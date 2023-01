Adam Haslett: Stellt Euch vor, ich bin fort

Adam Hasletts Roman „Stellt Euch vor, ich bin fort“ erzählt aus den Perspektiven aller Beteiligten die berührende Geschichte einer Familie, in der die Depression des Vaters in den Kindern fortlebt.

Stelllt Euch vor, ich bin fort Autor Adam Haslett Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 3498030280

Mit großen Vorschusslorbeeren wird der neue Roman des US-amerikanischen Autors Adam Haslett hierzulande angekündigt. Nominiert für die Pulitzer Preis, den National Book Award und bedacht mit zahlreichen Lobeshymnen der großen Kritiker aus den Vereinigten Staaten erscheint jetzt die deutsche Ausgabe von „Imagine me gone“ im Rowohlt Verlag. „Stellt Euch vor, ich bin fort“ heißt der Titel in der Übersetzung, für die Dirk van Gunsteren verantwortlich ist.

Jede Figur erzählt in der Ich-Perspektive

In achtzehn Sprachen werden Hasletts Bücher mittlerweile übersetzt. Hierzulande bekannt sind der Erzählband „Hingabe“ und der Roman „Union Atlantic“; Bücher die in Deutschland aber nicht den großen Erfolg hatten wie in den USA. Ob sich das mit dem neuen Werk ändern wird? Könnte schon sein.

Erzählt wird die Geschichte von den Eheleuten Margret und John und ihren drei Kindern Michael, Celia und Alec. Margret, eine Amerikanerin aus gutbürgerlichem Hause, heiratet Anfang der 1960er Jahre den sehr britischen und leider auch sehr manisch-depressiven John, der sich gegen das Ungeheuer seiner Krankheit letzten Endes nicht zu wehren vermag.

„Meine Familie wird nie wissen, wie oft sie mich gerettet hat.“

Wie nun der Suizid des Vaters sich auf die Restfamilie auswirkt, füllt den 461 Seiten langen Roman. Dabei lässt Adam Haslett jeder Figur dieser so traurigen Familie genügend Raum, um die eigene traurige Geschichte zu erzählen, und zwar jeweils aus der ersten Person Singular. Das gelingt besonders gut bei Margret, die zwischen Altershellsichtigkeit und sympathischer Betulichkeit schwankt, weil der Erzähler hier nahe bei seiner Heldin bleibt und dennoch eine wohltuende Distanz markiert.

Ein intensiver Roman, der zum Dialog anregt

Vom Fortgehen ist viel die Rede in diesem Roman, der in der Form an Jonathan Franzens Arbeiten, etwa an dessen ersten Besteller „Die Korrekturen“ erinnert. Wie bei Franzen wird das Leitmotiv auch in Hasletts Text auf verschiedene Weise und anhand der unterschiedlichen Lebensläufe durchgespielt, immer nach dem Motto: Selbsterkenntnis muss keineswegs der erste Weg zur Besserung sein.

Allerdings gibt es auch kleinere erzählerische Mängel in einigen Passagen zu beobachten. In kurzer Abfolge beginnen die Absätze mit nahezu identischen Anfängen, ohne dass es sich um ein Stilmittel handeln würde: „Schon bald fragte ich ihn umständlich… Er fragte, ob wir uns eine Vorspeise teilen wollen… Er fragte mich nach meiner journalistischen Arbeit…“ Das hätte man eleganter formulieren, zumindest etwas abwechslungsreicher übersetzen können.

Dennoch lohnt die Lektüre. Denn wer diesen so intensiven Roman gelesen hat, möchte unbedingt mit anderen über Text und Thema sprechen. Und so wird sich der große Erfolg dieses Werks in den USA wohl auch deshalb im deutschsprachigen Raum wiederholen.