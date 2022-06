Aus dem Amerikanischen von Michael Bayer und Karin Schuler



Die Gründungsphase der christlichen Kirche zog sich über Jahrhunderte hin. Und gerade in der Frühphase wurden Weichen gestellt – entsprechend spannend ist es, darüber zu lesen. Zum Beispiel war der Aufstieg der Kirche geknüpft an das Versprechen, dass den Armen das Himmelreich gehört. Das beschreibt der englische Starhistoriker Peter Brown in seinem neuen Buch: "Der Schatz im Himmel- Der Aufstieg des Christentums und der Untergang des römischen Weltreichs".



Im frühen Christentum zur Zeit von Kaiser Konstantin und des Kirchenvaters Augustinus wurden die Weichen gestellt für die Kirche der Gegenwart. Nicht ein über Generationen geknüpftes Netz aus Macht und Geld – wie es bei den römischen „Superreichen“ der Fall war – machte die Kirche reich und einflussstark, sondern das Zusammenspiel von Gabe und Glaube. Sich Peter Brown auf seiner Reise durch das spätrömische Reich anzuschließen und die vielen Wege zu sehen, die Menschen gingen, um sich einen „Schatz im Himmel“ zu erarbeiten, ist eine äußerst lohnende Sache – geschichtlich wie soziologisch, meint Rezensent Andreas Puff-Trojan.

Der Schatz im Himmel Aus dem Amerikanischen von Michael Bayer und Karin Schuler Autor Peter Brown Verlag: Klett-Cotta Verlag ISBN: 978-3-608-94849-3

Spenden wird ein christlicher Wert

„Geben ist seliger denn Nehmen“, soll Jesus zu seinen Jüngern gesagt haben. Das sind edle Worte, die allerdings nicht immer befolgt werden. Aber wie steht es damit, wenn der Frage nachgegangen wird, wie es mit dem „Geben“, also mit dem Spenden für die Armen und die christliche Kirche im römischen Reich zwischen 312 und 550 ausgesehen hat? Kann ein solch spezielle Fragestellung breiteres Interesse erzeugen? Der aus Irland stammende Star-Historiker Peter Brown hat sich in seinem neuesten, knapp 1000 Seiten umfassenden Buch „Der Schatz im Himmel. Der Aufstieg des Christentums und der Untergang des römischen Weltreichs“ diesem Thema gewidmet.

Kurz vor der Schlacht an der Milvischen Brücke 312 soll dem römischen Kaiser Konstantin Jesus Christus erschienen sein. Nach dem Sieg über seinen Rivalen Maxentius bekehrte sich Konstantin – nun unbestrittener Alleinherrscher – zum Christentum. Die Christenverfolgungen hatten ein Ende, und viele gebildete Christen stiegen zu Beratern Konstantins auf. Damit war aber die christliche Kirche noch lange nicht mächtige Staatsreligion. Das dauerte noch rund zwei Jahrhunderte. Peter Brown schildert diesen Weg, allerdings nicht, indem er direkt die Frage nach Einfluss und Macht stellt. Er geht sozusagen einen Umweg. Sein Buch beginnt mit einer Szene aus dem Matthäus-Evangelium: Jesus rät einem jungen Mann, der ihm folgen will:

Matthäus 19, 21-26:

Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben.

Der reiche, junge Mann ist ganz betrübt, schleicht sich davon, denn er ist reich. Und Reichtum macht doch auch irgendwie glücklich – oder?! Jesus wiederum spricht die berühmten Worte zu seinen Jüngern:

Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.

Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus, aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist’s unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich.

Wer war „arm“ und wer war „reich“ im spätrömischen Imperium?

Durch Kaiser Konstantin stieg die Christengemeinde im Machtgefüge des römischen Weltreichs auf. Mag dessen Bekehrung ein mystisches Ereignis gewesen sein, so gibt es auch sehr reale Umstände, die Brown exakt beleuchtet. Zum einen waren viele christliche Gemeindevorsteher echte Organisationstalente, die auch mit wenig Ressourcen Enormes leisteten. Zum anderen hatte Konstantin eine klare Vorstellung von dem, was die Mitglieder dieser neuen Religion für das Reich zu tun hatten.

