Fünf Dichter - ein Jahrhundert



1996 erschien Frank Schirrmachers "Die Stunde der Welt" erstmals. Frank Schirrmacher galt da noch als eine Art konservativ-intellektuelles Wunderkind. Er war mit Mitte 30 in den formidablen Herausgeberkreis der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewählt worden. Die Newsweek hatte ihn zu einem der einflussreichsten Intellektuellen der Zeit gekürt. Seine germanistische Doktorarbeit war umstritten, aber Schirrmachers literarisches Interesse war zu dieser Zeit riesig.



In "Die Stunde der Welt" näherte er sich fünf Dichtern der frühen literarischen Moderne: Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, Rainer Maria Rilke, Georg Trakl und Gottfried Benn. Frank Schirrmacher beschäftigte sich in gut lesbaren Essays also mit konservativen Autoren in stürmischen Zeiten – er, der sich gerade anschickte, den Kulturteil einer konservativen Zeitung in stürmischen Zeiten der frühen Digitalisierung zu führen.



Als Frank Schirrmacher vor drei Jahren an einem Herzinfarkt starb, starb einer der großen Debattenführer der Bundesrepublik. Die großen Diskussionen um demografische Entwicklung, Datenschutz und Familienpolitik – Frank Schirrmacher führte sie immer auch mit dem Werkzeug des Literaturwissenschaftlers.

Die Stunde der Welt Fünf Dichter - ein Jahrhundert: George · Hofmannsthal · Rilke · Trakl · Benn Autor Frank Schirrmacher Verlag: Blessing ISBN: ISBN: 978-3-89667-589-7

Das Verhältnis von Ästhetik und Politik im 20. Jahrhundert

Es ist vom heutigen Standpunkt aus nahezu unmöglich, das frühe 20. Jahrhundert in seinen künstlerischen Erscheinungsformen unabhängig von jener fundamentalen Erschütterung der europäischen Gesellschaften zu denken, die sie in Krieg, Totalitarismus und Genozid abgleiten ließ. Unsere Wahrnehmung dessen, was wir rückblickend als die Kultur der Moderne begreifen, wird maßgeblich bestimmt durch die politische Eskalation. Umgekehrt schließt jeder Versuch, die Katastrophik verstehbar zu machen, die Frage nach dem Verhältnis von Ästhetik und Politik ein. Eben diese Frage ist es auch, an der sich die sechs Essays abarbeiten, die der 2014 verstorbene Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirrmacher, bereits Mitte der 1990er-Jahre verfasst hat. Unter dem Titel "Die Stunde der Welt" sind sie nun in einer Neuauflage im Karl Blessing Verlag erschienen.

Bereits in der Wahl des Titels liegt Schirrmachers Grundthese beschlossen: "Die Stunde der Welt" – das markiert einen Moment der Überforderung.

'Der Eingeborene, der als erster das Schiff des Kolumbus am Horizont auftauchen sah, machte eine furchtbare Entdeckung.' Lichtenbergs berühmter Satz ist aus der Perspektive desjenigen gesprochen, der im Augenblick seiner Entdeckung seine eigene Geschichte verliert. Am Ende des 20. Jahrhunderts müssen wir uns eingestehen, dass es nicht nur einen Kolonialismus des Raumes, sondern auch einen der Zeit gibt.

Die Ohnmacht der Politik – die Dichtung als neue Ordnungsmacht

Nicht das unbekannte Land ist es, das die Moderne heimsucht. Es ist die Historie. Der Virus, von dem die Bewohner des 19. Jahrhunderts befallen werden, ist ein historischer. Manche nennen ihn Fortschritt. Tatsächlich handelt es sich um das Bewusstsein, dass die Geschichte offensteht – und damit der politischen, sozialen und technischen Selbstüberbietung des Menschen einen Vorstellungsraum eröffnet.

Man kann die aus dieser Entdeckung sich herleitenden Verwicklungen von den Avantgarden her erzählen, als ein Spiel entfesselter Kräfte, die schöpferisch und zerstörerisch zu wirken beginnen.

Schirrmacher entscheidet sich für einen anderen Blickwinkel. Er beschreibt den Anbruch dieses Jahrhunderts durch die Augen der "Kolonisierten", also derjenigen, die sich gezwungen sahen, in einer entschwindenden Welt weiterzuleben. Hugo von Hofmannsthal, Georg Trakl, Rainer Maria Rilke, Stefan George: vier Biographien, jede für von der Idee getrieben, dort, wo die Politik ihre Ohnmacht gegenüber der Moderne gezeigt hatte, die Kunst, im Speziellen die Dichtung als neue Ordnungsmacht einzusetzen.

