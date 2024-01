Lewis Grassic Gibbon: Lied vom Abendrot

Aus dem schottischen Englisch von Esther Kinsky



Ein Buch wie ein Lied: "Sunset Song", wie es im Original heißt, gilt als das Lieblingsbuch der Schotten. 1932 erschien es zum ersten Mal im Original. Der Schotte Lewis Grassic Gibbon beschwört darin in großen poetischen Bildern eine untergehende Welt herauf.



Das ländliche Schottland der einfachen Leute, ihre Liebe zur Natur, ihre reiche dialektale Sprache. Die vielfarbigen Töne dieser Erzählung bringen Menschen, Natur und Landschaft zum Klingen. Die deutsche Schriftstellerin Esther Kinsky, in diesem Jahr ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, hat das Buch kongenial übersetzt.

Lied vom Abendrot Autor: Lewis Grassic Gibbon Verlag: Guggolz Verlag ISBN: 978-3-945370-15-5

Das "Lieblingsbuch für Schotten" ist in Deutschland noch nahezu unbekannt

Laut einer Umfrage des britischen Nachrichtensenders BBC aus dem Jahr 2016 handelt es sich bei dem Roman "Sunset Song" um das "Lieblingsbuch der Schotten". "Lied vom Abendrot" lautet der deutsche Titel des Romans, der im Original erstmals 1932 erschien. Lewis Grassic Gibbon nennt sich in diesem Fall dessen Autor.

Sein bürgerlicher Name: James Leslie Mitchell. 1901 als Sohn eines Kleinbauern in Aberdeenshire geboren, verließ er mit sechzehn Jahren die Schule und arbeitete als Journalist.

Während seiner Zeit bei der Armee, die er als Verwaltungsangestellter bei Militärbehörden im Nahen Osten, in Indien und Ägypten verbrachte, begann Mitchell beziehungsweise Gibbon Kurzgeschichten und Romane zu schreiben. Nach seinem Austritt aus der Armee im Jahre 1929 ließ er sich als freier Autor in Welwyn Garden City nieder, wo er bereits 1935 an einer Sepsis starb. Trotz seines jungen Alters konnte er eine beeindruckende Zahl von Buchveröffentlichungen und Arbeiten für Zeitungen vorweisen, die er zum Teil unter seinem wirklichen Namen, zum Teil unter seinem Pseudonym veröffentlicht hatte.

So populär Mitchell beziehungsweise Gibbon in seinem Heimatland Schottland bis heute ist, so wenig bekannt ist er noch immer in Deutschland. Vor einem Jahr ist in dem kleinen Berliner Guggolz Verlag bereits "Szenen aus Schottland", ein Band mit Essays und Erzählungen, erschienen. Nun wird mit "Lied vom Abendrot" ein weiteres Werk des schottischen Schriftstellers veröffentlicht, das wiederum Esther Kinsky übersetzt hat, die sich in den vergangenen Jahren selbst als Schriftstellerin einen Namen gemacht hat und für ihren jüngsten Roman "Hain" unter anderem in diesem Frühjahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist.

Nicht nur die literarische Reise lohnt sich in die das raue, ländliche Schottland des frühen 20. Jahrhunderts, auf die uns dieser Roman mitnimmt, sondern vor allem die Entdeckung seines Autors, Leslie James Mitchell oder eben: Lewis Grassic Gibbon.

Zwei Seelen schlagen in der Brust der Protagonistin

Ein Lied ist dieser Roman wahrhaftig. Mehr noch: ein vielstimmiger Gesang, der sich zusammenfügt aus den Mythen, die sich um das fiktive Dorf Kinnradie ranken, aus dem Tratsch und den alltäglichen Gesprächen der Dorfbewohner und aus den Klängen der Natur der schottischen Ostküste – der wispernden und haspelnden Juniheide, dem Wind, der schüttelnd und rüttelnd über das Moor streicht.