Als sich Konstantin dem Christentum zuwandte, begegnete er auch einer Gemeinschaft frommer Spender an die Armen. Genau dieser Aspekt der christlichen Kirchen ermöglichte es nun ihm und seinen Nachfolgern, für die Privilegien, die sie den Kirchen gewährt hatten, eine bedeutende Gegenleistung einzufordern. Die kaiserlichen Gesetze machten deutlich, dass die Bischöfe und Geistlichen ihre Privilegien nicht nur deshalb erhalten hatten, weil sie für das Reich beteten, sondern auch, weil sie sich um die Armen kümmerten.

Aber wer war „arm“ und wer war „reich“ im spätrömischen Imperium? Das ist eine der spannendsten Fragen, der Peter Brown in seinem Buch nachgeht. Der Kirchenvater Augustinus etwa bezeichnete seine Familie stets als „arm“.

Augustinus‘ Familie stand auf der richtigen Seite des einzigen wirklich wichtigen Grabens in der römischen Gesellschaft. Sie gehörte dem Stadtrat an. Augustinus‘ Vater Patricius hatte ein Landgut. Die Familie besaß Sklaven. Augustinus musste nie mit den Händen arbeiten.

Beamte und Landbesitzer konvertieren zum Christentum

Was bedeutet dann der Begriff „arm“? Man konnte ihn zu Zeiten Konstantins wie Augustinus‘ auf zwei Arten verwenden: Entweder man war „bettelarm“, also ein Rechtloser, ein Umherziehender, der Arbeit sucht. Oder man war arm im Verhältnis zu den Reichen. Und es gab sie, jene Schicht, die Brown die „Superreichen“ nennt. Es gab sie in der Welt des Augustinus, also in Nordafrika, aber auch in Spanien, Gallien und ganz Italien. Diese Superreichen stammten meist aus den alten Senatorenfamilien, von denen ein Teil in Rom residierte und einen festen Platz im Senat einnahm.

Sie besaßen riesige Latifundien in allen Gegenden des Reichs. In der römischen Welt beruhte Geld auf Macht und Macht auf Geld. Beide gehörten zusammen wie die Henne zum Ei. In diesem Sinne war die Familie des Augustinus tatsächlich „arm“, nämlich im Verhältnis zu diesen „Superreichen“, die über das Wohl des Staates im Großen entschieden.

Kaiser Konstantin schuf allerdings einen effektiven Apparat aus Beamten, von denen viele zum Christentum konvertierten. Loyalität zum Kaiser hat hier sicher eine große Rolle gespielt. Doch diese Beamten konnten in der christlichen Gemeinde eine aktive Rolle übernehmen, während eine gewichtige Position beim römischen Götterkult den Superreichen vorbehalten war. So halfen die „armen“ Beamten und „armen“ Landbesitzer, wie es der Vater des Augustinus war, den wirklich „Armen“, also den Notleidenden innerhalb der christlichen Gemeinden. Somit konnte man sich einen „Schatz im Himmel“ erwerben. Natürlich wurden die „Spenden“ auch für Kirchenbauten verwendet, die das Gesamtbild im Reich alsbald veränderten. Zudem wurden mehr und mehr Priester in die Landesgegenden verschickt und neue Bischofssitze gegründet.

Unter christlichem Einfluss entstehen Kirchen, Klöster und Armenhäuser

Die Ankunft eines Bischofs brachte einiges an Neuerungen mit sich. Sie verwandelten eine bisher gesichtslose Siedlung in eine heilige plebs – ein Gottesvolk, in dessen Mitte der Heilige Geist wohnte. Der Bischof konnte die Gemeinschaft auch in weltlichen Angelegenheiten vertreten. Er konnte Petitionen an die Behörden bis nach Italien auf den Weg bringen. Womöglich fürchteten auch die Mächtigen seinen Fluch. Als katholischer Bischof war er ein vir venerabilis – ein Mann, dem Verehrung zustand. Selbst wenn sein eigener gesellschaftlicher Status eher niedrig war, galt sein Körper als unverletzlich. Er durfte nicht ausgepeitscht werden wie ein einfacher Bauer.

