Eine unendliche Geschichte, eine Weltvervielfachung durch Erinnerung - Peter Nadás begibt sich auf die Reise nach der verlorenen Zeit. Der große ungarische Romancier spannt einen poetischen Bogen zwischen der bürgerlichen Revolution in Budapest 1848 und dem Ungarnaufstand 1956. Aber die vergangenen Epochen kehren nie zurück, so bleiben nur Ausschnitte, Fragmente, die aufscheinen, aufblitzen, eben aufleuchten. Und verschwinden.

Aufleuchtende Details Memoiren eines Erzählers Autor Péter Nádas Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3498046972

Péter Nádas' „Aufleuchtende Details“ hebt an mit dem frühen Glück des Erzählers Péter Nádas als Kind auf den Knieen des Großvaters. Doch es folgt keine Auto- und keine Familienbiographie, kein Memoir, auch keine historische Schrift.

Auf 1280 Seiten erzählt Nádas von einem Jahrhundert und zwei großbürgerlichen jüdischen Familien, die in zwei Kriegen und zwei Massenmorden untergehen. Am Anfang und am Ende des Jahrhunderts stehen Revolutionen: In den Jahren nach der bürgerlichen Revolution von 1848 setzte Nádas' Urgroßvater im Budapester Parlament die Gleichberechtigung der Juden durch, nach der ungarischen Revolution von 1956, die Nádas mit 14 Jahren erlebt, ist er Waise und beinahe der einzige Überlebende der Familie. „Aufleuchtende Details“ schildert ein Jahrhundert als Pandämonium und Erblast.

Die Biographie ist nicht Ziel, sondern Methode des Erzählens

Die Einzelheiten stammen aus den verschiedensten Quellen, einer unglaublich präzisen Erinnerung und einer Wahrnehmung, deren Detailliertheit schon das Kind mehrmals überfordert und ernsthaft erkranken lässt. Bereits in jungen Jahren beobachtet und befragt Nádas Verwandte und Freunde, später studiert er Akten, Bücher, Hinterlassenschaften der schreibfreudigen Verwandten und Freunde, außerdem sucht er Häuser, Städte, Internierungslager im In- und Ausland auf. Weit greift der Erzähler aus in Raum und Zeit, kehrt aber dann stets zu sich und seinem Erleben, seinen Beobachtungen zurück. Es ist ein Erzählen wie Atmen. Sein Vater habe jede persönliche Äußerung vermieden, heißt es einmal,

… als habe er keine persönlichen Erlebnisse und könne also auch nicht Persönliches mitteilen. Diese Eigenschaft habe ich leider geerbt, ich versuche sie durch völlige Offenheit auszugleichen. Auch wenn die eher auf der Ebene der Phantasie und der Fiktion funktioniert.

Diese offensive Offenheit hat Nádas, der lange Jahre an Selbstmord dachte, umstürzende Romane schreiben lassen, zuletzt die „Parallelgeschichten“. In „Aufleuchtende Details“ erprobt er sie am eigenen Leib: Der Erzähler verzichtet auf Prioritäten und Perspektivierung, er wird porös. Nicht zufällig trägt das Buch denselben Titel wie ein Essay zur Fotografie von Nádas, der als Chemielaborant, Fotograf und Journalist gearbeitet hat und im Oktober seinen 75. Geburtstag feierte.

Auf der Suche nach den verlorenen Zeiten

In einer der stets mühelosen Abschweifungen durch Zeiten und Räume verknüpft Nádas die unberechtigte Verdächtigung von Verwandten, er habe als Heranwachsender die Cousine sexuell belästigt, mit Reflexionen über die Natur des Menschen, über Gott in und nach Auschwitz und der Frage nach den Konsequenzen fürs Erzählen. Die Antwort gibt das vorliegende Buch: Nach dem Bankrott von Theologie, Aufklärung, Humanismus und Subjekt im 20. Jahrhundert kann es keine herkömmliche Autobiographie sein. Daher schreibt Nádas, so der Untertitel von „Aufleuchtende Details“, „Memoiren eines Erzählers“.

