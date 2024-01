Claudia Tieschky: Engele

Mit „Engele“ hat Claudia Tieschky ein starkes Debüt vorgelegt, sprachlich ausgereift und mit komplexen Figuren, die man nicht so schnell vergisst. Ein Buch, das zeigt, wie die Familie uns prägt und wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um sich selbst besser zu verstehen.



Engele Autor: Claudia Tieschky Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-7371-0033-5

Eine bewegende Frauenfigur im Fokus der Handlung

Noch viel intimer als Sex kann das Danach sein. Der Moment, wenn man plötzlich, nach all der Nähe, dem Gegenüber erzählen will – von seinen Geheimnissen, seiner Vergangenheit, seinen Prägungen. An der eigenen Familie führt dabei kein Weg vorbei. So geht es auch Lotte. Die junge Frau steht am Fenster, blickt auf Berlin und erzählt ihrem Liebhaber aus einer Laune heraus von ihrer Familie.

"Ruth. Ihr Name war Ruth. 'Ich erzähle dir ihre Geschichte', sagt sie. Sie spürt den Wunsch nach Gefühllosigkeit, nach Brutalität. Sie wird es so berichten, wie es war. Von vorne. Fangen wir von vorne an."

Und sofort ist man drin im Sog dieser Geschichte, der Lebensgeschichte von Ruth, Lottes verstorbener Großmutter. Ruth ist eine Frauenfigur, die einen nicht mehr loslässt. 1936 kommt sie als schöne, junge Frau nach Berlin, damals wie heute die einzig-echte Metropole Deutschlands. Ruth will Freiheit, Abenteuer, Unabhängigkeit und sie nimmt sich, was sie will. Mit dieser Haltung prägt sie später auch ihre Enkelin.

"Sie brachte der Enkelin bei – oder hielt eher auf unsystematische Art Vorträge darüber – wie man als Frau leben sollte. Eine Frau braucht ein eigenes Einkommen und muss für sich selbst sorgen können. Sie sollte jederzeit in der Lage sein, eine Beziehung zu beenden und zu gehen. Getrennte Wohnungen, keine Kinder, ein Beruf, der genug Geld zum Leben einbringt."

Eine Hochzeit führt zu neuen Lebensumständen und Veränderungen

Zunächst lebt Ruth genauso, wie sie es sich vorgenommen hat. Wild und unabhängig, mit wechselnden Männern, mit Partys, Alkohol und Zigaretten. Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen, bis sie 1942 mitten im Krieg den älteren Siegfried Engele trifft. Er ist Offizier, will aber eigentlich sein Leben der Musik widmen, komponieren. Bald darauf wird Ruth schwanger und das Paar zieht von Berlin in die süddeutsche Provinz.

"Sie ziehen alle zusammen in die Stadt nach R., in eine feine Beamtenwohnung am Park mit vier Zimmern und zwei großen Balkonen (…) Die Berlinerin ist eine gut versorgte Ehefrau geworden, und sie gehört jetzt zu den besseren Kreisen, auch wenn die Stadt R. klein ist, ernst und kreuzbieder."

Lotte erzählt, wie aus ihrer wilden Großmutter in der Provinz gezwungenermaßen eine ruhigere Variante wird. Und sie erzählt von Ruths Tochter, ihrer Mutter. Die ist, so sieht es die Enkelin am Anfang, das Gegenstück zu Ruth. Clara geht die klassische Versorger-Ehe ein, lebt ein Leben so bieder wie das von Ruth mondän war.

"Ihre eigene Mutter, Ruths Tochter Clara, ist eher blass, angestrengt und alles andere als an Aufregung interessiert. Lotte findet, so wie Clara will sie später nicht leben."

Es sind eigentlich drei Lebensgeschichten, die Claudia Tieschky in ihrem Debüt erzählt. Die von Ruth, ihrer Mutter Clara und ihre eigene. Drei Frauen und wie ihre Zeit sie prägt. Zunächst am deutlichsten zeichnet sie das Bild von Ruth, ein Leben lang Lottes großes Vorbild. Eine Frau, die immer kämpft, selbst als der Mann, für den sie ihr geliebtes Berlin aufgibt, die gesamte Familie ins Unglück stürzt.

"Von da an ist alles nur noch Gift. Das Gift in Ruths Hass auf ihren Mann, das Gift der Schande und der Armut, die Clara treffen, die gerade noch Lehrerstochter war und jetzt das Kind von 'so einem' ist. Das Gift, das bedeutet: es wird keine Erlösung mehr geben, niemals mehr und für keinen von ihnen."

Der Wandel der Charaktere und der Wandel Deutschlands

Mit viel Einfühlungsvermögen erzählt Claudia Tieschky in „Engele“ wie ein „dunkler Fleck in der Vergangenheit“ eine ganze Familie über Generationen prägen kann. Sie springt dabei in Ort und Zeit, aber den Faden verliert sie nie. Ganz klar und sehr sinnlich entstehen so nicht nur drei starke Frauenportraits, sondern auch das Bild von einem sich wandelnden Deutschland, von den harten Nachkriegsjahren, den muffigen 60ern in der süddeutschen Provinz bis in unsere Gegenwart.

Immer ist Tieschky ganz nah an ihren Heldinnen, wird nur dann erzählerisch-distanzierter, wenn es gilt die Handlung zu ordnen, den Überblick wieder herzustellen. Oder wenn sie aus der Vergangenheit auftaucht, um sich Lottes Gegenwart zu widmen und ihrer eigenen Liebesgeschichte:

"Unsere beiden Liebenden in der gottlosen Gegenwart führen währenddessen in diesem beginnenden Frühjahr eine Fernbeziehung, die jedoch ganz und gar mühelos elektronisch zusammengehalten wird mit E-Mails und SMS. Sie sind praktisch stündlich in Verbindung, sie berichten sich, was sie machen, was sie essen und was ihnen durch den Kopf geht. Stell dir vor, sagt sie, wenn es das alles noch nicht gäbe, wie könnten wir das aushalten?"

Mühelos knüpft Claudia Tieschkys einen Faden zwischen den Zeiten. Lotte erkennt, wie sehr die heißgeliebte, bewunderte Großmutter ihr mit ihrer Einstellung der Liebe und den Männern gegenüber auch geschadet hat, denn Lottes Beziehungen scheitern immer wieder an ihrer Unfähigkeit zu vertrauen, sich zu öffnen und zu binden. Doch je länger sie auf die Lebensgeschichte ihrer Großmutter blickt desto mehr erkennt sie, dass echte Liebe auch Nähe und echte Gefühle eine gewisse Verletzlichkeit voraussetzen.

"Den Verzicht, den Ruth gepredigt hat, hat die Enkelin gründlich gelernt. Kein Mann ist es wert, dass eine Frau sich abhängig macht. Sicher ist sicher. Aber es kommt ihr auf einmal absurd und dumm vor."

Mit „Engele“ hat Claudia Tieschky ein starkes Debüt vorgelegt, sprachlich ausgereift und mit komplexen Figuren, die man nicht so schnell vergisst. Ein Buch, das zeigt, wie unsere Familie uns prägt und wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um sich selbst besser zu verstehen.