Im Zentrum dieser Stimmen steht die zu Anfang des Romans sechzehnjährige Chris Guthrie, Tochter von Kleinbauern, die das wenige Land, das sie bewirtschaften, nur gepachtet haben. Wir schreiben das Jahr 1912. Das Leben ist entbehrungsreich, die Tage sind bestimmt von harter Arbeit.

Chris ist intelligent und begabt, so dass sie von ihrem Vater aufs College geschickt wird, obgleich diese Zugewandtheit dessen tyrannischem Charakter gar nicht unbedingt zu entsprechen scheint. Lewis Grassic Gibbon aber erzählt in "Lied vom Abendrot" keine frühe Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau, die alles daran setzt, sich herauszuwinden aus den einfachen Verhältnissen, aus denen sie stammt.

Stattdessen ist Chris eine Art Schwellenfigur, hin und her gerissen zwischen der vertrauten Landschaft, dem traditionellen Leben und den Möglichkeiten, die ihr durch die ihr angediehene Bildung offenstehen:

„So sahs also bei Chris aus mit ihrem Lesen und ihrem Lernen, zwei Chris' gab es, die kämpften um ihr Herz und setzen ihr zu. Den einen Tag hasstest du das Land und das rohe Reden der Leute, und das Lernen war schön und recht, und am nächsten Tag wachtest du auf und hörtest die Kiebitze über den Hügeln rufen, tief und tiefer ins Herz riefen sie dir, und der Geruch der Erde wehte dir entgegen, und du mochtest fast weinen, weil es so schön war und so lieblich, das schottische Land und der Himmel darüber.“

Die lernende, lesende Chris nennt Gibbon in seinem Roman die "englische Chris", das junge Mädchen, das emphatisch an ihrer Umgebung hängt, "die schottische". Vielleicht ist seine Protagonistin dem Autor in dieser Spaltung besonders nah. Auch das Leben und vor allem Schreiben Gibbons' waren grundiert von dem Identitätskonflikt zwischen dem bäuerlichen schottischen Leben und der fortschrittlichen Welt.

Der Dorfromantik hält Gibbons den Realitätsspiegel vor

Nicht zufällig wählte der Autor für diesen Roman, der in der Landschaft seiner Kindheit spielt, ein Pseudonym, während er seine oftmals ironisch-spitzfindigen Zeitungsartikel unter seinem bürgerlichen Namen verfasste. Und wohl auch deshalb wechselt er in "Lied vom Abendrot" verschiedentlich in die ungewöhnliche Erzählform „du“, um seine Protagonistin besonders unmittelbar ansprechen zu können.

Aber auch wenn die Natur in „Lied vom Abendrot“ trotz ihrer Schroffheit immer wieder anmutig erscheint, so ist Gibbon doch weit davon entfernt, das dörfliche und familiäre Zusammenleben zu romantisieren. Chris' älterer Bruder wird vom Vater übel schikaniert und setzt sich bald mit seiner Freundin nach Argentinien ab. Die Mutter, die den Lüsten ihres Mannes gnadenlos ausgeliefert ist, vergiftet sich und Chris' jüngere Geschwister, als sie bemerkt, dass sie ein weiteres Mal schwanger ist.

Chris hingegen hält Kinnradie die Treue. Und das nicht allein aus Pflichtbewusstsein. Selbst als ihr Vater stirbt und sie sich durch ihr Erbe ein Studium finanzieren könnte, entschließt sie sich dafür, auf dem Hof zu bleiben und eine Familie zu gründen.

Ist Gibbons „Lied vom Abendrot“ mithin ein Anti-Emanzipations-Buch? Ein sentimentaler, modernefeindlicher Bauern- oder Heimatroman gar? Mit solch schlichten Dualismen wird man Gibbons Roman nicht gerecht. Dessen emanzipatorisches und modernes Potential liegt zum einen in der Sprachkraft, die Gibbon seiner weiblichen Hauptfigur zugesteht.



