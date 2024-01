Christoph Hein: Trutz

Seit je sind die Figuren Christoph Heins Gekränkte und Trotzende. Sie haben unvergessene Demütigungen im Gepäck; es gibt etwas richtigzustellen und gut zu machen in ihrem Leben. Heins neuer Roman "Trutz" handelt von Menschen, die ins Mahlwerk des multiplen Totalitarismus im 20. Jahrhundert geraten. Gebannt liest man diese Leidensgeschichte zweier Familien. Und das, obwohl der trockene und spröde Ton einer gründlich recherchierten Chronik das Buch dominiert.



Christoph Hein ist ein bedeutendes Werk gelungen, das man in diesem Frühjahr unweigerlich neben das thematisch verwandte Erinnerungsbuch "Sie kam aus Mariupol" von Natascha Wodin stellt. Wodin hat dafür den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten; zu Recht. Christoph Hein hätte ihn für "Trutz" ebenfalls verdient.

Trutz Autor: Christoph Hein Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-42585-5

Hein ist einer der wichtigsten Autoren der späten DDR

Christoph Hein, einer der wichtigsten Schriftsteller der späten DDR, denkt nicht daran, sich aufs literaturgeschichtliche Altenteil zurückzuziehen. Der 1944 im schlesischen Heinzendorf geborene Autor legt ein Spätwerk vor, das Respekt gebietet. Erst im vergangenen Jahr erschien der umfangreiche Roman „Glückskind mit Vater“, der vom historisch belasteten Leben eines Mannes in der DDR erzählte, dessen Vater ein hochrangiger SS-Offizier und zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher war.

Nach dieser Vertiefung in die deutsche Geschichte folgt nun ein Jahr später wiederum ein fast 500 Seiten starkes Werk, das sich zu einem großen historischen Panorama auswächst: „Trutz“ lautet der Titel. Wolfgang Schneider bespricht den Roman.

Ein Schriftsteller gerät ins Visier der Nazis

Rainer Trutz ist ein junger Mann aus der mecklenburgischen Provinz. Um 1930 geht er nach Berlin, in die Metropole der niedergehenden Weimarer Republik, gekennzeichnet von Arbeitslosigkeit, Massenelend und politischen Unruhen. Er versucht sich als Schriftsteller und Journalist zu etablieren, erlebt Desillusionierungen im auch damals schon schnelllebigen Literaturbetrieb, lernt unterdessen aber auch die reizende Gewerkschaftlerin Gudrun kennen und genießt mit ihr seine erste große Liebe. Diese einleitenden Kapitel haben etwas von Fallada, erinnern an die Atmosphäre von „Ein Mann will nach oben“ oder „Kleiner Mann, was nun?“.

Dann gerät Rainer Trutz unvermutet ins Visier der Nazis. Mit seinem kleinen Roman über die deutsche Provinz hat er Anstoß bei ihnen erregt. Ein rechter Schlägertrupp sucht Trutz und seine Freundin heim. Knapp können sie auf den Dachboden entrinnen und beobachten von dort durch ein Loch in der Decke, wie ihre Wohnung verwüstet wird; beklemmend geschilderte Szenen. Trutz geht zur Polizei. Der Beamte dort stärkt allerdings nicht das Vertrauen in die Behörde.

Der Zivilbeamte schrieb die Angaben von Rainer Trutz auf ein formloses Blatt, und gelegentlich nickte er bei den Schilderungen. Als Trutz seinen Bericht beendet hatte, sah er auf und sagte lächelnd: „Ja, gelegentlich übertreiben die Kameraden etwas.“ Als Rainer ihn fragte, was er damit sagen wolle, ob die Einbrecher seine Kameraden seien, also Polizisten in Zivil, protestierte der Beamte heftig.

„Herr Trutz, überlegen sie sich bitte genau, was sie sagen. Haltlose Beschuldigungen von Beamten, das kann Sie teuer zu stehen kommen.“

Als Rainer Trutz ihm mitteilte, dass er vorerst nicht in seiner Wohnung bleiben wolle, fragte der Kriminalbeamte nach seiner neuen Unterkunft.

Diese Frage sollte er besser nicht beantworten. Bald darauf kommt Hitler an die Macht, und Trutz steht auf der schwarzen Liste. Dank Vermittlung einer lettisch-russischen Freundin kann er mit Gudrun in die Sowjetunion emigrieren; er ist wenig begeistert, aber andere Wege der Emigration bleiben ihm verschlossen.

