Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen



Wo wollen wir leben? Wo gehören wir hin? Diese Fragen treiben den 1977 geborenen Autor Daniel Schreiber um. Denn Zuhause ist heute oft nicht mehr der Ort, an dem man geboren wurde. Heimat - war einmal. Viele Menschen müssen häufig umziehen. Wo gehören sie hin?



Seinen Überlegungen legt Schreiber seine eigene Autobiographie zugrunde: geboren in der DDR, aufgewachsen als junger Schwuler in Mecklenburg, zahlreiche Umzüge. Sein Essay „Zuhause“ verbindet persönliche Erfahrungen mit philosophischen Betrachtungen und kulturellen Exkursen. Intensiv und anregend!

Zuhause Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen Autor: Daniel Schreiber Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-25474-9

tzu

Wo gehören wir hin, wenn nicht mehr an den Ort unserer Herkunft?

Viele Jahrhunderte lang war das „Zuhause“ etwas, in das man hineingeboren wurde. Und man blieb diesen Milieus und Kreisen auch emotional sein Leben lang verhaftet. Das ist heute nicht mehr automatisch so. Immer mehr Menschen leben an anderen Orten, als an denen, an denen sie geboren wurden. Viele ziehen für Beziehungen oder die Arbeit in andere Städte, manchmal sogar in andere Länder.

Doch wo gehören wir hin - wenn nicht mehr an den Ort unserer Herkunft? Der 1977 geborene Autor Daniel Schreiber nähert sich dem Thema auf eine sehr persönliche Weise. Er verbindet in seinem Essay eigene Erfahrungen mit philosophischen Betrachtungen und kulturellen Exkursen.

Die Sehnsucht nach Verwurzelung der modernen Menschen

Ausgerechnet in London, einer der schönsten und aufregendsten Metropolen dieser Welt, überkommt den Autor Daniel Schreiber vor ein paar Jahren ein existenzielles Heimweh. Er hat gerade eine problematische Beziehung hinter sich gelassen. Frisch getrennt verfällt er in eine Depression.

"Es war eine sehr dunkle Zeit für mich und hielt auch lange an. Und im Laufe der Auseinandersetzung mit dieser Zeit ist für mich klar geworden: es geht hier um die Suche nach einem Zuhause. Es geht um die Sehnsucht nach Verwurzelung, nach dem Gefühl – ja – sich aufgehoben zu fühlen." Daniel Schreiber

Es ist das große Gefühl, über das er schreiben will: die Entwurzelung von uns modernen Menschen und wie wir in den unsicheren Zeiten, in denen wir leben, damit umgehen. Schreiber war selbst ein urbaner Nomade mit Drang zur Selbstoptimierung, hat einige Jahre in New York gelebt, pendelte zwischen London und Berlin. Doch in der Krise wird ihm bewusst: dieser Lebensstil hat seinen Preis. Während viele seiner Freunde Kinder bekommen und Wohnungen kaufen, führt der heute 40jährige lange ein provisorisches Leben.

"Und das ist so eine Art Leben von dem man denkt, ja eigentlich fängt das Leben erst in so und so viel Jahren an, wenn man an dem und dem Ort lebt, wenn man die und die Beziehung hat, wenn man an der und der Karriere arbeitet. Und was man dabei natürlich verpasst, wenn man dieses provisorische Leben lebt, ist das eigentliche Leben, das währenddessen stattfindet. Was schon die ganze Zeit da ist." Daniel Schreiber

Das Suchen des Zuhauses ist ein lebenslanger Prozess

Drei Jahre lang hat Daniel Schreiber an dem mit 140 Seiten schmal wirkenden Band gearbeitet. Entstanden ist ein sehr persönlicher, aufrichtiger Essay. Wie schon in seinem hoch gelobten Buch „Nüchtern“, in dem er beschreibt, wie er mit dem Trinken aufhört, verbindet Schreiber auch in „Zuhause“ seine Lebensgeschichte elegant mit philosophischen, soziologischen und psychoanalytischen Reflexionen.

War das Gefühl des Zuhauseseins früher mit dem konkreten Ort verbunden, aus dem wir stammen, ist es heute eher mit einem imaginären Ort verknüpft, zu dem wir hinwollen. Zuhause ist inzwischen etwas, das wir uns in einem lebenslangen Prozess suchen und selbst aufbauen müssen: Gleichermaßen ein innerer, ein spiritueller und ein sozialer Ort, an dem wir uns aus Gründen, die uns nicht einmal bewusst sein müssen, niederlassen.