Während Männer wie Chris’ Vater über die Nöte und Leidenschaften der Frauen brutal hinweggehen, zeigt Gibbon sich als sensibler und für seine Zeit erstaunlich aufgeklärter Kenner weiblicher Empfindungen. Wie etwa in jener Szene, als Chris ihren ersten Sohn zur Welt bringt:

„Chris versuchte es, es war eine Folter, das Tier zog sich zurück von ihrer Brust, kratzte und riss und kam wieder, nein, es war kein Tier, rotglutige Zangen rissen sie entzwei. Sie biss sich auf die Lippen, dass sie barsten und spleißten, sie hatte Blut auf der Zunge, konnte nicht mehr beißen, hörte sich schreien, zweimal.



Und dann tönten Schritte auf der Treppe, die Kammer hob und senkte sich, Hände waren an ihrem ganzen Körper, hielten sie, quälten sie, sie schrie wieder, gellend und tief, (...).“

Der schottische Dialekt wird mit Platt übersetzt

Nicht nur das weibliche Denken und Empfinden bringt Gibbon zu Gehör. Es sind zudem die durch die Vorherrschaft der Hochsprache Englisch zunehmend marginalisierten schottischen Dialekte, die er in „Lied zum Abendrot“ zur literarischen Sprache werden lässt und sie nicht etwa nur einzelnen Figuren in den Mund legt, um deren niederen gesellschaftlichen Stand zu kennzeichnen.

Für die Übersetzerin Esther Kinsky mag die größte Herausforderung darin bestanden haben, ein deutsches Äquivalent für die Dialekte des „Scots“ zu finden. Entschieden hat sie sich für das plattdeutsche Idiom, das in seiner freundlichen Milde den Konflikten manche Spitze nimmt.

„Jede verdammichte kleinarschige Ratte, die einem über den Weg lief, machte heutzutage ganz auf Englisch, um Eindruck zu schinden – als wäre Scotch heute nicht gut genug, dabei hatte es Wörter, an die dieses dünne Gefiepse des Englischen nicht dranreichen konnte. Und Rob sagte: Kannst du mir erklären, Mann, was man denn auf Englisch sagt für soorig, oder Grepe, oder marachen, oder Ohmdraut, oder gniedsch oder für lelk oder für moi? Und wer sagt, Ohmdraut wäre dasselbe wie Sonnenuntergang, der ist wahrhaftig ein Lügner, und das bist ja nicht, Gordon.“

Aber auch wenn die Bewohner von Kinnradie ihr dialektal gefärbtes Sprechen reklamieren: Allein an der äußeren Form des Romans lässt sich ablesen, dass Gibbon über einen unaufhaltsamen Wandel erzählt. Indem er den Hauptteil des Romans, der die eigentliche Geschichte erzählt, von einem Vor- und einem Nachspiel einrahmen lässt, wird deutlich:

Hier geht eine Zeit unwiederbringlich zu Ende. Der Erste Weltkrieg, der im letzten Teil des Buches in das Leben von Kinnradie eingreifen wird, ist nur die markanteste historische Zäsur, die zu diesem Niedergang beiträgt. Das „Lied vom Abendrot“ ist ein Abschiedslied, in dem das Untergehende noch einmal zum Klingen gebracht wird – und das insbesondere in den lyrischen und zuweilen lautmalerischen Naturbeschreibungen auf berückende Weise.

Lewis Grassic Gibbon hat mit seinem Roman der bäuerlichen Welt Schottlands ein poetisches Andenken geschaffen, das uns auch heute noch etwas zu erzählen vermag. Nicht nur über eine untergegangene Welt. Viel mehr noch gemahnt der Roman uns daran, nicht allzu vorschnell sprachliche Besonderheiten und althergebrachte Rituale oder Sitten gegen Neues auszutauschen und damit dem Vergessen anheimfallen zu lassen.