Nun macht er sich Hoffnungen, für eine Emigrantenzeitung zu arbeiten. Es mangelt im Moskau von 1933 jedoch nicht an emigrierten deutschen Intellektuellen. Das Haupthindernis besteht allerdings darin, dass er kein Mitglied der kommunistischen Partei ist. Ein Redakteur wäscht ihm den Kopf:

„Wie willst du ein guter Journalist sein, wenn du nicht in der Partei bist? Zierliche Häkeleien verfassen, putzige Blümchenmuster, wie sie die bürgerliche Presse liebt? So etwas brauchen wir nicht. (…) Nein, Junge, in unserer Presse häkeln und stricken wir nicht, da machen wir Politik. (…) Hier herrscht Klassenkampf, verstehst du, jeden Tag, jede Stunde, in jedem Redaktionszimmer. Und nun mach, dass du verschwindest.“

Das wird also nichts. Trutz muss stattdessen in einer Emigrantenbrigade an Stalins Prestigeprojekt der Moskauer U-Bahn schuften. Immerhin hat sein Leben einen neuen Sinn bekommen: seinen kleinen Sohn Maykl.

Christoph Heins Roman ist beeindruckend, weil er nicht nur große Bögen historisch-biographischen Erzählens bietet, sondern dabei auch lebensphilosophische Motive sehr gekonnt einarbeitet: Zufall und Erinnerung. Der Zufall ist ein Grundakkord in der Geschichte von Rainer Trutz. Ein Unfall in Berlin trägt dem jungen Schriftsteller eine Bekanntschaft ein, die sein ganzes Leben prägen wird. Und eine unscheinbare Literaturkritik wird ihm schließlich zum tödlichen Verhängnis.

Ein kleiner Text hat große Folgen für Trutz

Noch in Deutschland bespricht er für die „Weltbühne“ einen Sammelband mit Reiseberichten aus der Sowjetunion: Deutsche Schriftsteller entrichten dem Arbeiterparadies darin ihren opportunistischen Tribut. Trutz traktiert das Machwerk mit Ironie. Ein Jahrzehnt später wird er anhand dieses kleinen Textes in der Sowjetunion denunziert und ins Straflager nach Workuta deportiert.

Von zerstörten Leben und den Schrecken dreier Diktaturen erzählt der Roman; darüber hinaus hält Christoph Hein aber auch einige erzähltechnische Schocks bereit. Rainer Trutz ist über fast zwei Drittel des Buches die Hauptfigur, und man ist gewohnt, dass Hauptfiguren – was immer ihnen zustoßen mag – zumindest bis in Reichweite des Finales kommen. So erwischt es auch den Leser kalt, wenn über viele Seiten die überaus strapaziöse Reise ins sibirische Straflager geschildert wird, Trutz dort dann aber gleich nach der Ankunft von kriminellen Mithäftlingen ausgeraubt und erschlagen wird.

So abrupt-brutal wurde selten ein Held, mit dem der Leser mitfühlt, abgeräumt. Gerade dadurch aber vermittelt sich stark der Eindruck tödlicher Willkür als Charakteristikum der Epoche. Sogar der Lagerleiter ist wegen dieses Vorfalls ein wenig verärgert; lassen sich die vielen sogenannten „Arbeitsunfälle“ doch kaum noch bei den übergeordneten Stellen plausibel machen. Er stellt den Mörder zur Rede:

„Der Mann war erst zwei Stunden zuvor angekommen. Wie konnte er da einen Arbeitsunfall haben? (…) Da hat keiner von euch nachgeholfen?“

„Ausgeschlossen, Herr Major. Warum solle das einer tun? Er war neu, keiner kannte ihn.“

„Ich will den Toten sehen.“

„Kein Problem wir müssen ihn nur ausbuddeln. Das dauert keine fünf Stunden. Die Erde ist noch nicht wieder durchgefroren. Wir machen ein Feuerchen über dem Grab, und nach ein, zwei Stunden ist die Erde aufgetaut, und wir buddeln ihn aus.“

„Wieso habt ihr ihn so schnell beigesetzt? Das stinkt gewaltig.“

„Anordnung der Lagerleitung. Wegen der Seuchengefahr.“ (…)

Der Major fixierte den Glatzkopf, starrte ihn böse und misstrauisch an. „Zweiunddreißig tödliche Arbeitsunfälle seit Juni, das ist zuviel. Das sieht auf dem Papier nicht gut aus.“ (315)

Die sowjetische Säuberungsmaschine beseitigt auch den zweiten Protagonisten

Der zweite, an vielen Stellen mit der Trutz-Geschichte verbunden Erzählstrang widmet sich dem Sprachforscher Waldemar Gejm. Der Roman ist – und darin liegt freilich auch Ironie – eine Hommage auf einen vergessenen Gedächtnisforscher. Gejm, Pionier der Mnemonik, lehrt in den dreißiger Jahren an der Moskauer Universität. Sein Ziel ist das perfekte, unbegrenzt aufnahmefähige Gedächtnis. Er entwickelt Methoden des Erinnerungstrainings, die er an seinem Sohn Rem und dessen besten Freund – keinem anderen als Rainer Trutzs Sohn Maykl – mit erstaunlichem Erfolg testet.