Das gilt natürlich zuvorderst für die letzten Bewohner des Habsburgerreiches und seiner Hauptstadt – Wien.

Das Wien der späten Kaiserzeit war für einige kurze Augenblicke der letzte Ort im 20. Jahrhundert, in dem der Gedanke, Geschichte sei Fortschritt und Fortschritt Emanzipation, noch nicht gesiegt hatte. Die Untergangsphantasien verbündeten sich nicht mit dem leuchtenden Prospekt der Zukunft, sie banden sich viel häufiger an den Traum von einer Rückkehr in die Geschichte.

Hofmannsthals Werk bleibt an die untergegangene Welt gekoppelt

Unter denjenigen, die diesen Traum träumten, ist Hofmannsthal zweifellos der wortmächtigste. Sein Werk bleibt jedoch ganz an die alte, untergegangene Welt gekoppelt. Es hat keinen Sinn, zu denen, die klug sind und viele Vergangenheit in sich tragen, zu sagen: »Ihr seid die Späten, ihr seid ohne Zukunft.« , schreibt er 1905; bereits ahnend, dass er mit dem Untergang des Hauses Habsburg sein "Erdreich" und damit auch das Zentrum seiner poetischen Schaffenskraft verlieren wird. Hofmannsthals heute befremdlich anmutender Kampf um eine Restitution des alten Österreich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist tatsächlich ein Kampf für die Wiederkehr seiner Dichtung gewesen.

Resignation bei Trakl

Gerade aber in ihrer Unwiederbringlichkeit, ihrer Entwurzelung hat diese die Zeit überdauert und ist vielmehr zu einem exemplarischen Ausdruck moderner Welterfahrung geworden – wie das auf der anderen Seite auch für die Lyrik Georg Trakls gilt.

Trakl erscheint bei Schirrmacher als die nach außen gewendete Neurose seiner Lebenswelt: Auch er ein Sohn Habsburgs, traumatisiert jedoch bereits von der verblichenen Größe dieses Elternhauses, sind ihm die Insignien der Vergangenheit rätselhaft geworden. Er kennt ihn noch, den Bildfundus und die großen Worte der alten Tage – aber er zieht in Trakls Gedichten nur noch alptraumhaft vorüber. "Die ungeborenen Enkel", jene Zeile, mit der Trakls letztes Gedicht Gródek endet, wird zur Chiffre einer dem Untergang geweihten politischen und geistigen Genealogie.

Der resignative Gestus, der die Kunst der österreichischen Modernen prägt, trifft auf seinen schärfsten Gegensatz in Stefan George. Der jugendliche Hofmannsthal, den George 1891 in Wien aufgesucht hat und als Bündnispartner gewinnen wollte, hat diesen Antagonismus umgehend erspürt und den Deutschen in seinem Gedicht "Der Prophet" zu einem dämonischen Gewaltherrscher stilisiert. Schirrmacher interessiert George indessen weniger in seiner hinreichend ausgeleuchteten Persönlichkeit, sondern vielmehr als Regent einer Vielzahl anderer, gegensätzlicher Biographien.

Politik und Ästhetik verbindet George auf fatale Weise

Unter den deutschsprachigen Dichtern des 20. Jahrhunderts ist George zweifellos derjenige, der ästhetischen und politischen Gestaltungswillen am engsten zusammen denkt. Die Unterwerfung der gesellschaftlichen Wirklichkeit unter das Gesetz der Form, das Bekenntnis, dass "einer nur das Maß" halten, "nur ein Gott und einer nur sein Künder" sein könne, bleibt bei George nicht Papier, sondern wird in seinem Kreis gelebte Praxis.

