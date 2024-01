Philipp Hager: Wolkenjagd

Der junge Mann, der in Philipp Hagers „Wolkenjagd“ von sich erzählt, entdeckt den Kampf für sich, weil er auf der Suche nach sich selbst ist. Er stammt aus einer anständigen Familie, deren Wertefundament auf der deutlichen Unterscheidung von Falsch und Richtig ruht.



Aber der Erzähler und sein Cousin zerren an diesen Fesseln, bauen lauter Jungens-Mist, und irgendwann wanken die Mauern, und nicht nur die des Hauses. Hier erzählt jemand ohne Referenzen-Netz und doppelten Boden, aber dafür mit reichlich Erfahrung im richtigen Leben, in den Kampfarenen der Fight Clubs und, nach einer spektakulären Verhaftung, im Knast. Diese Existenzialprosa ist eine Entdeckung!

Wolkenjagd Autor: Philipp Hager Verlag: Braumüller Verlag ISBN: 9783992002054

Ein Autor mit autobiografischem Fokus

Der Name Philipp Hager ist bisher in Deutschland kaum je vernommen worden. Geboren vor 35 Jahren in Niederösterreich und dort auch aufgewachsen, ist er nach der Matura in die Hauptstadt Wien übergesiedelt, wo er seitdem lebt und aus seinem Leben Literatur macht. Das hat bisher neun Bücher ergeben, wobei Prosa und Gedichte sich die Waage halten, und nun erscheint sein zehntes Buch, der - wie seine Vorgänger autobiografische - 120-Seiten-Roman „Wolkenjagd“.

Hagers offizielle Biografie liest sich wie der ideale Lebenslauf eines Bachmannpreis-Kandidaten der Neunziger: Nach dem Abbruch eines Studiums der Völkerkunde und Geschichte arbeitete Philipp Hager als Hundesitter, Telefonist, Rezeptionist, Türsteher, Kampfrichter und, was eine gewisse Antiklimax darstellt, Korrektor.

Mit konventionellem Stil geht Hager in die Vollen

Im Unterschied zu nicht wenigen Bachmannpreis-Kandidaten schreibt Hager aber nicht kalkuliert unkonventionelle, schick verrätselte Halbexperimente, sondern geht literarisch derart in die Vollen, wie er vermutlich in die Kampfsportbegegnungen seiner frühen Zwanziger gestürmt ist, von deren ekstatischen Begleitumständen dieser Roman unter anderem berichtet:

Und auf der grauen Mattenfläche, im dritten Stock des ehemaligen Fabrikgebäudes, die Fäuste in Bandagen geschnürt, die Zähne auf den Mundschutz gebissen, war es eben jenes Ja, nach dem ich schürfte (...) Gegenseitig trieben wir uns immer tiefer in den Schmerz, in die Angst, in die Erschöpfung, bis nur noch ein Gedanke bleibt, dass es nicht mehr ginge, dass jetzt der Zusammenbruch käme. Nur, um doch noch eine Sekunde durchzustehen, doch noch ein Ja in sich zu finden und es mit hinüberzunehmen in die Umkleide und hinaus in den Abend.

Der junge Mann, der hier von sich erzählt, entdeckt den Kampf für sich, weil er auf der Suche nach sich selbst ist. Er stammt aus einer wohlanständigen, in Glaube und Heimat verwurzelten Familie, deren Wertefundament auf der deutlichen Unterscheidung von Falsch und Richtig ruht. Der Großvater erscheint dem Enkel als „eiserner Richter der Rechtschaffenheit“, die Großmutter ist eine Dame von Welt, aber der Erzähler und sein Cousin zerren an diesen Fesseln, bauen lauter Jungens-Mist, und irgendwann wanken die Mauern, und nicht nur die des Hauses.

Dem schlimm verschuldeten Vater entgeht ein dringend benötigter, gut bezahlter Posten, er verbirgt das vor der Familie und versucht schließlich, sich so umzubringen, dass die Lebensversicherung trotzdem zahlt. Er überlebt mit knapper Not. Der Bankrott ist nicht abzuwenden, das Haus geht verloren - aber der Vater findet sein eigentliches, unter Konvention und Anpassung verschüttetes Selbst wieder.

