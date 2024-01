Dana Grigorcea: Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen

Die Frage nach Sinn und Sinnlichkeit



Anna ist Balletttänzerin, führt ein wohlsituiertes Leben an der Seite eines Schweizer Arztes. Dann trifft sie auf Gürkan, einen kurdischen Gärtner. Und nichts ist mehr wie zuvor. Es beginnt ein Pas de deux gegen alle Konventionen.



„Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“ erzählt von einer ungewöhnlichen Liebe in Zürich. Was bedeutet Zugehörigkeit, welche Rolle spielt die Kunst in unserer Gesellschaft? Eine hinreißende Novelle über die Sehnsucht nach Leidenschaft und eine raffinierte Hommage an Anton Tschechow.

Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen Autor: Dana Grigorcea Verlag: Dörlemann Verlag ISBN: 9783038200550

Die Verleibtheit – ein Tanz?

Was hat es auf sich mit dem Verliebtsein, mit diesem Glücksrausch, der in alle Glieder schießt und der die Welt mit einem Schlag vollends verwandelt scheinen lässt? Ist dieses Gefühl jedes Mal neu und einzigartig? Oder gleicht der emotionale Wirbel, der uns erfasst, womöglich eher einem Tanz? Sind, wie bei einer Choreographie, die Schritte und Bewegungen vorgegeben und werden allenfalls von Aufführung zu Aufführung ein wenig variiert?

Anna ist eine Primaballerina

Dass die Lektüre von Dana Grigorceas Novelle "Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen" an die Ähnlichkeit von Liebe und Tanz denken lässt, liegt natürlich daran, dass Anna, die weibliche Protagonistin, Balletttänzerin ist. Zu verdanken ist es aber auch dem federleichten und doch beinahe unmerklich der Zeit enthobenen Ton, den Dana Grigorcea anzuschlagen versteht und der dem schmalen Buch etwas wundersam Schwebendes verleiht.

Sie gab sich nur einem einzigen hin: dem Jeweiligen

Es beginnt, wie so oft, mit einer zufälligen Begegnung. Anna, die sich von ihrem wohlsituierten Leben als Gattin eines Schweizer Arztes immer einmal wieder durch ein paar andere Männer ein wenig Ablenkung verschafft, kommt am Ufer des Zürichsees mit einem Mann ins Gespräch, der am Nebentisch des Cafés sitzt und ihren kleinen Hund anzulocken versucht. Der Verlauf der kurzen Konversation ist so zufällig nun wiederum aber nicht, denn Anna weiß auch jenseits der Bühne nur allzu gut, welche Register sie ziehen muss, um eine gewünschte Wirkung zu erzeugen.

„Es war Annas Art, so manche Verehrung, den Austausch von zärtlichen Gesten, zu befeuern und dabei so zu tun, als würde ihr die Kontrolle über die Situation entgleiten. So half sie dem Liebhaber, seinen Platz als eifriger Verehrer einzunehmen, der ihr bald auf Schritt und tritt folgte. Erst dann gab sie sich ihm hin, wie sie sich nur einem einzigen hingeben wollte: dem Jeweiligen.

Sie tue das für die Liebe, sagte sie sich, um dem Leben nichts schuldig zu bleiben.

Sie spürte nun wieder den musternden, abschätzenden Blick des fremden Mannes vom Nebentisch.

‚Es ist noch sehr kühl, trotz der Sonne’, sagte sie, den Blick auf den See gerichtet.

‚Ach, dieses Wetter’, sagte er scherzhaft. ‚Immer gegen uns.’

Sie lachte leise. Er fing ihren Blick auf und lachte mit. Dann rührten sie beide in ihren Tassen und tranken, schauten auf den glitzernden See.“

Der Gärtner und die Balletttänzerin

Es ist ein denkbar ungleiches Paar, das dort gemeinsam aufs Wasser schaut. Eine gemeinsame Zukunft würde man den beiden kaum prophezeien, auch wenn die Treffen am Seeufer bald regelmäßig werden. Gürkan, so stellt sich der attraktive Mann vor, ist Kurde, stammt aus einem türkischen Dorf an der syrischen Grenze und ist zusammen mit seiner Frau in die Schweiz geflüchtet. Noch dazu hat er drei Kinder und ist um einiges jünger als Anna, deren genaues Alter Dana Grigorcea dezent verschweigt.

Vor allem aber scheint einer Verbindung – abgesehen von den jeweiligen Ehepartnern – im Wege zu stehen, dass Gürkan ein einfacher Gärtner ist. In die Stadt führt ihn der Auftrag, das rechte Ufer des Zürichsees zu begrünen. Nicht unbedingt ein Mann also, der sich in Annas Milieu der Besserdienenden und Kulturbeflissenen vorzeigen ließe. Allenfalls als kleines Kuriosum.

