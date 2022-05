Gedichte



Doris Runges neuer Gedichtband "man könnte sich ins blau verlieben" ist ein selbstbewusstes Alterswerk: Jedes Wort ist sorgfältig ausgewählt. Runge ist eine Meisterin des Apokoinu. Ein Wort oder Satzteil bezieht sich auf zwei Wörter oder Satzteile. Die fast siebzig Gedichte lesen sich schnell, doch dann kommt es zum entscheidenden Innehalten und das Hirn erfasst die Doppeldeutigkeit.



Manchmal wird auch das Herz berührt, aber es dauert eine Weile, bis das erzeugte Gefühl zugängig wird und wirkt. Durchgehendes Motiv in diesem Band ist das Vergehen, die Abendsonne des Lebens, die unausweichliche Begegnung mit dem Tod. Selbst die Liebe ist davon gezeichnet. Untergehen in den Augen des Partners, ist hier keine Schreckensvision. In Runges Blau verliebt man sich ganz schnell und schon ist man süchtig nach den Sprachkompositionen der großen Dichterin.

Blau ist die Farbe der Poesie

„man könnte sich in blau verlieben“, lautet der Titel von Doris Runges jüngstem Gedichtband. Es finden sich darin "Augen blau wie der Himmel". Eines der Gedichte heißt „blaue Hortensie“ und der Umschlag des Bandes ist blau. Blau. Natürlich. Was sonst? Blau ist seit der Romantik die Farbe der Poesie. In der Natur sucht Heinrich von Ofterdingen bei Novalis mit der blauen Blume nach Erkenntnis und Ewigkeit.

Aber warum so zögerlich? Die titelgebende Zeile „man könnte“, Konjunktiv, „man könnte sich ins blau verlieben“? Misstraut die Dichterin selbst der Poesie?

man könnte sich

ins blau verlieben

vielleicht sollte man

jeden Satz

mit blau beginnen

blau wie himmel

blau wie see

blau wie altes löschpapier

blauäugig

„Blau wie altes Löschpapier“? Nicht gerade schmeichelhaft. Doris Runge ist eine Dichterin, die weiß, dass es mit fortschreitendem Alter und Lebenserfahrung beim Dichten nicht um blauäugige Überhöhung gehen kann.

Dichten im Alter ohne blauäugige Überhöhung

Mit dem fahrstuhl

in rapunzels zimmer, am langen Zopf

schwalbenzüge

schattenrisse

scherenschnitte

parzen

ziehen ihre fäden

von fenster zu fenstere

„mit dem Fahrstuhl“ nach oben in „Rapunzels Zimmer“. Die ersten Zeilen aus dem titelgebenden Gedicht. Die technische Moderne trifft auf die archaische Welt des Märchens. Das ist eine bewährte Vorgehensweise der Dichterin. Doris Runge setzt oft zwei Bereiche miteinander in Beziehung, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Dort oben im Turm haben „Parzen“, die römischen Schicksalsgöttinnen, Vorhänge gesponnen.

Einen ungetrübten, unverstellten Blick auf den Himmel gibt es nicht mehr, das Lyrische Ich ist von Lebenserfahrung und Schicksalsschlägen gezeichnet. Die Schwalben ziehen, der Herbst des Lebens ist angebrochen. Aber trotzdem: "man könnte sich ins blau verlieben", auch wenn es das Blau alten Löschpapiers ist, wie wir jetzt wissen. Doris Runge beweist in diesem Gedichtband immer wieder, dass selbst den prosaischen Gefängnissen des Lebens, dem Alltag und dem Altern, mit Poesie zu begegnen ist. Aber fangen wir von vorne an:

das hirtentäschel

tanzt

licht choreographie,

das meer mischt

blautöne

schlägt schmirgelt feilt

ungeschliffene

steine

so fand

die insel

ihre Sprache

Runges Blau ist das Blau des Nordens

Nicht der Himmel über Nizza, nicht das Blau der Côte d’Azur. Stattdessen ocker, grün, blau – „fehmarnfarben“, ehemals weiße Häuser in Heiligendamm, eine Eurydike, die sich auf der Seebrücke in der „grauesten grömitzergrütze“ von einem Orpheus verabschiedet. Doris Runge wurde 1943 in Mecklenburg geboren und ist seit über vierzig Jahren in Schleswig-Holstein zu Hause. Ihr Blau ist das Blau des Nordens. Ganz traditionell findet die Dichterin in der Natur ihre Sprache.