Wie sich diese Praxis auf die Mitglieder des Kreises auswirkt, zeigt Schirrmacher am Beispiel des Literaturhistorikers Max Kommerell, der zwischen 1924 und 1928 auch Georges Sekretär war. Geradezu paradigmatisch zeugt Kommerells private Korrespondenz von jenem fatalen Umschlagmoment des ästhetischen Fundamentalismus. Einerseits wähnt man sich im Bestehen auf Herrschaft des Geistes immun gegenüber der massenkonformen Parteipolitik. Andererseits erkennt man im Faschismus, selbst noch in dessen rohester und pöbelhaftester Form, einen Erfüllungsgehilfen. Ich trenne: im Geistig Dichterischen bekreuzige ich mich, wie bekannt, vor parteilichem Sektentum – im Politischen bin ich gänzlich unempfindlich , schreibt Kommerell 1930 seinem Freund Johann Anton, und Schirrmacher fügt an:

Das Schreckbild des Gebildeten, der sich geistig vor Hitler bekreuzigt und ihn politisch wählt, das sagt vielleicht nichts über die Sozialisationsformen des Kreises, aber über die psychischen Antriebe, die der Partei in der Weimarer Republik manches Mitglied zuführten.

Das Unreine muss entfernt werden: in der Politik und in der Kunst

Womit man beim eigentlichen Thema und mitten in der Tagesaktualität angelangt wäre: Schirrmachers Essays kreisen um die Frage der bürgerlichen Verführbarkeit durch die Kunst, und Georges Jüngerschaft, aus der nach 1933 sowohl Verfolger wie Verfolgte wurden, ist vielleicht das beste, gleichwohl nicht das einzige Beispiel ästhetisch-politischer Ambivalenz. Die Flucht in die Reinheit der Form und das Verlangen, dasjenige, was einem unrein erscheint, aus seiner Welt zu entfernen, sind bisweilen nur wenige Augenblicke, nur wenige Straßenzüge voneinander entfernt. Wie Rilke kommt auch Hitler aus Österreich nach München, sie verkehren in denselben Häusern, treffen dieselben Personen – und während der eine in dieser Wirklichkeit noch eine überzeitliche Wahrheit sucht, wird der andere ihr nur mehr entnehmen, dass sie vernichtet werden muss.

Benns Unbedachtheit richtet sich später gegen ihn selbst

Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass am Ende des Buches Schirrmacher sich einem der großen Verführten der deutschen Literatur zuwendet: Gottfried Benn. Benn, der 1933 der NSDAP beigetreten und in seiner an Klaus Mann gerichteten "Antwort an die literarischen Emigranten" sich zunächst auch zum intellektuellen Sprachrohr der Nazis aufgeschwungen hatte, fiel nur wenige Jahre später bereits der politischen Ächtung zum Opfer. Das, was die Benn-Forschung in der Regel als "innere Emigration" bezeichnet, das unterdrückte geistige Leben des Dichters zwischen 1935 und 1945, wird für Schirrmacher dabei zum Ausweis literarischer Tragik:

Da hat jemand sich selbst zum Schweigen gebracht. Die Unbedachtheit, mit der Benn Hitler das Wort geredet hat, richtet sich am Ende gegen ihn selbst. Falsch ist das nicht, doch auch keine Antwort. Zu klären wäre nämlich, welche Konsequenzen daraus zu ziehen wären. Im Lichte dieser Frage erkennt der Leser bald den historischen Ort von Schirrmachers Argumentation, der hinter den großen Leitthemen seiner letzten Lebensjahre beinahe verschwunden schien.

Noch in der intellektuellen Schärfe, mit welcher der Konservatismus der 1990er-Jahre die Widersprüchlichkeiten, die Irrfahrten und Heucheleien, nicht zuletzt auch den latenten Antisemitismus der eigenen Ahnherrschaft aufzudecken und zu analysieren vermochte, blieb er doch immer noch an die Legende der "deutschen Tragödie von Geist und Macht, Gedanke und Tat" – wie es bei Schirrmacher heißt – gefesselt.

Warum das Buch lesen?

Aber ist es überhaupt eine Tragödie? Tragödien aber kennen eine Kopplung von Opfer und Moralität: Aus der Katastrophe richtet sich der Blick in eine geläuterte Welt, die daraus hervorgehen wird und in der Geist und Macht nicht mehr miteinander kollidieren. Angesichts der realen Opfer dieser Kollision aber kann die Rede von der "deutschen Tragödie" leicht zynisch wirken.

Warum also diese Texte nun noch einmal verlegen, warum sie heute und gerade heute noch einmal lesen? Vielleicht deswegen: Weil unsere Gegenwart mehr denn je eine verführbare ist. Und weil wir erneut von Ideen heimgesucht werden, die unserer Sehnsucht nach einer kulturellen Ordnung schmeicheln mögen, die aber tatsächlich auf die Zerstörung von Kultur abzielen.