Der Mann: ähnlich possierlich wie das Hündchen?

Mit subtiler Ironie schürt Dana Grigorcea denn auch den einigermaßen unangenehmen Verdacht, dass Anna den jungen Mann ähnlich reizend und possierlich finden könnte wie ihr Hündchen, an dem ihr besonders gefällt, es eine Promenadenmischung zu nennen. Welch Gnade der Autorin, dass sie ihrer kapriziösen Protagonistin immerhin nicht zu denken gestattet, dass Gürkan durch seinen biographischen und beruflichen Hintergrund ähnlich exotisch anmutet wie diese vierbeinige Promenadenmischung.

„Sie hatte bemerkt, dass er seinen Schritt an den ihren hatte anpassen wollen und dabei zweimal aus dem Tritt geraten war. Er hielt die Hände auf dem Rücken verschränkt, was ihm eine rührend altbackene Erscheinung verlieh. Sie dachte an seine Art, sie von der Seite anzusehen. Er zeigte die gespielte Männlichkeit eines Heranwachsenden, lachte herzhaft, wie ein fröhlicher Mensch. Und doch empfand sie etwas Bedauernswertes an ihm.“

Anna geht die Hoheit über die Bewegungen ihres Herzens verloren

Aber so wie bei einer Tanzaufführung die Musik abrupt umschlagen kann, wie der Rhythmus wechselt und wie in einem Pas de deux plötzlich der vermeintlich schwächere Part die Führung übernimmt, so hat Anna die Hoheit über die Bewegungen ihres Herzens schnell verloren. Wenngleich sie es selbst noch gar nicht realisiert haben mag: Sie ist verliebt. Das ist durchaus der Gattung der Novelle entsprechend: Steht in deren Zentrum doch klassischer Weise eine unerhörte Begebenheit.

Als Gürkans Begrünungsauftrag abgeschlossen ist und die Affäre ihr natürliches Ende findet, ist Anna es, die Gürkan in dessen Heimatstädtchen unweit von Zürich nachreist, um ungefragt dessen Familienleben gefährlich nahezukommen. Zunächst scheint Gürkan entsetzt und abwehrend. Doch dann – nach einem kurzen, spannungsgeladenen Verharren – setzt die Musik wieder ein und der gemeinsame Tanz wird fortgesetzt.

Grigorcea variiert die literarische Vorlage von Anton Tschechow

Dana Grigorceas „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“ gleicht aber noch aus einem anderen Grund einer Choreographie: Die Novelle ist die Variation einer literarischen Vorlage. Bereits der Titel weist auf diese Vorlage hin: Auf Anton Tschechows Erzählung „Die Dame mit dem Hündchen“ aus dem Jahr 1899.

Bei Tschechow ist es der Arzt Dmitri Dmitritsch Gurow, der sich der wesentlich jüngeren, schüchternen Anna Sergejewna von Diederitz lange überlegen meint, um ihr allzu bald vollends verfallen zu sein und alle Konventionen durchbrechen zu wollen für ein Leben mit ihr. Grigorcea übernimmt also nicht nur Motive der Vorlage, sondern scheint diese zuweilen ins Gegenteil zu verkehren. So ist bei ihr die Frau die ältere und vermeintlich abgebrühtere, der wir beim Aufbrechen ihrer souveränen Fassade zusehen können. Glücklicherweise erfolgen bei Grigorcea diese Umdeutungen nie moralisierend, sondern immerzu spielerisch.

Werden wir Leser von Anna getäuscht?

Oder wäre es möglich, dass wir uns von Anna täuschen lassen? Dass sie uns das haltlose Verliebtsein nur in aller Perfektion vorspielt?

„Die Freiheit, sagte sie etwas leiser, befinde sich immer zwischen den Tanzschritten. Dort ende die Macht des Choreographen.

‚Nicht wahr?’

Gürkan nickte.

Sie strich über sein Haar, eine Geste, die sie schon tausende Male auf der Bühne gemacht hatte.“

Vielleicht aber liegt auch genau darin das Geheimnis – nicht nur der Liebe, sondern dieser Novelle: Dass man nie ganz sicher sein kann, ob es sich bei einer Empfindung um eine Wiederholung handelt, eine Imitation oder ob sie vollends unschuldig, ungekannt und neu ist. Von Dana Grigorceas lässt man sich gern vorführen, dass die letztgültige Auflösung dieses Rätsels unerheblich bleibt, solange wir seiner sinnlichen Auslotung so gern beiwohnen.