Diese Szenerie, die Brown beschreibt, gilt sicher erst für die Zeit nach Konstantin. Doch der Kaiser hatte die Weichen gelegt. Die Christen – ob Bischof, Priester oder Laie – galten als Freunde der wirklich „Armen“. Es gelang den Gemeinden noch etwas Gewichtiges: Sie errichteten Kirchen, Klöster, Armenhäuser überall im Reich, ohne dass eines ihrer Mitglieder, über ein wirklich hohes Vermögen verfügte. Genau das setzte die Superreichen in Erstaunen und so mancher von ihnen ließ sich bekehren. Nur, wie sollten sie einen „Schatz im Himmel“ erwerben, ohne ihr ganzes Vermögen aufzugeben, wie Jesus es gefordert hatte? Augustinus und andere Kirchenführer fanden da einen eleganten Ausweg.

Beseitige den Hochmut, und der Reichtum wird nicht schaden.

„Superbia“, „Hochmut“ bedeutete etwa, sein Geld für groß angelegte Spiele im Circus oder auch für Getreidespenden an das Volk auszugeben. Solch spendable Gesten stärkten das Ansehen des Spenders und seiner adeligen, hochberühmten Familie. Das war nach Ansicht der Kirche „Hochmut“. Ihr ging es um die Gemeinschaft und wer in ihr für die Armen und den Kirchenbau spendete, tat es allein um der Sache willen. Ein „Superreicher“ sollte also demütig und mildtätig sein, dann würde er sich einen „Schatz im Himmel“ erarbeiten. Dass er selbst noch Einkünfte bezog, um etwa in Ruhe Bücher lesen zu können, betraf Augustinus selbst. Ein Buch kostete zu jener Zeit etwa so viel wie ein kleines Landgut. Und um seine eigenen Werke zu schreiben brauchte Augustinus etwas, wonach auch die römische Aristokratie stets strebte: „otium“, Muße und Ruhe.

Das frühe Christentum verbindet Gabe und Glaube

Gegen Ende seines monumentalen Buchs zitiert Peter Brown eine kirchliche Stiftungsurkunde:

Die Welt vergeht und alle Dinge auf dieser Welt. Was man aber jedoch den Kirchen, den Stätten der Heiligen oder den Armen übertragen hat, vergeht nie.

Mit diesem christlichen Wahlspruch gelangt man direkt in unsere Zeit. Freilich, in Deutschland gibt es die teils heftig diskutierte Kirchensteuer, in Frankreich hingegen nicht. Doch ob hier oder da, die Kirche hat sich als riesiges Sozialunternehmen etabliert: Armenfürsorge, Entwicklungshilfe, Krankenhäuser, Altenpflege, Kindergärten, Schulen und vieles mehr. Peter Brown zeigt auf beeindruckende Weise, wie diese soziale Ausrichtung seit der Bekehrung Kaiser Konstantins von Anfang an angelegt war.

Nicht ein über Generationen geknüpftes Netz aus Macht und Geld – wie es bei den römischen „Superreichen“ der Fall war – machte die Kirche reich und einflussstark, sondern das Zusammenspiel von Gabe und Glaube.

Sich Peter Brown auf seiner Reise durch das spätrömische Reich anzuschließen und die vielen Wege zu sehen, die Menschen gingen, um sich einen „Schatz im Himmel“ zu erarbeiten, ist eine äußerst lohnende Sache – geschichtlich wie soziologisch. Und bei aller berechtigten Kirchenkritik gibt Peter Browns Werk auch Antwort auf eine Frage: Was ist der Mensch? Er ist – wenn er nur will! – ein Wesen, das sich derer annimmt, die arm und in Not geraten sind.