Beide zeichnen sich bald durch Hochleistungsgedächtnisse aus, die alles speichern, was sie einmal gelesen oder gehört haben. Doch auch Professor Gejm kommt als vermeintlicher „Trotzkist“ und „Volksfeind“ unter die Räder der sowjetischen Säuberungsmaschine. Statt weiter an der Universität zu lehren, muss er Garderobendienst in einem kleinen Theater machen. Während des Zweiten Weltkriegs wird er wie der größte Teil der russisch-deutschen Bevölkerung ins Ural-Gebiet deportiert und dann, als er sich gerade mit einer bescheidenen Existenz als Grundschullehrer abgefunden hat, noch zu verschärfter Zwangsarbeit verurteilt. Das hält er nur wenige Wochen durch.

Der Deportierte Waldemar Gejm, Mnemoniker und ehemaliger Professor der Sprachwissenschaftlichen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität, starb als Sträfling und Holzfäller des Besserungsarbeitslagers Tscheljabinsk, fünfundfünfzig Jahre alt und abgemagert auf 49 Kilo. Als Todesursache hielten die Akten ein Herzversagen fest. Der Leichnam wurde eingeäschert und die Asche in eine Holzschachtel mit der Aufschrift „Atlantischer Lachs Kola“ gefüllt. (365)

Ein unbestechlichtes Gedächtnis ist nur schwer zu ertragen

Auch Gudrun Trutz stirbt entkräftet in der Deportation. Maykl wird nach Jahren im Moskauer Waisenhaus ausgebürgert in die DDR; ihm sind die letzten hundert Seiten des Romans gewidmet. Er glänzt dank seines wohltrainierten Gedächtnisses im Studium, aber die ihm vorausgesagte Karriere kommt nicht zustande, weil auch er sich weigert, in die Partei einzutreten – ein wahrer Trotz- und Trutzkopf, der die bitteren Erfahrungen seiner Familie buchstäblich nicht vergessen kann und nun selbst unter Schikanen und Denunziationen zu leiden hat. Er wird als Archivar auf ein berufliches Abstellgleis geschoben. Auch seine Ehe scheitert – weil ein Mann mit unbestechlichem Gedächtnis nicht nur für die Mächtigen, sondern auch für eine Ehefrau schwer zu ertragen ist.

Für Sandra wirkte seine erstaunliche Begabung, die sie anfangs bewunderte, im Verlauf der Zeit und ihrer Ehe als besserwisserische Allüre, die ihre Beziehung empfindlich störte, was Maykl nicht bemerkte, da er nach seiner Meinung sich nur an Fakten erinnerte, die für ihn unumstößlich und nicht zu bezweifeln waren. (…)

In der kurzen Verhandlung sagte Sandra, es sei nicht möglich mit einem Menschen zusammenzuleben, der nie etwas vergessen könne. Seine Fähigkeit sei nicht hilfreich, sondern eine Krankheit, mit der sich und andere vergifte und allen die Lebenslust raube. Die Scheidungsrichterin möge ihm ein Training des Vergessens empfehlen. (432/434)

Figuren sind gefangen im multiplen Totalitarismus des 20. Jahrhunderts

Seit je sind die Figuren Christoph Heins Gekränkte und Trotzende. Sie haben unvergessene Demütigungen im Gepäck; es gibt etwas richtigzustellen und gut zu machen in ihrem Leben. „Trutz“ handelt von Menschen, die ins Mahlwerk des multiplen Totalitarismus im 20. Jahrhundert geraten. Viele bedeutende Werke sind darüber bereits geschrieben worden. „Trutz“ braucht sich vor ihnen keineswegs zu verstecken, vielmehr gelingt es Hein, das Geschehen und die historischen Umstände mit außerordentlicher Eindringlichkeit zu vermitteln. Etwa die prekäre Lage, in die viele Antifaschisten in der Sowjetunion gerieten, als Hitler und Stalin 1939 ihren Pakt schlossen.

Über Nacht hatte auf der einen Seite die antifaschistische, auf der anderen die antikommunistische Propaganda zu schweigen. Dieser deutsch-sowjetische Freundschaftsspuk war ein Verhängnis für die deutschen Emigranten, die nun die Auslieferung befürchten mussten, um dann, mit Beginn des Russlandfeldzugs, wiederum als Kollaborateure Hitlerdeutschlands traktiert zu werden.

"Trutz" hätte den Buchpreis verdient

Gebannt liest man diese Leidensgeschichte zweier Familien. Und das, obwohl der trockene und spröde Ton einer gründlich recherchierten Chronik das Buch dominiert. Manchmal übertreibt es Hein ein wenig mit der Schmucklosigkeit. „Ihm war erinnerlich“ – solche Formulierungen müssten nicht sein, Lakonie verträgt sich durchaus mit ein wenig Eleganz. Das ist aber nur ein kleiner Makel dieses Romans.

Christoph Hein ist ein wirklich bedeutendes Werk gelungen, das man in diesem Frühjahr unweigerlich neben das thematisch verwandte Erinnerungsbuch „Sie kam aus Mariupol“ von Natascha Wodin stellt. Wodin hat dafür den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten; zu Recht. Christoph Hein hätte ihn für „Trutz“ ebenfalls verdient.