„Katastrophen sind die schnellste Art zu reisen“

Diese Entwicklung überrascht den unterdessen erwachsenen Sohn, mehr noch, sie inspiriert ihn. Er kommt zum Schluss, wie Hager schreibt, dass „Katastrophen die schnellste Art zu reisen“ sind. Ihm selbst wird das „Recht zu sich selbst“ zum Signal des Aufbruchs aus einem abgepufferten Leben.

Aber wie erreicht man neues Land? Wie gelangt man an den Ursprung der Vision, den Schoß der Träume, wenn zwischen hier und dort Lichtjahre liegen? Wie überquert man den Ozean zu seiner rechtmäßigen Heimat, wenn einem alle nautischen Kenntnisse und noch dazu jeglicher Mut fehlen? Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, sagt man. Aber wie beginnt der erste Schritt? Damit, loszulassen. Die Strömung erledigt den Rest.



Es ist wie mit der Blutbahn: Früher oder später führt sie immer zum Herzen. Solange wir uns ihr überlassen, ist es unmöglich, nicht zuletzt bei sich anzukommen. Allein die Angst steht uns im Weg. Die Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen, skeptische Blicke zu ernten, sich preiszugeben, zu versagen. Die Angst ist die Kette, die uns an die Erde fesselt. Wenn es eine Kriegserklärung gibt, die es wert ist, ausgesprochen zu werden, dann jene an die Angst.

Die radikalindividualistische Emphase, die dieses Erzählen mit sich reißt, hat der Autor Philipp Hager offenkundig an seinem großen Vorbild Henry Miller geschult. Der „Wendekreis des Krebses“ wird seinem Erzähler regelrecht zur Erweckungslektüre. So etwas liest man in deutscher Sprache seit längerem eher selten, jedenfalls, seitdem der literarische Expressionismus sich mit Hesses „Steppenwolf“ in die Büsche geschlagen hat.

Hier erzählt ein junger Mann von sich selbst, ungemischt, ungefiltert. Und im Unterschied zur hochgejazzten Existenzialprosa der „Sieben Nächte“ des überschätzten Dr. Simon Strauß erzählt er ohne Referenzen-Netz und doppelten Boden, aber dafür mit reichlich Erfahrung im richtigen Leben, in den Kampfarenen der Fight Clubs und, nach einer spektakulären Verhaftung, im Knast.

Eine Sprache der starken Bilder, selbstbewusst formuliert

Was Philipp Hager seinen Vorbildern Miller, John Irving und Louis Ferdinand Céline ebenfalls verdankt, ist erkennbar an seinem Stil: hyperbolisch, bildertrunken, ohne Angst vor schierem Kitsch, der ihn hier und da durchaus erwischt. Es ist öfter mal ein bisschen viel von allem, dennoch verfügt Hager über eine Sprache, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Blutarme einfache Hauptsätze sind seine Sache nicht.

Ein paar Wochen nach dem Treffen mit Diego spazierte ich die nächtliche Schönbrunnerstraße entlang. Das weiße Licht der Laternen mischte sich mit dem Glühen der Schaufenster, diesem seltsamen Bernsteinschimmern, das man untertags vergeblich suchen würde und das jetzt die Straßen beherrschte. Es strömte heraus wie goldener Sand, sammelte sich zu kleinen Wirbeln, wischte sich in träge glänzenden Bahnen über den Asphalt.



Ein so dichtes Licht, dass man es fast schmecken zu können glaubte, harzig, quarzig, wie ein vollmundiger Weißwein. Dann war da noch die Farbe des Himmels. Man glaubte, man sah ihn nicht, so dunkel spannte er sich über die Häuser. Aber wenn man genau hinschaute, sah man ihn doch, überhaucht von mildem Glanz.

Das ist der Augenblick, in dem der Erzähler den Schriftsteller in sich entdeckt. Schließlich, so sagt er sich am Ende des Buchs, gebe es auch in seiner komplett erschlossenen Welt dennoch „ganze Meere, die noch kein Segel gesehen haben“.

Wem diese druckvolle Prosa und das Leben, von dem sie handelt, vielleicht etwas zu kraftmeiernd vorkommt, kann sich mit der Vorstellung der Person trösten, der Philipp Hager sein zehntes Buch gewidmet hat: „Für meine Frau“ steht auf der ersten Seite von „Wolkenjagd“. Eine Jagd von 120 Seiten. Sie mitzureiten ist ein außergewöhnliches Vergnügen.