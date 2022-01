Jonathan Safran Foer: Hier bin ich

Foers Roman ist ein Ehe- und Familienroman und eine Scheidungsgeschichte, geht aber weit darüber hinaus. Es ist vor allem ein Roman über die jüdische Diaspora in den USA, über deren kulturelles und religiöses Selbstverständnis und über die Frage, was Israel für amerikanische Juden bedeutet. Der Autor lässt die häuslichen Dramen genüsslich akkumulieren. Detailverliebt malt er die Zweifel, Neurosen und Schuldgefühle seines unausgeglichenen Helden Jacob aus.



Dieser Jacob ist ein wankelmütiger Patron: Er laboriert an seinem schalen Leben und versteckt sein Ungenügen hinter ewigem Gewitzel. Den häuslichen Tragikomödien zum Trotz kommt der Roman gänzlich ohne Pathos und Melodram aus. Im Gegenteil: "Hier bin ich" zitiert zwar im Titel die Gehorsamsantwort Abrahams auf das Geheiß des alttestamentarischen Gottes, den Sohn Isaak zu opfern, doch Foers Erzählgestus bleibt leicht und unterhaltsam.

Hier bin ich Autor Jonathan Safran Foer Verlag: KiWi Verlag ISBN: 978-3-462-04877-3

Hochtourige Mitteilsamkeit auf 700 Seiten

Elf Jahre hat er geschwiegen – und das ist eine sehr lange Zeit für einen sehr lauten und sehr redseligen Autor wie Jonathan Safran Foer. Jetzt meldet er sich zurück in der Literaturszene: "Hier bin ich". Dass er dafür fast 700 Romanseiten benötigt, kann angesichts der hochtourigen Mitteilsamkeit dieses amerikanischen Erzählers kaum überraschen.

Foer war Mitte zwanzig, als ihm zu Beginn der Nuller-Jahre mit seinen beiden exzentrischen (und sofort verfilmten) Familienromanen "Alles ist erleuchtet" und "Extrem laut und unglaublich nah" ein internationaler Blitz-Durchbruch gelang. Sofort machte unter Kritikern das Wort vom "Geniestreich" die Runde. Foer und seine Ehefrau, die Schriftstellerin Nicole Krauss, glitzerten einige Jahre lang als New Yorks junges literarisches Glamour-Paar.

Inzwischen ist Jonathan Safran Foer geschieden, ein alleinerziehender Vater zweier Buben, und hat in den letzten Jahren, außer einem Vegetarier-Sachbuch, eine TV-Familienserie geschrieben, die nicht gedreht wurde. Es hat sich also genügend Erzählmaterial angesammelt, um mit 39 Jahren als Schriftsteller neu zu starten.

Die Erzählung geht weit über einen gewöhnlichen Familienroman hinaus

Gewiss: «Hier bin ich» ist auch ein Ehe- und Familienroman und eine Scheidungsgeschichte, geht aber weit darüber hinaus. Es ist vor allem ein Roman über die jüdische Diaspora in den USA, über deren kulturelles und religiöses Selbstverständnis und über die Frage, was Israel für amerikanische Juden bedeutet.

Foer hat ganz offenkundig den Ehrgeiz, sich mit "Hier bin ich" im existenziellen Ernst an Paul Auster und Saul Bellow, in den Sexualneurosen an Philip Roth und im jüdischen Humor an Gary Shteyngart und Woody Allen zu messen. Vor allem eine irrwitzige Teenager-Masturbationsphantasie, in der es um Aloe, Rasiercreme und Reispudding geht, lässt sich als direkter Konkurrenztext zu Philip Roths "Portnoys Beschwerden" lesen.

Im Mittelpunkt von Foers Roman stehen Jacob und Julia Bloch, ein gutsituiertes Washingtoner Mittelschicht-Ehepaar mit drei Söhnen zwischen dreizehn und sechs. Jacob schreibt fürs Fernsehen, Julia ist Innenarchitektin. Alles dreht sich bei ihnen um die Kinder, die Karriere und die Libido, doch dann platzen die Themen Judentum und Israel in ihren Alltag und erzwingen in den rund sechs Wochen der erzählten Zeit immer mehr Aufmerksamkeit.