Schreiber gräbt tief, um die unbewussten Gründe für seine eigene Zuhauselosigkeit aufzuspüren: Er geht zurück bis zu seiner aus dem westukrainischen Wolhynien stammenden Urgroßmutter, die ihr Leben lang auf der Flucht war. Und er beschreibt seine eigene Kindheit als schwuler Junge in einem mecklenburgischen Dorf der 80er Jahre, wo er schon in der DDR-Kita Ausgrenzung erlebt:

"Dort war es extrem schwierig! Dort habe ich sehr direkte, grausame Erfahrungen gemacht, vor allem von offizieller Seite. Das fing bei erzwungenen Arztbesuchen an und hörte bei der zum Glück von meinen Eltern verhinderten Einweisung in ein Kinderheim auf." Daniel Schreiber

Das Gefühl, nicht dazuzugehören als Teil der Identität

In der Schule gingen die Schikanen nahtlos weiter. Am ersten Schultag wird er von der Lehrerin in die hinterste Ecke des Klassenzimmers gesetzt.

Sie verbot den anderen Kindern, mit mir zu reden, da ich nicht „normal‘ sei, und forderte sie mehr oder weniger explizit dazu auf, mich zu drangsalieren. Es dauerte nicht lange, bis die Kinder – von wenigen Ausnahmen abgesehen – mich auf eine Weise hassten, wie ich es seither nie wieder erlebt habe.

Solche Erfahrungen, zitiert Schreiber den französischen Soziologen Didier Eribon, führten bei vielen Homosexuellen zu einem Minderwertigkeitsgefühl, „das sich als fundamentale Erfahrung der Zuhauselosigkeit verstehen lässt“. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, sei Teil auch seiner Identität geworden, sagt Daniel Schreiber.

"Und in dem Sinne ist es für Schwule, Lesben und Transgender von einer ganz anderen Wichtigkeit, sich ein Zuhause zu bauen, sich einen Ort zu suchen, an dem sie sich aufgehoben fühlen. Dass man Familienformen findet, auch erfindet und erfinden muss, weil es sie teilweise einfach noch nicht gibt, ist ein politischer Akt. "

Ein Zuhause finden ist eine Frage der Selbsterkenntnis

Wo wir gerade beim Politischen sind: So anregend die Lektüre der in acht autobiografischen Kapiteln beschriebenen Suche nach dem Zuhause ist. Hier und da hätte ich mir einen kritischen Blick auf jene gesellschaftlichen und ökonomischen Zwänge gewünscht, die unsere Rastlosigkeit befeuern und für das wachsende Gefühl von Zuhauselosigkeit mit verantwortlich sind. Doch die Globalisierung spart Schreiber aus. Sie ist nicht sein Problem.

Andererseits behält er natürlich recht mit seiner These, dass sich in modernen Gesellschaften jeder sein Zuhause individuell erarbeiten muss. Eine Arbeit, die für ihn auch mit Abschieden verbunden ist. Mit dem Schließen von Türen, die sich Schreiber bis dahin offen gehalten hatte - Türen zu anderen Lebenswegen. Und mit dem bisweilen schmerzhaften Abschied von überzogenen Erwartungen. Eigenen oder gesellschaftlichen.

Ein Zuhause zu finden, ist letztlich vor allem eine Frage der Selbsterkenntnis. Es ist etwas, das darauf beruht, sich die eigene Lebenserzählung und ihre sich verändernden Kontexte stets von neuem bewusst zu machen. Zu Hause zu sein bedeutet unvollkommenes und beständiges Ankommen. Ein Ankommen, von dem wir uns selbst immer wieder erzählen müssen.

Ein Buch über das Wurzeln schlagen

Wo gehöre ich hin? Wo kann ich ein Leben führen, das gut für mich ist? Daniel Schreiber kann die Frage inzwischen beantworten.

"Ja! Berlin. Ich lebe in Neukölln, was mir sehr entgegenkommt, weil es sehr belebt ist und weil es viele Menschen aus den verschiedenen Ländern dort gibt, die dort sehr selbstverständlich zusammenleben. Das ist etwas, wo ich mich einfach sehr viel wohler fühle als in anderen Stadtvierteln Berlins, wo es sehr viel homogener zugeht." Daniel Schreiber

Zuhause ist ein Buch über das Wurzeln schlagen. Über das unverhoffte Glück des Ankommens. Und wahrscheinlich auch: über das Erwachsenwerden.