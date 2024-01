Crauss: Die harte Seite des Himmels

Auf „Lakritzvergiftung“ als anspielungsreichen Titel für einen ebenso anspielungsreichen Lyrikband musste man erst mal kommen. Für Crauss, 1971 geboren und Dozent für kreatives Schreiben an der Uni Siegen, ist dergleichen offenbar kein Problem. 2014 debütierte er mit diesem Titel als Lyriker im Verlagshaus Berlin. Seitdem erscheinen dort in schöner Folge seine poetischen Exerzitien, die dem popkulturellen remix ebenso verpflichtet sind wie der Liebe zu einer barocken Sprache, die das Experimentelle dennoch mit jeder Faser liebt. Nun liegt ein neuer Band von Crauss vor: „Die harte Seite des Himmels“.

Die harte Seite des Himmels Autor: Crauss Verlag: Verlagshaus Berlin ISBN: 978-3-945832-24-0

2009 – so kann man es nachlesen im Internet – soll Friederike Mayröcker, die große alte Dame der lautliebenden Poesie, eine Lesung in Siegen geben; kurz zuvor war ihr Prosawerk „brütt oder die seufzenden Gärten“ erschienen. Mayröcker trägt ein Stück daraus vor – zieht dann allerdings Gedichte von Crauss aus der Tasche. Denn Crauss und Mayröcker: das ist eine Geschichte für sich. Immer wieder hat Mayröcker den jungen Kollegen ausgiebig in ihren Gedichten zitiert . Crauss widerum liefert nun mit „Die harte Seite des Himmels“ so etwas wie die poetische Liebeserklärung an seine Kollegin FM:

Deine Gedichte

vo-coding fm

deine gedichte

sind mir ein grosser roman gefühls

erregungskunst oder zwischen eros und tod alles

was die brust des menschen durchzieht die sammlung

ungewöhnlicher lieben und wolf den ich zitierte

in zahllosen briefen zum beweis

meiner sehnsucht.



ich möchte dir nur noch das quälende nehmen.

deine gedichte

sind mir ein riff unter kopf

hörern guitarren gezogen vom ohr

hinunter ins beatbein die augen aufblitzende

schriften und muster das herz ein einsamer jäger

rapidly moving und life is a dance floor übers wein

rauschen der rillen hinweg



wie willst du mich anders begehren.

Mayröckers Lyrik, neu betrachtet

„Vo-coding FM“: Das ist in der Tat die entscheidende Kurzformel für das poetologische Programm, dem Crauss in diesem Gedichtband folgt. Die Mehrzahl der Gedichte sind nämlich eine Art produktive Re-Lektüre von Mayröckers besagtem Band „Brütt“: Passagen daraus stehen wie ein Subtext am unteren Ende vieler Seiten – wer genau und vergleichend liest, begreift: Crauss nimmt manchmal nur ein einzelnes Wort, eine Wendung oder einen Vers zum Anlass, um daraus ein ganz eigenes poetisches Gebilde zu erschaffen. So wird dann etwa aus Mayröckers Einwurf „und in flammen, ach die tage“ bei Crauss das Gedicht „Ach, die Tage:

Ach, die Tage

einschreiben verfasst von rand zu badewannenrand

dem postboten wurde es rot wir gaben uns echo ́o namen

und hauchten schillernde blasen die im tragischen ah

platzten. machten grosse buchstaben aus unsrer ekstase:

in flammen die tage zu früh das falsett

gebadet im text wir wollten die dreckränder wieder

die die romane unserer kindheit an uns gelassen



jetzt solln wir das alles von vorn? wir haben uns

eingeschrieben jeder ins herz des anderen und sollen

erneut in die seufzenden gärten die narben zu jäten

unterwasser zu tauchen den herzlavendel

einen schneisenschwan falten aus fehldrucken und



formblättern: beginne zu lesen jene uralten briefe

die riechen wie salz auf der haut mit zwölf jahren roman

an der heizung und grabe mich ein und denke von einem

meerrauschen ans nächste von meer und von weinen

der anfang ist immer fragment. du sollst mich nicht finden

Die popkulturelle Geste des remix, die Crauss als sein Markenzeichen in die Lyrik eingebracht hat, ist also auch hier Leitprinzip. Doch bei Crauss geht es nie vordergründig um ein schlichtes ‚wiederholen und wiederaufnehmen’: Er hat vielmehr das Talent, das originale Material in originären Zuspitzungen neu zum Sprechen zu bringen. „brütt süßholz“ lautet ein weiteres dieser Gedichte, die sich unverhohlen vor Mayröcker verneigen – und doch einen ganz eigenen drive, eine ganze eigene Stimmung entwickeln.