Die Bar Mizwa des ältesten Sohnes Sam steht unmittelbar bevor, doch der Junge bockt und flüchtet in das alternative Internet-Leben von "Other Life" – und das, obwohl bereits die Cousins aus Israel zur Feier angereist sind und der Familien-Patriarch, Urgroßvater Isaac Bloch, ein Holocaust-Überlebender aus Galizien, nur noch auf diese religiöse Einweihungszeremonie des Urenkels hinlebt.

Indessen wird Israel von einem gewaltigen Erdbeben erschüttert, die arabischen Staaten holen zur endgültigen Zerstörung Israels aus, und Jacob muss wie alle Männer der amerikanischen Diaspora entscheiden, ob er zur Verteidigung des jüdischen Heimatlandes nach Israel fliegen soll.

Innerfamiliäre Dramen werden unterhaltsam erzählt

Doch die Blochs müssen sich nicht nur mit grundsätzlichen Problemen ihrer jüdischen Identität und Zugehörigkeit sowie mit den apokalyptischen Anwandlungen ihres Autors herumschlagen; innerfamiliäre Krisen kommen dazu.

Jacob hat mit einer TV-Kollegin obszöne Sex-Mails gewechselt, und Julia hat leider das Geheim-Handy gefunden. Die seit langem bröckelnde Ehe der Blochs gerät dadurch ins akute Scheidungsstadium, und Julia liebäugelt mit einer Revanche-Affäre.

Und der Sohn Sam ist in der Schule mit einer Liste unflätiger rassistischer Schimpfwörter erwischt worden und will sich weder erklären noch entschuldigen. Und dann ist auch noch der geliebte Familienhund Argus inkontinent und soll eingeschläfert werden.

Jonathan Safran Foer lässt die häuslichen Dramen bei Blochs genüsslich akkumulieren. Detailverliebt malt er die Zweifel, Neurosen und Schuldgefühle seines unausgeglichenen Helden Jacob aus. Dieser Jacob ist ein wankelmütiger Patron: Er laboriert an seinem schalen Leben und versteckt sein Ungenügen hinter ewigem Gewitzel.

Den häuslichen Tragikomödien zum Trotz kommt der Roman gänzlich ohne Pathos und Melodram aus. Im Gegenteil: "Hier bin ich" zitiert zwar im Titel die Gehorsamsantwort Abrahams auf das Geheiß des alttestamentarischen Gottes, den Sohn Isaak zu opfern, doch Foers Erzählgestus bleibt leicht und unterhaltsam. Die familiären Alltagsrituale der Blochs werden mit pointillistischer Akkuratesse hingetupft.

Foers Großroman ist ganz auf dialogischen Betriebsmodus geschaltet: In dieser Familie wird unentwegt über alles und jedes palavert – geistreich, witzig, neunmalklug, ausschweifend, bohrend, rechthaberisch und übernatürlich schlagfertig.

Eine spritzige Lektüre ist garantiert

Die Lust am Disputieren zeitigt Schreiduelle, Redeschleifen und Argumentationsspiralen, in denen Scharfsinn auf Albernheit und Logik auf Aberwitz stoßen. Das sorgt für rasante und spritzige Lektüre und dafür, dass uns zumindest die männlichen Mitglieder der Familie Bloch ganz nahe auf den Pelz rücken (Frauen spielen nur Nebenrollen). Einzig die Kinder nerven etwas. Wie immer bei diesem Autor klingen die Kinderstimmen allzu altklug und naseweis. Kein Schulkind könnte eine derart abgeklärte und ausgereifte Bar-Mizwa-Rede halten, wie Foer sie einem der Bloch-Buben in den Mund legt.

Schluss mit kleinlichem Genörgel. Jonathan Safran Foer hat sein Jahrzehnt des Verstummens beendet und zündet im Buch seiner Wiederkehr ein hochmanieriertes intellektuelles Feuerwerk. Er feiert das kleine Leben und lässt doch die großen Fragen mitschwingen. Das reicht doch für einen lesenswerten Roman.