Das Seegras schweigt, eine Weide neigt sich über sumpfgrünes Grab, Sonnenblumen spenden noch Trost, wenn den Norden das Licht verlässt. Runge verweist auf den schleswig-holsteinischen Dichter Wilhelm Lehmann, Ernst Noldes Königskerzen flackern für sie, wenn der rote Schlafmohn schon untergegangen ist; Rapsfelder, verblühte Wiesen, die Erzählwelten von Siegfried Lenz und Alfred Anderschs öffnen sich gleich mit.

Doris Runge schreibt sich mit vielen dieser Gedichte in die norddeutsche Landschaft als Literatur-und Kunstraum ein. Durchaus in romantischer Tradition durchstreift sie die Natur, auch auf der Suche nach Ewigkeit. Zum Beispiel, wenn ihr lyrisches Ich auf der Insel Fehmarn für einen Moment in die Ostsee und in das Gemälde „ins Meer schreitende“ von Ernst Ludwig Kirchner steigen möchte:

nur eine minute

südseegedanken

abstreifen

kälte kleider alter

ins meer schreiten

ins Bild schlüpfen

zu seinen Badenden

nur eine Minute

aus der Zeit sein

in seiner sein

jung sein

schön sein

ewig sein

Im 21. Jahrhundert ist das mit der Ewigkeit aber so eine Sache. In unserer prosaischen Welt ist sie an eine effektive Friedhofsverwaltung und monetäre Bedingungen geknüpft. Man staunt, was Doris Runge alles zum Gegenstand des Gedichts macht. Zum Beispiel auch einen Spiegelschrank, vielleicht ist es der millionenfach produzierte Pax von Ikea, der wunderbare Kleider beherbergt, die aber nicht mehr getragen werden, der Schrank wird zum Plastiksarg für ein immer noch weißes Schneewittchenkleid. Was ist mit seiner Besitzerin passiert, fragt sich der Leser.

Scheinbar spielend gewinnt die Dichterin banalen Gegenständen, Alltagshandlungen, den unromantischsten Vorgängen, ein Gefühl oder ein aussagekräftiges Bild ab. Dabei unterläuft sie auch romantische Vorstellungen, wie zum Beispiel die der Ewigkeit:

die ewigkeit

noch zwei jahre

dann heben

wir sie auf

die gräber

die zukunft

der toten

ist unbezahlbar

dann sind sie

vogelfrei

Die kurzen Sprachbilder wirken simpel, aber das täuscht

Es scheinen nur einzelne Wörter, Satzteile, zu sein, wenige Zeilen, aneinander gereiht, ohne Interpunktion. Sprachbilder, kurz und kompakt, sie wirken simpel, aber das täuscht. Jedes Wort ist sorgfältig ausgewählt. Doris Runge ist eine Meisterin des Stilmittel des Apokoinu. Ein Wort oder Satzteil bezieht sich auf zwei Wörter oder Satzteile.

Diese fast siebzig Gedichte sind alltagstauglich, sie lesen sich schnell, dann die Sekunde, bis das irritierte Gehirn die Doppeldeutigkeit erfasst, das Herz berührt, das geschaffene Bild, oder erzeugte Gefühl zugängig wird, das Staunen über die Fähigkeit Runges einsetzt und wirkt.

sie blättert

in den neuen katalogen

überall blüht

und rüscht es

jugendstilig ärmellos

ohne erbarmen

wohin mit zu viel Haut

sie läuft von kopf bis fuß

plissiert

haute couture

für den

letzten designer

Eine Frau, in altmodischen Faltenröcken, nein, eine faltige Frau, macht sich schick für den Tod, wenn das nicht ein (selbst-)ironischer Umgang mit weiblichem Altern ist.

Doris Runge befindet sich in ihrem 75. Lebensjahr. Das durchgehende Motiv in diesem Band ist das Vergehen, die Abendsonne des Lebens, die unausweichliche Begegnung mit dem Tod. Selbst die Liebe ist davon gezeichnet. Untergehen in den Augen des Partners, „ein süffiger Tod, so war es“, heißt es. Gemeint ist der kleine Tod, in einem anderen Gedicht, ist er beim Tango den jungen Beinen vorbehalten. Der andere wartet, „ein süffiger, so war es, so soll es sein“, heißt es weiter. „Charon ruht aus“, stellt Doris Runge fest. Das ist gut so. Denn in das Blau verliebt man sich ganz schnell und schon ist man süchtig nach den Sprachkompositionen der großen Dichterin Doris Runge.