte einer Wahrheitssuche, doch seine arrogante Hybris der Selbstüberschätzung verstrickt und zwingt ihn letztlich unter die undurchschaubare Macht des ominösen Dammbauleiters Thaut.

Ostrich wird zum Spielball einer autoritären Macht

All seine analytischen Fähigkeiten schützen Ostrich nicht. Er wird zum Spielball eines beängstigend autoritären und auch gewaltbereiten Machtapparates.

Der Leser erkennt schnell, dass hier eine seltsame Parallelwelt entworfen wird. Mit vielen Anknüpfungspunkten zur sogenannten Realität - zugleich aber auch historischen Unschärfen und Abweichungen, ja fantastischen und vor allem dystopischen Elementen.

Die im Roman beschriebene Welt steht unter schlechten Vorzeichen: Es geht um Naturzerstörung, Klimawandel, Erderwärmung, steigende Meeresspiegel, Migrationsströme, Grenzbefestigungen und dort an den Rändern eine zunehmend eskalierende Gewalt. Das alles scheint in weiter Ferne - und doch so nah in dieser Welt, in der wir leben.

Der apokalyptische Sog wird noch verstärkt durch die Aufsplitterung der Handlung in zwei Geschichten. Sie laufen im Buch schicksalhaft aufeinander zu, um in der Katastrophe ineinander überzugehen.

Die Hauptfiguren versuchen, ihre Humanität zu bewahren

Neben David Ostrich, ist da noch der Offizier Atam, der als Soldat selbst Teil des Gewaltsystems ist – auch er lehnt sich auf, angesichts der Bestialität von Giftgaseinsätzen gegen die Flüchtlinge. In einer „aus den Fugen geratenen Welt“ versuchen beide verzweifelt als Menschen in der Revolte ihre Humanität zu bewahren.

Vier Monate später finden sie sich wieder am Rand der Wüste und dem „monotonen Weiß eines Salzsees“. Als Gefangene inmitten dieser Leere, „einem einzigen offenen Gefängnis“.

Alle Zeit der Welt ist zusammengeschnurrt auf die Gegenwart und steht still.

In einem Nachleben bereits zu Lebzeiten, ein Purgatorium, in dem es nichts mehr zu bereinigen gibt, nur noch zu sühnen.

Noch einmal unternimmt Ostrich einen Fluchtversuch – der beinahe zu einer mystischen Erfahrung gerät. Die poetisch dichteste Passage des Buches:

Ich ging ins Licht, bis es auch noch die letzten Muster im Salz auflöste, das Land entstanden aus Stäuben des Lichts, Kalk, zu einem Brand gelöscht, und ich in diesem unmenschlich Reinen, das weißer war als diese Seite in meiner kaum zur Hälfte beschriebenen Kladde, in der jeder Satz einen Schritt weiter darstellt, fort von diesem Anfang von Allem, der umgrenzt endlos war wie die Sonne über mir und der erste Satz der Genesis, der besagt, es werde Licht.

Der Roman reflektiert sich auf kluge Weise selbst

Die Flucht scheitert. Und trotzdem gelingt Ostrich erst nach diesem Sturz in den Abgrund die finale Reflexion des Systems Thaut. Mit der bitteren Einsicht vom Scheitern an der Beweisbarkeit in einem absoluten Sinn.

Wahrheit ist immer relativ. Womit Ostrichs letzte Erkenntnis, dass seine „ratio“ zurückgebunden bleibt an diese Geschichte, etwas matt anmutet:

Weil wir nicht Gott sind. Thaut schon gar nicht. Wir können letztlich bloß von Wahrscheinlichkeiten sprechen.

Damit thematisiert der Roman auch sich selbst, er wird selbstreflexiv. Der Ich-Erzählers wendet sich diskret sogar direkt an den Leser. Fragen tauchen auf: Was ist Wirklichkeit, Wahrheit, Fiktion? Was ist dieses flüchtige Ich?

Ist der Autor Schneitewind eine Erfindung?

Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht ein Grenzfall. Auf ebenso kluge, wie ausufernde Weise versucht es in Frage zu stellen, was es leitmotivisch verhandelt: die Grenze. Sei sie real oder symbolisch, als Mauer oder als Akt des Denkens.

Der Versuch der Grenzüberschreitung wird geradezu konstitutiv für den gesamten Text:

Er spielt mit der Fiktion eines Autors. Martin Schneitewind - eine Erfindung von Michael Köhlmeier und Raoul Schrott?

Und zugleich eine gewitzte Anspielung auf Roland Barthes poststrukturalistisches Theorem vom „Tod des Autors“? - denn – hören wir einmal genau hin - liest sich der Name Thaut auf französisch nicht wie „tot“?

Das Nachwort erzählt von Dino Buzzati als Inspirator des Romans – ob das stimmt?

Die Mischung aus Fakten, Fiktion und Fake zeichnet das Buch aus

Inspirierend ist dieses ästhetische Spiel einer entgrenzten Poesie / Prosa mit seinen weiten intertextuellen Horizonten: von der Antike bis zur Postmoderne, von Dantes „Göttlicher Komödie“, über Paul Scheerbarts Phantastik zu Dino Buzzatis "„Tatarenwüste“, von Sprach- und Erkenntnistheorie zu politischer Theologie, vom Ich zu Gott und der Welt.

Vielleicht ist der Roman an sich eine Chimäre, ein mysteriöses Mischwesen aus Fakten, Fiktion und Fake, jene realexistierende „Maske, (…) durch die hindurch“, wie Raoul Schrott empathisch sagt, „das literarische Sprechen tönt“. Köhlmeier verwendet im Interview bedeutungsschwere Begriffe wie „das totale Buch“ und „Charisma“ als Charakteristika dieses Romans.

Martin Schneitekind taucht in den Registern der Stadt Straßbourg nicht auf

Vielleicht sind das alles aber auch nur lustvoll durchgespielte Verkleidungen eines klingenden „Hohlraums“. Vielleicht findet sich deshalb kein Martin Schneitewind in den Geburtsregistern seiner Heimatstadt Straßburg, ebensowenig an der Uni Tübingen, wo er Theologie studierte.

Vielleicht war seine Lebensgefährtin Margit Geyer deshalb nie Französischlehrerin am Gymnasium in Kehl.

Vielleicht konnte deshalb die Italianistin Marie-Hélène Caspar das französische Originalmanuskript nicht auf Spuren eines Mitwirkens Buzzatis untersuchen, weil sie es nie gelesen hat, obwohl der Übersetzer und vielleicht virtuoser Stimmenimitator Raoul Schrott dies editorisch anmerkt.

Romantische Züge kann man dem Projekt nicht absprechen

Alles Wahrscheinlichkeiten, die nach der Lektüre dieses mit großer Fabulierlust geschriebenen Romans das Gefühl hinterlassen, dass hier viel gewagt, viel gewollt wird, vielleicht zu viel.

Ach, vielleicht vielleicht... Vielleicht geht der Leser beim Lesen einfach nur mit ins Paradies-Licht, zusammen mit dem, in einem Spiegelkabinett unendlich reflektierten Autor dieses überaus unterhaltsamen, spannenden, vielschichtigen und vielstimmigen Buches, changierend wie ein Vexierbild und entgleitend mit der feinen Ironie des „Als-ob“.

Eine „wahre Arabeske“ wie Friedrich Schlegel solch ein zutiefst romantisches Projekt genannt hätte. Ein Roman im Roman. Eine Welt in der Welt. An den Mauern des Paradieses. Von der ersten bis zu letzten Seite.