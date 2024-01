Alissa Walser: Eindeutiger Versuch einer Verführung

Alissa Walsers Erzählungen in ihrem neuen Prosaband "Eindeutiger Versuch einer Verführung" leben von Lakonie und entlarvendem Witz. Ihr Blick in die Abgründe des modernen Lebens ist dabei so böse wie melancholisch: Es geht um öffentliche Gebäude, die zwecks Steigerung des Konsums mit Vogelstimmen beschallt werden. Oder auch Reihenhäuser, die Kunde geben von einer überbesiedelten Welt. Und es wird das Begehren sowie dessen Vergeblichkeit verhandelt.

Federleicht künden Walsers Texte von der Unerfüllbarkeit der menschlichen Sehnsucht, die im Zeitalter des modernen Lebens Obhut vielleicht nur noch in der Sprache finden kann.

Eindeutiger Versuch einer Verführung Autor: Alissa Walser Verlag: Carl Hanser Verlag ISBN: 9783446254541

fg

Vexierbilder des Zusammenlebens von Mann und Frau

Sie ist Schriftstellerin, Übersetzerin, Malerin. Sie ist die Ehefrau eines umstrittenen Autors. Und sie ist die Tochter eines großen Schriftstellers: Die Rede ist von Alissa Walser. 1961 in Friedrichshafen geboren, machte sie sich erst als Malerin einen Namen, 1990 wagte sie sich selbst an das Schreiben. Mit Erfolg – und zum Glück Ihrer Leser, die ihre Texte – Vexierbilder des menschlichen Zusammenlebens von Mann und Frau – schätzen.

Im Jahr 2000 veröffentlichte der Gießener Philosoph Odo Marquardt den Band "Philosophie des Stattdessen". Darin führte Marquardt seine These fort, dass der moderne Mensch gezwungen sei, die Zwänge seiner Zeit und die Mängel seiner Lebenswelt auszugleichen durch Kompensation. Die These ist so einfach wie bestechend – und bestechend war auch die Form, in der Marquardt seine "skeptische Anthropologie" seinerzeit entfaltet hat: Kein schwergewichtiges "opus magnum" hielt man in Händen – sondern einen leichtfüßigen Band, der das große Ganze in vergnüglichen Skizzen, sprich mithilfe der kleinen essayistischen Form zu umreißen verstand.

Wie können wir leben in einer Welt, die uns zu Mängelwesen macht

Alissa Walser scheint dieses Werk ebenfalls zu schätzen: Ihrem neuem Prosaband "Eindeutiger Versuch einer Verführung" ist nicht allein ein Motto aus Marquardts "Philosophie des Stattdessen" vorangestellt. Mehr noch: Die Schriftstellerin setzt gekonnt in Literatur um, was auch den Philosophen umtreibt – die Frage, wie können wir leben in einer Welt, die uns zu Mängelwesen macht.

Viele Jahre habe ich in der Innenstadt gelebt. Immer, wenn die Jahreszeiten wechselten, habe ich mir gesagt: Zeit, dass du rauskommst. Die Jahreszeiten, du willst mehr von ihnen, willst ihre ganze Wucht. Glutvolle Endsommer. Wild durcheinanderwehende Blätter im Oktober. Rauhreifweiße Nebel im November und dunkle, schneeschwangere Himmel.

So beginnt die Erzählung "Nachtigall". Die Stimme, die da zu uns spricht – man imaginiert sie als die einer Frau, was nicht in allen Texten gesichert ist –, macht den Traum vom Leben auf dem Lande wahr. Doch besser wird ihres dadurch nicht.

Die Erzählungen überzeugen mit Lakonie und Witz

Jenseits des Flüsschens liegt ein Wald. Der höchste Baum im Wald ist der Handymast. Ich möchte ihn immer links liegen lassen, doch der Handymast liegt immer rechts von mir. Ich übersehe ihn mit Absicht. Die Formulierung übersehen ist mir lieber als wegschauen. Beim Übersehen verschwindet das zu Sehende nicht vollkommen, es wird aber mit Absicht ausgeblendet. Ich sage mir: Gegen Handymasten ist im Moment kein Kraut gewachsen.

Fast alle Erzählungen leben von solch trockener Lakonie. Walsers Witz ist entlarvend, ihr Blick auf die Abgründe des modernen Lebens dabei so böse wie melancholisch: Öffentliche Gebäude, die zwecks Steigerung des Konsums mit Vogelstimmen beschallt werden; Reihenhäuser, die Kunde geben von einer überbesiedelten Welt. Ein Einkauf an der Fischtheke wird zum „Affentheater“. In der Hauptrolle: die Allergikerin. Entfernte Bekannte kommen zu Besuch – die Frau bastelt Schmuck aus dem Abfall der Meere; die Gastgeberin ist gezwungen, das Exemplar an ihrem Hals zu kommentieren.

