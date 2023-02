Hans Pleschinski: Wiesenstein

Die letzten Lebensjahre des deutschen Großschriftstellers und Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann: Mit seiner Frau verlässt der schwerkranke Dichter im Februar 1945 das Sanatorium in Dresden und kehrt zurück in seine prächtige Villa Wiesenstein im schlesischen Riesengebirge. Doch das alte Schlesien wird bald untergehen.

Wiesenstein Autor Hans Pleschinski Verlag: C. H. Beck Verlag ISBN: 978-3-406-70061-3

Erneut setzt Pleschinski einem großen deutschen Autor ein Denkmal

Der Münchner Autor Hans Pleschinski hat 2014 dem Großdichter Thomas Mann mit dem Roman „Königsallee“ ein brillantes Denkmal gesetzt und einen Bestseller gelandet. Es ist ein süffiger, ironisch durchtränkter Nachkriegsroman über den alternden Autor der Buddenbrooks, der sich in einen jungen Mann verliebt. Jetzt ist ein neuer Roman von Hans Pleschinski erschienen, und wieder hat er seinen Helden in der Literaturgeschichte gefunden.

Es geht um Gerhart Hauptmann, Nobelpreisträger, Autor von heute noch obligatorischen Schullektüren wie „Bahnwärter Thiel“ und „Die Weber“. Thomas Mann mochte ihn nicht: Er litt wohl ziemlich darunter, dass er nur ein Mann, und ein anderer der „Haupt-“Mann war. Und dass der dann auch noch vor ihm den Nobelpreis bekam, vor ihm reich wurde und vor dem zweiten Weltkrieg der bekanntere war, war ganz schlimm für Thomas Mann, er setzte ihm im „Zauberberg“ in der Gestalt des lächerlichen Mijnher Pepperkorn ein Denkmal, das dann wiederum Gerhart Hauptmann zeitlebens sehr ärgerte.

Heute ist die Schlacht geschlagen, Thomas Mann hat nachruhmmäßig gewonnen – er ist der modernere, zugänglichere auch in seinen familiären und persönlichen Problemen. Also: Ein Roman über Gerhart Hauptmann. Kann das wieder ein Bestseller werden?

Im Fokus stehen die letzten Lebensjahre Gerhart Hauptmanns

Die Handlung von Hans Pleschinskis neuem Buch ist - trotz des Umfangs von 540 Seiten - schnell skizziert. Pleschiniski erzählt die letzten anderthalb Jahre im Leben Gerhart Hauptmanns rund um das Ende des zweiten Weltkriegs. Schwerkrank reist der Großschriftsteller aus dem Sanatorium in Dresden nach der Bombardierung der Stadt im Februar 1945 ab und zurück in seine eindrucksvolle Villa in Wiesenstein, ein paar Kilometer östlich von Görlitz.

Dort verbringt er seine letzten Monate im Kreis seiner Frau und seines Personals. Er wird beschützt und schützt gleichzeitig seine Mitbewohner durch die breite Anerkennung, die er als Nobelpreisträger genießt. Erst die Deutschen, dann die Polen und Russen respektieren den berühmten Bewohner. Am 6. Juni 1946 stirbt Gerhart Hauptmann, er wird in Hiddensee begraben.

Der Roman erzählt also von einem Rückzug, von der Angst vor möglichen Leiden, nicht von den Leiden selbst. Ein Actionroman kann dabei nicht herauskommen. Direkt nach der Ankunft in der Villa wird der Roman weitgehend zum Kammerspiel. Hans Pleschinski bemüht sich durch Pointen, präzise Recherchen und stilistisch bemerkenswerte Kabinettstücke die Spannung aufrechtzuerhalten. Er schreibt schlicht grandios.

Der Opel Blitz kroch über die Mordgrundbrücke. Die Reifen waren abgefahren. Kupplung und Zwischengas hatte die Werkstatt instand gesetzt. Rußschlieren überzogen das rote Kreuz. Die verschlissenen Sitze quietschten. Pflastersteine leuchteten nass im Licht aus den Scheinwerferschlitzen. Im Hanggehölz neben der Bautzener Straße troffen dunkle Fetzen im Geäst. Bis dort hinauf verwehte Lakenteile, Kleidungsreste, brandige Tischtücher, Mützen.

Gezeichnet wird eine ausgefeilte Skizze des Kriegsendes

Die dürftige Handlung ist Rahmen für ein Buch, das so eindrucks- wie anspruchsvoll und dabei, das sei gleich gesagt, nicht immer ermüdungsfrei ein Panorama der letzten Kriegstage entfaltet. Ein Drittel Handlung. Ein weiteres Drittel ist Hauptmanns vergessenem Werk gewidmet und das letzte Drittel erzählt die bisher wenig erzählte Geschichte der letzten Kriegstage in Schlesien und der Vertreibung der Deutschen.

Gerhart Hauptmann mag heute vor allem durch Bahnwärter Thiel, die Ratten und die Weber bekannt sein: Geschrieben hat er unendlich viel mehr. Hans Pleschinski hat es gelesen, man darf wohl sagen, studiert. Sein Roman ist quasi ein Handbuch. In die Handlung lässt sich das halbwegs integrieren, weil Hauptmann das eigene Werk zuhause regelrecht zelebrierte.