Dessen Erinnerungen und Wahrnehmungen sind viel umfassender als die eines Individuums. Einer zweifelnden Tante weist Nádas nach, dass er über Erinnerungen aus dem zweiten Lebensjahr verfügt. Ohne jede Mystik – seine Eltern sind schließlich überzeugte Kommunisten – gleiten die Assoziationsketten leichthändig in das vorletzte Jahrhundert und wieder zurück, vom Vorbewussten ins Bewusste, vom Familiären ins Private und Kollektive. Auf die Spiele des Enkels mit dem Großvater folgen Szenen aus dessen Datscha an der Donau und seiner Goldschmiedewerkstatt, der Abschiedsbrief des depressiven Vaters, der sich und seine Kinder umbringen will, die Regeln familiärer Selbstdisziplin und des Sonntagsessens, Erläuterungen zu Halbedelsteinen und Fassungen, die Suche des Erwachsenen nach dem Haus mit Großvaters Werkstatt, die Sprengung der Budapester Brücken über die Donau beim Rückzug der deutschen Besatzer – und das ist eine nur unvollständige Synopsis allein der ersten 22 Seiten von 1280.

Manche Abschweifung wächst, durchsetzt von Anekdoten, Geschichten, Zitaten, Reflexionen, auf über 80 Seiten an. Nádas webt einen überwältigenden Erzählteppich, und es ist kein Zufall, dass er die Textilkünstlerin Éva Szabó porträtiert. Ihre Stoffe faszinieren den Halbwüchsigen im Haus einer Tante.

Zum Nachmittagsschlaf auf dem Sofa des Herrenzimmers musste ich den Kopf auf ein graues Baumwollkissen legen, das von schwarzen Wollfäden, die von orangegelben Hanffäden durchzogen waren, reliefartig überhöht wurde und auf dem stilisierte Vögel, Pfauen, Löwen, Hühner, Lebensbäume, Wunderhirsche, Tulpen, Rosetten, ja, Ritter in voller Rüstung, an ihr Handgelenk geleinte Falken balancierend, sich mit feinem Humor vervielfachten, endlos viele, in auslaufenden, symmetrisch angeordneten Reihen.

„Aufleuchtende Details“ besteht aus zwei gleich großen Teilen. Hin und her gleitet das Buch zwischen dem „Familienlegendarium“ in der Mitte des 19. und dem kindlichen Erleben in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Nádas schildert den kommunistischen Widerstand der Eltern gegen die faschistischen Pfeilkreuzler und deutschen Besatzer aus einem Keller heraus, er erzählt seine eigene Geburt parallel zu Massakern an den Juden von Radzyń, Łuków und Misotsch und rätselt über zusammengesetzte Worte ebenso wie über die magischen Riten der orthodoxen Großmutter. Auf die Urgeschichte der Familie folgt ihr Untergang im 2. Weltkrieg, im nationalsozialistischen Massenmord an den Juden und dem stalinistischen Terror.

Der Erzähler bändigt eine unglaubliche Fülle des Disparaten

Fremd ist diesem Erzähler wenig: Mode, Massenerschießungen, Esssitten, Rezepte, Porträts, Gerüche von Leichen, Exkrementen und Menschen, Musik, Schulfreundschaften, Judesein und Assimilation, Reisebeschreibungen, männliche und weibliche Körper, Lektüren, Budapester Wohnungen, Häuser, Straßen, Brücken – jene Orte, an denen das Individuum auf das Kollektiv und zugleich auf die Werke der Vorfahren trifft. Eine unglaubliche Fülle des Disparaten wird zusammengehalten durch die Hingabe des Erzählers an den Augenblick der Vergegenwärtigung. Immer wieder springt er aus dem Präteritum ins Präsens, aus der Erinnerung in die Szene – auch bei der Begegnung mit Bekannten der Eltern:

Es gab Leute, die mich mit ihrem fremden Geruch abküssten, dabei sah ich sie zum ersten Mal.

Sie lachten, weil ich mich nicht an sie erinnerte. „Ah, du erinnerst dich nicht, was, du, erinnerst nicht.“

„Aufleuchtende Details“ handelt vom Bankrott des Sinns in einem Jahrhundert voller Grausamkeiten und Ideologien, gespiegelt im Untergang von Familien. Beinahe hätte es auch Péter Nádas zermalmt. In der leeren Welt sucht der ungarische Schriftsteller sein Heil in der Preisgabe des Ich, in der Selbstaufgabe. Seine Sprengung des Gedächtnisses führt das Projekt der klassischen Moderne fort und begründet ganz nebenbei eine eigene Gattung. Aus der grundlegenden Schwärze der Welt nach Auschwitz und Gulag wird ein Erzähler geboren, der seine staunenden Leser mit der Erfahrung der Befreiung, ja: der Freiheit beschenkt.