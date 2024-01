Paulus Hochgatterer: Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war

Der Wiener Autor Paulus Hochgatterer, der auch Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tulln an der Donau ist, erzählt die Geschichte der kleinen Nelli, deren Eltern bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg ums Leben kommen.

Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war Autor: Paulus Hochgatterer Verlag: Deuticke Verlag ISBN: 9783552063495

Das Kind, das auftaucht wie ein Gespenst

Die mit autobiographischen Motiven durchzogene Geschichte wird vornehmlich aus der Perspektive eines Kindes geschildert. Nelli verschlägt es in den letzten Kriegstagen im Jahr 1945 auf einen niederösterreichischen Bauernhof – sie sei dort „aufgetaucht wie ein Gespenst“.

Die 13-Jährige ist traumatisiert; sie scheint einen Teil der Welt auszublenden, anderes dafür aber umso genauer wahrzunehmen. Sie wird von der kinderreichen Bauernfamilie aufgenommen. Fünf Mädchen gibt es da, der Sohn wurde zur Wehrmacht eingezogen. Der Bruder des Bauern, der einfühlsame und eigensinnige Laurenz, arbeitet ebenfalls auf dem Hof. Unter den Kindern gibt es durchaus Eifersüchteleien. Vor allem Antonia, die impulsive mittlere Tochter, fühlt sich von Nelli bedrängt, fürchtet, ihre Position innerhalb der Familie zu verlieren. Und Antonia ist nicht auf den Mund gefallen:

"Du weißt, was mit ihrer Mutter passiert ist", sagt die Bäuerin. Sie wischt sich die Hände an der Schürze ab und setzt sich an den Tisch mit den Körben. Antonia blickt gegen die Wand. "Keiner weiß das", sagt sie, "nicht einmal sie selbst."

"Sie kann es nicht wissen", sagt die Bäuerin, "sie hat einen Kriegsschaden." "Einen Dachschaden hat sie", sagt Antonia, "sie weiß gar nichts, und wenn sie etwas weiß, lügt sie."

Die Atmosphäre der letzten Kriegstage aus der Perspektive eines Kindes

Nelli lügt nicht. Man könnte sagen: Sie fantasiert. Sie versucht, die Dinge freundlicher auszuspinnen als sie sich möglicherweise zutragen. Überhaupt ist diese Nelli eine besondere Figur: Sie ist nicht nur eine naive Erzählerin, die den Geschehnissen ausgeliefert ist. Vielmehr scheint sie mit ihrem kindlichen Blick die besondere Atmosphäre dieser letzten Kriegstage, die Ungewissheit und zugleich das Unverrückbare der bäuerlichen Welt, genauestens zu erfassen.

Paulus Hochgatterer erzählt nicht zum ersten Mal mit den Augen eines Kindes. Er hat, gewiss bedingt durch seine ärztliche Tätigkeit, eine große Sensibilität für die Wahrnehmungen, auch für die Traumatisierungen und Bedürfnisse von Kindern.

Nelli durchschaut ihre Umgebung nur halb; sie erspürt sie mehr. Und sie hat eine große Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Zärtlichkeit. Auch das wird nicht beschrieben, sondern erzählt: Nachts schmiegt sie sich manchmal im Schlaf an die Jüngste der Töchter, sie spendet und sucht Trost zur selben Zeit.

Als ein junger russischer Zwangsarbeiter namens Michail, der aus der Gefangenschaft geflohen ist, ebenfalls am Hof anlandet, wird das Ensemble noch einmal durcheinandergewürfelt: Der junge Mann, der eigentlich Maler ist, ein „Suprematist“, wie er selbst sagt, bleibt. Und er übt auf Nelli und vor allem Antonia eine große Faszination aus.