„Kennen Sie meine Phasen, Pollak?“

„Anfangs durchkämmten Sie das Leben, wie Sie es um Sie herum vorfanden.“

„Dann?“

„Dann – ich hatte es auch Metzkow erzählt – kam eine märchenhafte Note in Ihr Werk. Sie wollten nicht mehr nur den Alltag abbilden, sondern einen Zauber hinzufügen, die Möglichkeit einer Orgie, Visionen der Seele.“

„Aber nun?“, forschte er.

Sie sann nach. „Sie füllen eine Leere mit Worten.“

Das klappert und wirkt manchmal aufgesetzt.

Pleschinski verschafft Einblick in Hauptmanns disparates Werk

Doch es erfüllt seinen Zweck: Einblick zu verschaffen in ein äußerst disparates Werk, in dem Naturalismus nur am Anfang ein Thema war. Stattdessen geht es um mystisch aufgeladene Großspektakel, Versepen über Till Eulenspiegel im Ersten Weltkrieg, rabaukenhaft alberne Gedichte und sogar Filmvorlagen von "Titanic"-Größe – heute wird das selten erwähnt.

Pleschinski wuchtet diesen unbekannten Hauptmann in den bis zu 20 Seiten langen Gesprächen zurück ans Tageslicht. Nach Gründen für die Unbekanntheit der Werke muss man nicht lange suchen. Das Pathos Hauptmanns ist hohl, es klingt nur sehr kräftig. Man kann Pleschinski dankbar sein, dass er sich diese Mühe gemacht hat – manches ist originell, manches beeindruckend, alles verwirrend. Denn Hauptmann ist Humanist und bauernschlauer Fähnchen-in-den-Wind-Hänger. Er hat dem Regime Rückendeckung gegeben durch die schrecklichen zwölf Jahre. Er empfing den Menschenschlächter Hans Frank, den obersten Juristen Hitlers – und kann mit Sätzen zitiert werden wie:

„Ich nenne es das dem Deutschtum immanente Wunder, sich durch unzählige Stürme zu erhalten und immer wiedergeboren zu werden.“

Gleichzeitig fälschen die Nazis seinen Kommentar zum Dresdner Inferno – Hauptmann beklagte die Opfer unter den Bürgern wie unter den Alliierten, im deutschen Rundfunk war nur noch die Rede von den Deutschen Opfern. Und es findet sich am Ende ein von seinem Sekretär Erhart Kästner gerettetes Drama "Finsternisse", in dem er das Los Israels beklagt. Ein kantiger Humanist. Und ein verbohrter eitler Kauz. Hauptmanns Haltung zu irgendwas klar zu fassen ist unmöglich.

„Hauptmann wusste zu viel. Und nur manches exakt. So ließ er sich begreifen; und war ganz menschlich.“

schreibt Pleschinski an einer Stelle – und kommt damit seinem Held wohl nahe. Pleschinski selbst weiß ebenfalls zu viel, aber es ist exakt, das darf man annehmen. Überhaupt ist Pleschinski in diesem Roman affirmativ. Er distanziert sich durch Annäherung. Er schaut genau hin. Immer wieder nähert sich Pleschinski den Stolperstellen, beschreibt die falschen Sätze und die Widersprüche.

Literatur als Disziplin einer lebendigen Geschichtsschreibung

Gekonnt wechselt Pleschinski dafür immer wieder die Perspektive, fliegt wie eine Drohne von Figur zu Figur, dann wieder ganz nach oben um die riesigen Flüchtlingstrecks ins Visier zu nehmen. Hans Pleschinski beschwört beeindruckend kunstfertig in Gerhart Hauptmann die Vergangenheit der Literatur als einer Disziplin, die heute an Relevanz merklich einbüßt.

Das größte Verdienst erwirbt Pleschinski in diesem Buch mit dem letzten Drittel, mit der Schilderung des Kriegsendes in Schlesien: und zwar durch seine Art des Umgangs mit den ehemals deutschen Gebieten an der polnisch-tschechischen Grenze, die 1945 in die Einflusssphäre der Sowjetunion gerieten, Polen und Tschechien zugesprochen wurden. Pleschinski gibt hier der Katastrophe sprachlichen Ausdruck, ohne jeden Revanchismus und in Akzeptanz des Leids und der faschistischen Unmenschlichkeit – und gleichzeitig beschwört er die Größe der untergegangenen deutschen Kultur herauf.

Die Rolle Hauptmanns im Faschismus bietet Platz für Diskussion

Es gab 2012 zum 150. Geburtstag Gerhart Hauptmanns eine Biographie von Peter Sprengel – es wurde viel diskutiert über die Rolle des Dichters im Faschismus. Sogar eine Gerhart Hauptmann-Renaissance schien möglich. Zu dieser kam es nicht, das Werk scheint dafür zu disparat, mystisch, pathetisch an vielen Stellen. Aber seine Originalität heraufzubeschwören – wie auch dem Untergang des Deutschen Reichs 1945 eine neue Erzählung hinzugefügt zu haben, das ist das Verdienst dieses Romans.

Gut möglich, dass er eine Diskussion auslöst über die Rolle dieses Schriftstellers im Faschismus. Und damit eine Diskussion über die Rolle des Intellektuellen in seiner Zeit. Wäre wünschenswert. Hans Pleschinski gelingt mit „Wiesenstein“ ein anspruchsvolles Porträt eines äußerst widerspruchsvollen Schriftstellers.