Hier der Anfang:

brütt süssholz

süssholz orange von mittag bis mittnacht

ein tepides vibrieren nachhallendes glühen

die harte verknüpfung ein mörtel aus schmacht

gekachelter korridor ein rot karierter dezember



denn erschöpft sanken die einkäufe mir aus

der hand ein ebben und nicht wiederfluten

die tilen der strand und bis mondhigh

ein letharges da sitzen bewusstloses lesen

im auf den fliesen zerscherbten einkauf



ich hätte das alles viel früher mehr lust

ich hätte das alles viel einfacher der tränen

zu viel desto reiner das auge ich laufe hinaus

in den schnee ohne schuhe ich schaue wem nach

den ich viel früher jetzt kann ich es

nicht mehr vernutzen es ist schon im wind

Alles in diesen Gedichten – noch die Syntax – ist Bewegung: Anlauf und Aufbruch, dann wieder Aufprall und Absturz. Es geht um Sehnsucht und sexuelles Begehren, um Liebe und Liebeskummer – sprich: um alles eben, was – Zitat – „die Brust des Menschen durchzieht“.

NEGATIV STRAND

stets wachtest du mit halbsätzen auf

das brachte dich zum weinen regen sturm geschwindigkeit

du sprachst von der motivverflüssigung und wolltest

das wortschwappen wegmachen das tönen der möwen

dehnte sich für sie war dein tränenabwischen bloss styling

für mich war es die gischt und scheibenwischerexzesse

ein streit am strand bevor wir den urlaub abbrachen

schere hase strumpf es folgten noch posen

und dokumentarische blasen dann warn wir zuhause

die hoffnungsmechanik begann wieder neu:

Man muss Crauss' Gedichte laut lesen

Denn Crauss’ Gedichte leben nicht nur von ihrem melancholischen Witz und ihrer Sinnlichkeit: Sie leben auch von ihrer klanglichen Qualität, von Metrik und Melodie, von Rhythmus und versteckten Reimen. Den Versen verleiht das Leichtigkeit, auch etwas Spielerisches, ja Verspieltes. Dem lyrischen Radar verleiht das Weite und Wärmegehalt: So kommt etwa der Zyklus „Sehnsucht nach Gegend“ mit erstaunlich anrührenden Kindheitserinnerungen daher:

WIR WAREN PILOTEN, wir hatten

schokoladenstaub in der nase. nachts,

das war ein zelt in aphrika, ein kriegsgeheul

in strumpfhosenmützen, ein pimmeltanz

um den wohnzimmerschatz. wir suchten schutz

vor scheinwerfern, die unseren blicken folgten.

wir waren piloten, bruchschatten

krachten auf uns herab, nie haben wir wieder

dermaszen gezittert, geküsst und überlebt

Á propos Piloten: „Die harte Seite des Himmels“ – das sollte abschließend erwähnt werden – ist nicht nur eine Liebeserklärung an Friederike Mayröcker, sondern auch eine Hommage an eine Handvoll Lyriker, allen voran Rolf Dieter Brinkmann und Antoine de Saint-Exupéry. Mit ihnen teilt Crauss die Suche nach jenem Stück Freiheit, das bekanntlich über den Wolken liegt – während der Asphalt, auf dem wir unser Leben verbringen, uns immer wieder zu Bruchlandungen zwingt.

BUENOS AIRES, BIELEFELD, BONN

einer der motoren stottert, knallt, setzt aus.

die schmale fahne rauchs verwettert

und stirbt.

kommst du zuhause an,

hast du eine andere welt unter den füszen.

der garten voll laub, die efeubirke gestürzt

oder die frau beschäftigt zu telephonieren.

du hast noch die wüste im kopf, die reise

war ein schmecken von salz und farbe:

im wohnzimmer liegt ein jackett,

das nicht deins ist. bielefeld, bonn.

kommst du zuhause an,

hat sich niemand gesorgt, ist die welt

eine andere. du wartest, dass das telephon

frei wird. du wechselst den filter und

fliegst wieder los.

Crauss hat also in „Die harte Seite des Himmels“ eine Menge literarisches Gepäck an Bord. Seiner Originalität leistet das keinen Abbruch – im Gegenteil. Der Band – mit wunderbarem Augenzwinkern von Felix Bauer illustriert – dürfte Crauss auch jenen zugänglich machen, die bis dato mit Respekt Abstand hielten zum Werk dieses eigenwilligen Lyrikers.