„Antonia hatte sich kaum hingelegt, da hat sie schon ihr Leintuch und ihre Decke gepackt und ist ans andere Ende des Heubodens gekrochen, dorthin, wo Michail liegt. Sie war dabei ganz leise, dann hat sie niesen müssen, und die beiden haben gelacht. Jetzt machen sie Sachen; es ist mir egal, was.“

Vieles bleibt dem Leser unerklärt und verborgen

Das Leben auf dem Hof ist bestimmt von den Jahreszeiten, von der Arbeit auf den Feldern. Der Krieg allerdings ist nicht fern. Immer wieder sieht und hört man die amerikanischen und englischen Fliegerstaffeln Richtung Linz fliegen. Einmal stürzt in der Nähe ein Jagdbomber ab, und der Pilot wird gefangen genommen – Paulus Hochgatterer lässt in der Schwebe, was mit ihm geschieht.

Das ist der große Kunstgriff dieses Autors, das Besondere an diesem schmalen, ungemein poetisch und dicht gewobenen Buch: Es verkündet keine Wahrheiten, es weiß um die Schwierigkeit, der Vergangenheit gerecht zu werden. Daraus spricht nicht zuletzt eine Skepsis gegenüber den Erinnerungen, die sich im Laufe der Zeit in Legenden verwandeln können. Es ist auch ein Respekt für die vom Nachgeborenen nur noch schwerlich zu überprüfenden oder auch zu bewertenden Ereignisse, die mehr als 70 Jahre zurückliegen.

So verharrt auch im Ungewissen, ob der titelgebende Großvater und Vater der Kinder – möglicherweise der wirkliche Großvater Hochgatterers – tatsächlich zum Helden wird. Die Gelegenheit bietet sich dem Oberhaupt der Bauernfamilie jedenfalls, als drei versprengte Wehrmachtssoldaten auftauchen. Der Krieg kommt so an Ostern 1945 noch einmal ganz nah. Der Leutnant der Gruppe verlangt, am Karfreitag ein Schwein zu schlachten. Er ist ein linientreuer Hetzer, einer von der brutalen Sorte obendrein. Was die Mädchen von den Eindringlingen halten, wird rasch deutlich:

"Ich bringe ihn um", sagt Antonia auf dem Heimweg. "Wen?", frage ich.

"Den Bayern."

"Wegen der Sau?"

"Nein", sagt sie, weil er in ihrem Bett geschlafen habe und nicht in Roswithas. Als sie in die Kammer gekommen sei, habe sie ihn breit vor sich liegen gesehen und augenblicklich gewusst, dass seine Dummheit bereits bis in die innersten Schichten ihres Bettes eingesickert sei. Sie fürchte, es sei komplett verseucht und könne in Wahrheit nur noch verbrannt werden.

Verschiedene Versionen schildern die dramatische Szene

Der Leutnant hat es auf den jungen Russen abgesehen: Seine Malerei macht ihn verdächtig, und seine Scheinexistenz als vertriebener Donauschwabe fliegt auf. Der Leutnant gibt Befehl, ihn zu erschießen. Hochgatterer schildert diesen dramatischen Moment wieder in verschiedenen Versionen, im Konjunktiv. „So wäre es am ehesten gewesen“, heißt es – und gemeint ist damit die Exekution des jungen Mannes. Aber es ist eben nur eine Variante. Vielleicht ist der „Großvater“ doch aufgestanden, vielleicht hat er sich dem Leutnant entgegengestellt. Vielleicht hat der Antirealismus des Gefühls oder der Mut des Verzweifelten oder die Courage des Anständigen etwas in Gang gesetzt und so der Zwangsläufigkeit Paroli geboten.

Vermutlich aber gibt es nur im Kopf eines dreizehnjährigen Mädchens ein Entrinnen. Oder in der Literatur. Paulus Hochgatterer hat eine kleine Erzählung vorgelegt. Jeder Satz darin ist aber so genau gearbeitet und enthält so viel Leben, dass man glaubt, einen großen Roman gelesen zu haben.