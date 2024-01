Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit



Nazis im westdeutschen Rechtssystem – nach dem Zweiten Weltkrieg keine Seltenheit. Der Historiker Manfred Görtemaker und der Strafrechtler Christoph Safferling haben auf kluge und spannende Weise die Geschichte der Bonner Rosenburg aufgearbeitet, dem Justizministerium der BRD.



„Die Akte Rosenburg“ heißt ihre erschütternde Studie, die zeigt, wie Nazi-Recht konserviert und Verbrecher nicht verfolgt, sondern von westdeutschen Juristen gedeckt wurden.

Die Akte Rosenburg Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit Autor: Manfred Görtemaker und Christoph Safferling Verlag: C. H. Beck Verlag ISBN: 978-3-406-69768-5

i

Die dunkle Geschichte aus den Anfängen der Bundesrepublik

Die Bonner Rosenburg war von 1950 bis 1973 Sitz des Justizministeriums. Wer aber glaubt, dass dort lauter demokratiefreundliche, rechtschaffene Juristen arbeiteten, liegt falsch. Nirgends, so scheint es, war die Kontinuität der Täter aus der Naziherrschaft so eklatant wie im Justizministerium. 2012 hat eine wissenschaftliche Kommission unter der Leitung des Historikers Manfred Görtemaker und des Strafrechtlers Christoph Safferling im Auftrag des Ministeriums damit begonnen, die dunkle Geschichte aus den Anfängen der Bundesrepublik aufzuarbeiten.

Ende 1943 stand in Innsbruck eine Frau wegen des Diebstahls von einigen Kleidungsstücken vor Gericht. Es war kein ordentliches Gericht, sondern eines der von der NS-Justiz geschaffenen Sondergerichte. Die Frau wurde nicht nur nach dem Strafgesetzbuch angeklagt, sondern zugleich nach der „Volksschädlingsverordnung“, ebenfalls eine juristische Erfindung der Nazis. Der Diebstahl war fast eine Bagatelle, aber als „Volksschädling“ wurde die Frau zum Tode verurteilt und in einem Münchener Gefängnis enthauptet. Staatsanwalt in Innsbruck war Eduard Dreher, Vollstreckungsstaatsanwalt in München Walter Roemer, der damals viele Menschen unters Fallbeil führte, darunter auch politische Widerstandskämpfer.

Die Adenauerregierung ließ Hitlers Anhänger den neuen Staat aufbauen

Rund zehn Jahre später arbeiteten die beiden Staatsanwälte im Bonner Justizministerium wieder zusammen. Dreher als Ministerialrat, Roemer als Ministerialdirektor. Ihr Kollege Franz Massfeller arbeitete schon vor 1945 im Reichs-Justizministerium in Berlin. Dort wirkte er an den Rasse-Gesetzen zum „Blutschutz“ und zur „Erbgesundheit“ mit. 1942 nahm er als Vertreter des Ministeriums sogar an Folgebesprechungen der Wannsee-Konferenz teil, wo die Vernichtung der Juden Europas geplant wurde. 1950 trat er ins Bonner Justizministerium ein, zuständig – wie schon im Nazi-Justizministerium – für Familienrecht.

Was dem Leser heute die Haare sträubt, erschien in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre fast normal. Es war die Politik der Adenauerregierung, den neuen Staat mit der so genannten Elite aufzubauen, die schon Hitler gedient hatte. Adenauers Staatssekretär Hans Globke stammte auch aus einem Nazi-Ministerium und hatte ebenfalls an einem Kommentar zu den Rassegesetzen mitgeschrieben.

Zeitzeugen beschreiben die Stimmung auf der Bonner Rosenburg

Die Autoren der Studie konnten mit Zeitzeugen sprechen, die ihnen die Stimmung auf der Bonner Rosenburg beschrieben, wo das Justizministerium 1950 eingezogen war. Das Haus war ein neoromanisches Schlösschen mit Zinnen und Türmchen am Venusberg mit weitem Blick über das Rheintal. Über die Nazivergangenheit der allermeisten Spitzenbeamten wusste man Bescheid, manche kannten sich ja aus vergangenen Tagen. Aber darüber habe niemand jemals gesprochen, berichten Zeitzeugen, weder über die eigene Rolle noch über die anderer. Obwohl der Kontakt unter den Beamten familiär gewesen sei mit Kneipenabenden und Betriebsausflügen. Ablenkung habe man auch in übermäßiger Arbeit gesucht, oft bis 22 Uhr.

Was die Beamten mit diesem Fleiß erreichten, war erstmal, dass Naziverbrechen in der Bundesrepublik fast nicht verfolgt wurden. Sie taten es für ihre alten Kameraden, manche auch für sich selbst, wie zum Beispiel Eduard Dreher, der für seine Tätigkeit am Innsbrucker Sondergericht mit einem Strafverfahren rechnen musste. Die juristischen Finten, mit denen sie dieses Ziel verfolgten, werden in dem sehr gut recherchierten Buch nachvollzogen, auch wie die Beamten gefährdete Nazi-Verbrecher schützten und warnten. Allein das liest sich wie ein Krimi.

Ministerialbeamte wollten völkisches Recht am Leben erhalten

Gesetze machen die Parlamente, so lernen wir das in der Schule. Aber entworfen und ausgetüftelt werden die Gesetze meistens von Ministerialbeamten. Jene auf der Rosenburg hatten eigentlich die Aufgabe, Nazi-Unrecht aus den Gesetzbüchern zu entfernen und demokratisches Recht zu schaffen. Aber die meisten „Ritter von der Rosenburg“ kämpften für das Gegenteil. Sie wollten Nazi-Recht und konservatives, völkisches Recht möglichst lange am Leben erhalten.

1973 zog das Ministerium in ein neues Gebäude, und die meisten Ritter der NS-Justiz gingen in den Ruhestand. Die Entnazifizierung des Justizministeriums kam in Gang.

Das Buch ist ein schwerer Brocken, schon äußerlich. Mit Anhängen zählt es fast 600 großformatige Seiten. Auch der Inhalt kann einem schwer im Magen liegen. Man liest, wie Nazijuristen, die eigentlich hinter Gitter gehörten, geduldet und gedeckt von ihren Chefs, den Justizministern, den Rechtsrahmen der Bundesrepublik gestalteten. Eine lohnende und erschütternde Lektüre.