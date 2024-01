Svenja Leiber: Staub

Die Berliner Schriftstellerin Svenja Leiber führt in ihrem neuen, dritten Roman „Staub“ in eine Gegend, die uns fremd ist und die wir zumeist nur als Krisenregion wahrnehmen: den Nahen Osten. Im Mittelpunkt steht ein deutscher Arzt, der im jordanischen Amman von der Erinnerung an seine Kindheit heimgesucht wird.



Das nachdenkliche Buch beschäftigt sich mit abweichenden Geschlechterrollen in traditionell-islamischen Gesellschaften und den mühsamen Versuchen, solchen Normverletzungen einen Raum zu geben.

Staub Autor: Svenja Leiber Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-42790-3

Flucht aus einem gescheiterten Leben

„Ich weiß nicht, was mich so viele Jahre später wieder in diese Gegenden treibt, von denen ich mir geschworen hatte, sie nicht mir zu betreten“, überlegt der 42-jährige Berliner Arzt und Spezialist für Alterungsprozesse Jonas Blaum. „Aber was habe ich mir nicht alles schon geschworen. Hand aufs Herz, Schwur oder Vorsatz, kaum ausgesprochen, schon klimpert das Leben dazwischen.“

So beginnt „Staub“, der neue Roman von Svenja Leiber. Ihr Ich-Erzähler ist ein Gescheiterter. Seine Beziehungen zu den Frauen, die er geliebt hat, sind in die Brüche gegangen. Er ist medikamentenabhängig, labil und froh darüber, dass er nur noch ein oder zwei Tabletten am Tag nehmen muss – „gegen die schwerste Verwüstung“.

Die Gegend, in die er aufbricht, weil er seiner Berliner Misere entkommen will, ist der Nahe Osten. In Amman lebt ein jordanisch-stämmiger Freund aus Studientagen, zu ihm macht er sich auf den Weg. Es ist auch eine Reise zurück in die eigene Kindheit. Denn im saudi-arabischen Riad hat Jonas als Elfjähriger zusammen mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern gelebt. Der Gegenwartsstrang der Ich-Erzählung wird immer wieder von den Erinnerungen an diesen ersten Aufenthalt in der Region unterbrochen.

Jonas' Vater, ebenfalls Arzt, sollte in Riad eine Kinderklinik aufbauen. Aber rasch stellte sich heraus, dass es das Krankenhaus nie geben würde und die Ärzte aus dem Ausland bloß Dekoration waren. Anfänglich begehrte der Mann noch auf. Doch dann fügte er sich ins scheinbar Unabänderliche. „Shway, shway“, womit der Kinderarzt so etwas wie „ruhig Blut“ meinte, wurde zu seiner beständig wiederholten Beschwichtigungsformel.

Die Faszination des Fremden geschildert in einer poetischen Sprache

Svenja Leiber führt in ihrem neuen Roman in eine Region, in der andere Regeln gelten. Die in Berlin lebende Autorin hat als Kind selbst längere Zeit im arabischen Raum verbracht. Nun gelingt es ihr, in einer klaren, poetischen Sprache Fremdheit und Faszination der islamisch-arabischen Kultur gleichermaßen einzufangen. Irritiert schauen die Europäer immer wieder auf eine kaum nachvollziehbare Duldsamkeit und Ergebenheit der Einheimischen. Zugleich aber färbt diese andere Lebenshaltung ab und macht die Westler quasi orientalischer.

Eines Tages jedoch verschwindet das jüngste Kind der Familie Blaum und taucht später verstört wieder auf. Mit dem russischen Jungennamen Semjon wird das Kind innerhalb der Familie gerufen. Tatsächlich aber ist Semjon ein Mädchen, das sich mit Vorliebe als Junge ausgibt. Was dem verletzlichen Kind, das in einer ganz eigenen Phantasiewelt lebt, während seiner Abwesenheit genau widerfahren ist, bleibt unklar. Aber Semjon, die mit Blumen geschmückt und so als Mädchen gekennzeichnet zurückkehrt, erholt sich von dem Erlebten nicht mehr und zieht sich zurück in eine absolute Sprachlosigkeit. Das Leiden des Mädchens wird zum lebenslangen Trauma des älteren Bruders.

„Staub“ ist auch ein Buch über den Raum, den streng hierarchische Gesellschaften, wie die in Saudi Arabien und Jordanien, dem Einzelnen zugestehen, wie sie mit vom Gewöhnlichen abweichenden Lebensentwürfen umgehen. Wie eng dieser Raum sein kann, hat Semjon, die sich mit von außen vorgegebenen Geschlechterrollen nicht abfinden wollte, zu spüren bekommen – und durch sie ihre gesamte Familie.

Kunstvolle Verschränkung von Gegenwart und Vergangenheit

Svenja Leiber verschränkt in ihrem Roman kunstvoll Vergangenheit und Gegenwart. Während des Aufenthaltes von Jonas Blaum in Amman wird die lange zurückliegende Erfahrung nachdrücklich aktiviert. Blaum nämlich lernt ein Kind kennen, das – wie Semjon – ebenfalls aus dem Rahmen der gesellschaftlichen Norm fällt. Aus unerfindlichen Gründen ist Alim, Sohn eines gläubigen Muslims und einflussreichen Immobilienhändlers, früh vergreist.

Blaum soll das Kind heilen, dessen Leiden – vielleicht ein bisschen zu überdeutlich – hinzudeuten scheint auf die Erstarrung einer ganzen Gesellschaft, aber auch auf deren Potenzial. Da er jedoch nicht einmal in der Lage ist, sich selbst zu helfen, fühlt sich Blaum hoffnungslos überfordert. Trotzdem nimmt er sich des Jungen an. Sein Bemühen führt ihn bis nach Jerusalem und wird zu einer immer dringlicheren Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie.

Svenja Leibers haltloser Ich-Erzähler lernt in der Fremde, dass es vor den Zumutungen des Lebens kein Entkommen gibt. Doch er begreift auch, dass es tröstlich und hilfreich sein kann, sich erzählend der eigenen unsicheren Existenz zu vergewissern. „Staub“ ist ein Roman, der zu den existenziellen Fragen, die er aufwirft, nicht immer schon Antworten mitliefert. Gerade deshalb lohnt sich die Lektüre.