Ich nahm das Ding aus Perlmutt und Plastik und Seegras und Sand, zusammengehalten von einem Kupferdraht und zwei Tropfen Klebstoff, die sie schwarz angemalt hatte und die wie Augen aussahen. Mir fiel Godzilla ein. Sein verzweifelter Versuch, endlich, endlich die Zeit totzuschlagen.

Absurde und traurige Momente der Liebe werden präzise sichtbar gemacht

Viele der Erzählungen sind nur wenige Zeilen lang – auch Walser setzt auf die kurze, ja kürzeste Form. Zugleich wird für die Autorin wunderbarerweise fast alles zum Material: Spinnen an der Wand; eine rücklings auf dem Boden liegende Hummel; eine Mottenfalle an der Wand, welche die Aufmerksamkeit einer Freundin auf sich zieht.

Sie stand zwischen Herd und Kühlschrank und schaute die Wand an, sagte: »Ach.« Lachte, suchte ihre Lesebrille. Ich wollte wissen, was sie so witzig fand. An der Wand hing nichts als eine Mottenfalle, auf der vereinzelt tote Motten klebten. Sie hielt inne, streckte, während sie sich nach ihrer Lesebrille abtastete, den Hals vor. Sie hielt die Falle für ein Kunstwerk.

„Fluxus“ lautet die Überschrift dieser Erzählung. Auch Walser – von Haus aus Malerin – zaubert fluxushafte Gebilde: Aus jenem Nichts, das sich dem Zufall schuldet, erschafft sie abgründige Mikrodramen. In diesen geht es nicht nur um die Suche nach dem echten Leben im falschen. Es geht auch um die Liebe – und ihre Unlebbarkeit: Da sind Mütter, die ihre Hand nicht auf, sondern in die Wunde legen.

Die Männer, sie gehen – und sie gehen gerne. Die Frauen dagegen, so heißt es, könnten genau wissen, wie die Dinge liegen – und fragen deshalb den ganzen Tag in der gleichnamigen Erzählung, wo die Dinge liegen. Das ist witzig, bis hinein in die Ebene solch winziger metonymischer Verschiebungen, mit deren Hilfe Walser die so absurden wie traurigen Momente der Liebe schlaglichtartig, aber präzise sichtbar macht.

Sie sagt, sie finde, dass sie sich zu wenig streiten. Es sei bekannt, dass Streiten einer Beziehung guttue. »Mit dir aber kann man nicht streiten, denn kaum deutet sich ein Streit an, verlässt du den Raum. Das soll jetzt keine Kritik sein«, sagt sie. »Es wäre nur schön, wenn du beim nächsten Streit einfach bleiben könntest.« »Okay«, sagt er, nachdem sie beide lange geschwiegen haben. Sie ist eingeschlafen. Er hebt ihren Kopf aus seinem Schoß in ein Kissen und steht auf. Die Tür ist von außen abgeschlossen.

Begehren und Sehnsucht bleiben unerfüllbar

Diverse Texte des Bandes, der sich am Ende auch als eine Art Tagebuch des weiblichen Ich lesen ließe, leben von solch aufblitzenden Paradoxien – allemal jene, die eher hingetupfte Denkbilder sind. Einige wenige – so etwa ein Text, der kulturkritisch mit den Begriffen "Cloud" und "Wolke" spielt – geraten an die Grenze des Profanen. Dafür aber zieht die Autorin einen in Bann, wenn sie Atmosphäre einzig aus Sprache erschafft und den Leser mit wenigen Worten wie in ein Bild von Hopper versetzt:

Als ich durch die Tür ins Foyer trat, fuhr der Nachtwind in das auf dem königsblauen Teppichboden verstreute Popcorn wie eine Sturmböe in eine verschlafene Wochenendsegelregatta. Die uniformierte Bedienung führte Selbstgespräche, die Popcornmaschine flackerte matt, ihre Lackierung erinnerte mich an die Londoner Telefonzellen des vergangenen Jahrhunderts. Und die zwei starken Arme der Miss-Cool-Eismaschine rührten und rührten.

Begehren liegt hier ebenso ad hoc in der Luft wie dessen Vergeblichkeit. Zwischen diesen beiden Polen schlagen auch Alissa Walser Texte ihr Lager auf. Federleicht – da mit sparsamen Pinselstrichen – künden sie von der Unerfüllbarkeit der menschlichen Sehnsucht, die im Zeitalter des modernen Lebens Obhut vielleicht nur noch in der Sprache finden kann.