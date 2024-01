Eine Anleitung



Die demokratische Gesellschaft ist eine fragile Angelegenheit – das wird zur Zeit leider deutlich. Populisten und Dogmatiker nehmen es mit der Wahrheit nicht allzu genau, nehmen den Wusch für die Wirklichkeit und kommen scheinbar ungestraft davon. Es wird Zeit für die Schärfung des demokratischen Selbstbewusstseins.



Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Daniel-Pascal Zorn meint: Populisten können nicht Recht haben, das kann man logisch begründen. Und ihre Strategien sind durchschaubar. Zorn wagt sich in seinem Buch an eine logische Begründung der Demokratie – und findet dabei einen überraschend frischen Blick auf unsere moderne Gesellschaft.

Logik für Demokraten Eine Anleitung Autor: Daniel-Pascal Zorn Verlag: Klett-Cotta Verlag ISBN: 9783608960969

Im Fokus stehen drei Denkformen und ihre Strategien

„Logik für Demokraten“ - der Titel ist ziemlich schmissig. In Zeiten des grassierenden Populismus wagt hier ein für Philosophen mit Mitte 30 immer noch junger Wissenschaftler einen Beweisgang.

Seine These: Die offene demokratische Gesellschaft der Gegenwart ist logischerweise so. Sie ist kein beliebig ausgewähltes Modell aus einem mehr oder weniger großen Katalog möglicher Gesellschaftsformen. Sie ist vernünftigerweise so, wie sie ist, und man muss und kann sie mit Argumenten verteidigen. Welche sprachlich-argumentativen Waffen sie dafür zur Verfügung hat, auch das beschreibt er. Leider scheint das ja derzeit überall in Europa und darüber hinaus notwendig geworden zu sein. Daniel Pascal Zorn erzählt auch, warum Populisten erst mal ein leichtes Spiel haben – und warum sie dann nach erstaunlich schnellen Anfangserfolgen gerne mal auf ihren gezinkten Karten sitzen bleiben.

„Vernunft verteidigt sich selbst – und Unvernunft schlägt sich selbst“, diesen Satz zitiert er gleich mehrfach im Buch. Daniel-Pascal Zorn beschreibt drei Denkformen: Das populistische Denken, das totalitäre und das demokratische. Im Mittelpunkt stehen jeweils Strategien und häufige Argumentationsmuster, die dann auf Selbstbezüglichkeit und Konsistenz geprüft werden.

Mit Reflexionslogik wird gegen performative Widersprüche vorgegangen

Die Logik – genauer: noch etwas, das er Reflexionslogik nennt – ist dabei das Instrument, mit dem er sich seinen Gegnern nähert. Erstens will er ihnen nachweisen, wo sie sich in den Bereich der dogmatischen Setzung verirren, also Dinge behaupten statt begründen – und zweitens will er zeigen, wo sie sich selbst widersprechen, indem die Form und ihr Inhalt nicht zusammenpassen, also das, was auch als performativer Widerspruch bezeichnet wird.

Daniel-Pascal Zorn benutzt dafür das gesamte Arsenal der Philosophiegeschichte und der Gesellschaftsgeschichte. Er zitiert Platons großen Dialog „Gorgas“ genauso wie Gramscis Theorie der kulturellen Hegemonie. Die Versuche, mit dogmatischen Setzungen jede Diskussion zu unterbinden sind zahlreich, seit bei den alten Griechen die Sophisten versuchten, ihre schwachen Argumente aufzublasen, um ihre Machtinteressen zu verfolgen.

Nietzsche dient als Kronzeuge für die Argumentation

Populistisches Denken neigt zum Totalitären – auch dem spürt Zorn nach. Wenn ein Populist merkt, dass seine Argumente nicht tragen, muss er die Position aufgeben – oder radikalisieren. Daniel Pascal Zorn bietet an der Stelle Nietzsche als Kronzeugen auf: Sein bekannter Topos vom „Willen zur Macht“ sei einfach allen Menschen eigen – und Macht, das sei nichts anderes als Selbstermächtigung, ein Versuch, dem Nichts zu trotzen.

„Der Wille zur Macht ist die Möglichkeit, etwas tun zu können, etwas zu etwas anderem zu machen. Jagd und Ackerbau, Gewalt und Geschichten erzählen, alles das ist der Wille zur Macht. Damit ist nicht er das Problem. Sondern seine Verabsolutierung. Sowohl das Dogma der Gewalt, als auch das Dogma der Moral nimmt den Willen zur Macht als Willen zur Allmacht in Anspruch. … Wer in einer dogmatischen Ordnung lebt, kann sich nur im eigenen erkennen und muss das Fremde verdammen. Aber wer in der Ordnung lebt, die Nietzsche vorschlägt, der kann im Fremden das Eigene erkennen und im Eigenen das, was er mit dem Fremden gemeinsam hat. Das ist etwas anderes als eine dogmatische Moralordnung, die reine Gutwilligkeit vorschreibt und sich gegen ein rein Böses richtet.“

Das etwas längere Zitat zeigt, wie Daniel-Pascal Zorn immer wieder auf seine beiden zentralen Themen zurückführt. Die ganze Philosophiegeschichte ist Steinbruch für sein Anliegen: Totalitäres Denken geht nicht ohne Dogmen und innere Widersprüche. Und die kann man mit etwas Übung finden. Zorn hat im vergangenen Jahr seine sehr umfangreiche, preisgekrönte Dissertationsschrift veröffentlicht: „Vom Gebäude zum Gerüst“ untersuchte reflexionslogisch die halbe Philosophiegeschichte.

Nur in der Demokratie verteidigt sich die Vernunft selbst

Das vorliegende Buch ist der alltagskompatible Auszug einer erstaunlichen Anstrengung, mit einem ausführlichen Glossar der unter Populisten gängigen Argumentationsmuster. Das Buch ist immer noch nicht ganz leicht lesbar – aber man wird belohnt, wenn man auf Seite 200 etwa an den Punkt kommt, an dem sich das Dickicht lichtet und das freie Gelände erreicht wird. Da, wo es um die demokratische Gesellschaft geht, spürt der Leser:

Demokratie ist mehr als eins von mehreren Modellen, unter denen Gesellschaften wählen können – Demokratie in einer offenen Gesellschaft ist die einzige Methode, katastrophenfrei mit den Problemen der Gegenwart fertig zu werden. Und es geht um die repräsentative, hiesige und heutige Demokratie. Nur hier verteidigt sich die Vernunft selbst, nur hier ist immer jemand, der austarieren kann, wenn jemand entgleist.

„Die hier entwickelten Gedankengänge versuchen aktiv, ein ungewöhnliches Licht auf bereits bestehendes Wissen zu werfen“, so beschreibt er seine Absicht. Es geht nicht um etwas Neues, sondern darum, noch einmal zu verstehen, warum unsere Gesellschaft ist, wie sie ist: Man soll „sich irritieren lassen“ - da beruft Daniel-Pascal Zorn sich auf die Absichten von Sokrates. Aber die idealtypische Demokratie, die er zeichnet – das ist leider nicht die, in der wir leben. Denn an der kann die Vernunft bekanntermaßen verzweifeln. Die Zuversicht, dass sie das nicht muss – die formuliert und deduziert Daniel-Pascal Zorn allerdings glänzend.