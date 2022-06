Titus Müller: Der Tag X

"Der Tag X" ist ein 400 Seiten schwerer Roman zum Aufstand vom 17. Juni. Ein Roman? Ja, aber mit viel Hintergrundwissen. Autor Titus Müller hat Augenzeugenberichte gesammelt, in Archiven geblättert und aus dem historischen Material die Protagonisten für sein Buch entwickelt. Protagonisten, die wie aus Fleisch und Blut wirken und nicht - wie so oft in historischen Romanen - nur wie klischeehafte Statisten, die in historischer Kulisse herumhüpfen.



Der Tag X Autor Titus Müller Verlag: Blessing Verlag ISBN: 978-3-89667-504-0

Ein spannender, bewegender Roman und informativ wie ein Sachbuch

Ein 400 Seiten dicker historischer Roman? Wer kein Freund dieses Genres ist, stöhnt erst mal auf: Warum nicht lieber gleich ein gut recherchiertes Sachbuch zum Aufstand vom 17. Juni lesen? Stattdessen fiktive 50iger Jahre Dialoge von fiktiven Persönlichkeiten? Garniert mit Spionagegeschichten rund um die damaligen Unruhen in der DDR? Warum sollte man sich das antun?

Ganz einfach: weil der Autor Titus Müller eine Meister dieses Genres ist. Weil man ohne ihn gleich drei Sachbücher lesen müsste, und trotzdem nicht das Gefühl hätte, so gut informiert zu sein. Und weil dieser Roman spannend, unterhaltsam und bewegend ist.

Der Tag X: So nannte man in der DDR den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. Bis heute ein Tag, der viele ungeklärte Fragen aufwirft: Wie viele Menschen unter den Aufständischen waren, weiß man nicht genau. Waren es 400.000 oder sogar weit mehr als eine Million? Was waren die genauen Gründe dafür, dass sich so viele Leute trauten, plötzlich auf die Straße zu gehen, trotz der heftigen Sanktionen, die ihnen drohten? Und: Wer waren diese Menschen?

Der Autor hat sorgfältig recherchiert

Titus Müller hat Augenzeugenberichte gesammelt, in Archiven geblättert, und aus dem historischen Material die Protagonisten für sein Buch entwickelt. Protagonisten, die nicht zuletzt deshalb wirken wie aus Fleisch und Blut, und nicht, wie so oft in historischen Romanen, nur wie klischeehafte Statisten, die in historischer Kulisse herumhüpfen.

Titus Müller, 1977 geboren, schafft es, die Sprache und den Ton der Kriegskindergeneration zu treffen, die zur Zeit des Aufstands junge Erwachsene waren. Ihre Ängste, ihr Pflichtbewusstsein, ihre Sprachlosigkeit im Umgang mit Gefühlen. Geschickt arbeitet er im Laufe des Romans die einzelnen Motive heraus, sich an dem Aufstand zu beteiligen.

Da ist beispielsweise die alleinerziehende Mutter Lotte. Im Roman hat sich Lottes Mann in den Westen abgesetzt. Nicht genug, dass sie nun alleine für immer weniger Geld immer mehr arbeiten muss, jetzt werden in der DDR auch noch die Lebensmittel knapp. An einer Stelle hat Titus Müller Lotte die Originalzitate einer ostdeutschen Putzfrau in den Mund gelegt, die in einem hellen Sommerkleid spontan auf eine Gemüsekiste kletterte, um vor den streikenden Arbeitern eine Rede zu halten.

Ab in den Westen oder frustriert in der DDR bleiben?

Dass es im Westen schon seit 1948 keine Lebensmittelrationierung gab, im Osten aber sehr wohl, empfanden viele zunehmend als Zumutung. 1953 flohen in nur vier Monaten 120.000 Menschen aus der DDR.

Lotte ist eine von denen, die frustriert zurückgeblieben sind und deren Wut sich im Aufstand des 17. Juni entlädt. Auch Nelly, eine weitere Hauptfigur im Roman, ist frustriert.

Sie musste als Kind miterleben, wie ihr Vater bei Nacht und Nebel von sowjetischen Soldaten aus der Wohnung geholt und gegen seinen Willen in Richtung Sowjetunion verfrachtet wird. Zusammen mit Tausenden anderen Männern. Der Hintergrund: Nellys Vater ist Wissenschaftler, und die werden neben Facharbeitern und Ingenieuren gebraucht, um weiterhin Raketen, Flugzeuge und Waffen zu bauen – dieses Mal für die Sowjets. Weil es gegen die Vereinbarung mit den Alliierten verstößt, soll das im Westen nicht auffliegen.

Der geliebte Vater im fernen Russland: ein Trauma für das Mädchen. Als junge Frau sucht Nelly Halt in der kirchlichen Jugendbewegung und fliegt deshalb von der Schule. Denn die kirchlichen Jugendorganisationen sind der Partei ein Dorn im Auge. Für Nelly, die glaubt, nun alles verloren zu haben, ein weiterer Grund, sich gegen das Regime aufzulehnen. Auch sie geht am 17. Juni auf die Straße.

Die Machthaber werden als individuelle Persönlichkeiten geschildert

Und nicht zuletzt sind da noch die großen Machthaber, die für den Aufstand des 17. Juni eine entscheidende Rolle spielen. Auch aus den historischen Persönlichkeiten macht Titus Müller in seinem Roman authentische, menschliche Figuren. Als Stalin im März 1953 auf dem Sterbebett liegt, werden im Nebenzimmer die Karten neu gemischt.

„Malenkow, den man hinter vorgehaltener Hand „Melanie“ nannte, wegen seiner Birnenstatur mit weiblich anmutenden breiten Hüften, sagte: „Selbst das Leben eines großen Mannes wie Stalin ist irgendwann einmal zu Ende.“ Unfassbar, dass dieser Weichling mit der Fistelstimme für den Tod von zigtausend Menschen verantwortlich sein sollte.//// Neben ihm wirkte Chrutschow wie ein Räuberhauptmann, robust, geradezu quadratisch gebaut, und von Ehrfurcht gebietender Statur. Vor seiner politischen Karriere war er Bergarbeiter gewesen. Es hieß, er trinke Weinbrand wie Wasser. // Nebenan würgte Stalin, doch niemand hier scherte sich darum. / „Die Lage ist klar“, sagte Beria. „Wir können uns entweder sofort einigen, wie wir Stalins Nachfolge regeln, oder es wird einen großen Kampf im Kreml geben, bei dem Köpfe rollen.“ //

Lawrenti Beria wird nach Stalins Tod der mächtigste Mann der Sowjetunion und trifft ebenfalls Entscheidungen, die ungewollt zum Aufstand führen. Amüsant zu lesen, wie er und seine Parteigenossen sich gegenseitig misstrauen, bespitzeln und ausboten, und wie auch die westdeutschen Politiker wie etwa Adenauer versuchen, Vorteil aus dem Aufstand vom 17. Juni zu ziehen.

'Der Tag X' - Politiker und Aufständische werden von Titus Müller als Zahnrädchen einer großen historischen Uhr beschrieben, die den Fortgang der Geschichte entscheidend beeinflussen können. Der Einzelne wird als Teil des gesellschaftlichen Prozesses verstanden, und so entsteht ein dichtes Portrait der Nachkriegszeit, das mit großem Vergnügen und mit viel Erkenntnisgewinn gelesen werden kann. Man möchte das Buch, und das hat man auch nicht so oft, den eigenen Eltern als Lektüre weitergeben. Auch weil man glaubt, sie nun ein bisschen besser verstanden zu haben.