Zbigniew Herbert: Gesammelte Gedichte

Der polnische Dichter Zbigniew Herbert (1928 – 1998) gehört zu den größten Dichtern – nicht nur seines Heimatlandes. Er erschuf in seinen Gedichten mit dem weisen und subtil ironischen Herrn Cogito eine literarische Figur, die ihm in Treue zur Seite stand.



Nach den zahlreichen Einzelausgaben des Dichters, die im Laufe der letzten sechs Jahrzehnte erschienen sind, kann man nun erstmals sein lyrisches Gesamtwerk in einem Band genießen und die Phasen seiner teilweise auch politisch stark geprägten literarischen Karriere zurückverfolgen. "Ein Buch, das in keiner Bibliothek der Weltliteratur fehlen sollte", wirbt der Verlag. Dem ist ohne Wenn und Aber zuzustimmen.

Gesammelte Gedichte Autor Zbigniew Herbert Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42476-6

Dem gesamteuropäischen humanistischen Erbe verbunden

Wie immer die Kritiker sein Werk beurteilen und welchen Teil von ihm, den lyrischen oder den essayistischen, mehr schätzen – in einem stimmen sie überein: Zbigniew Herbert ist aus dem modernen Kanon der europäischen Literatur nicht mehr wegzudenken. Diese Überzeugung hatte sich schon zu seinen Lebzeiten eingebürgert. Denn die Verwurzelung in den polnischen Realien war ihm zwar anzumerken, doch gleichzeitig spürte man von Anfang an, dass er sich in erster Linie dem gesamteuropäischen humanistischen Erbe verbunden fühlte.

Zu Recht haftete ihm auch der Ruf eines Neoklassizisten an: Er griff immer wieder auf biblische, historische und mythologische Motive zurück, um sie als Widerspiegelung seiner Weltsicht zu benutzen, deren Koordinaten er allerdings aus der Gegenwart bezog. Und da er zugleich ein Dichter der leisen Töne und der klaren, klassischen Formen war, schuf er eine Poesie, die – um seinen ersten und wichtigsten Übersetzer, Karl Dedecius, zu zitieren, "behutsam und deshalb umso wirksamer eine Entzauberung der klassischen und der christlichen Mythologie betreibt." Wie in jenem Gedicht, das Von Troja handelt.

Von Troja

Sie gingen durch Schluchten vergangener Straßen

wie durch ein rotes Trümmermeer



der Wind wirbelte roten Staub auf

malte getreu den Untergang der Stadt



Sie gingen durch Schluchten vergangener Straßen

hauchten nüchtern ins erfrorene Morgengrauen



sie sagten: viele Jahre werden vergehen

bevor hier das erste Haus steht



Sie gingen durch Schluchten vergangener Straßen

Dachten sie fänden eine Spur



auf einer Harmonika

spielt ein Krüppel

von den Zöpfen der Weiden

von einem Mädchen



der Dichter schweigt

es regnet

Distanz zur Politik

Lichtsaite hieß Herberts vielbeachteter Debütband, aus dem dieses Gedicht stammt. Er publizierte ihn erst 1956, im Alter von zweiunddreißig Jahren, als in Polen das sogenannte "Tauwetter" herrschte. Bis dahin hatte er jegliche Kompromisse mit dem kommunistischen Regime abgelehnt und seine Gedichte in der Schublade verschwinden lassen. Doch auch später, als er zu einem international gefeierten Dichter wurde, ging er lange Zeit auf Distanz zur Politik, fest davon überzeugt, dass der Mensch in Konfrontation mit der Übermacht der Geschichte meist auf verlorenem Posten stehe. Dennoch bevorzugte er stets die Tonlage der Sachlichkeit oder Ironie, niemals die der Klage.

Verschleppt und vertrieben

Vielleicht hing dieser distanziert-rationalisierende Duktus und das Festhalten an universellen Werten mit seiner Biographie zusammen – damit, dass er sein Leben lang überall und nirgendwo zu Hause war: 1924 in Lemberg geboren, wurde er zu Kriegsbeginn von seiner Familie getrennt und nach Russland verschleppt. Er kehrte zwar noch einmal in seine Geburtsstadt zurück, doch schon drei Jahre später wurde er von dort vertrieben und lebte seitdem an verschiedenen Orten, bevor er schließlich nach Warschau zog. Richtig sesshaft wurde er dort aber nicht.

In den folgenden Jahrzehnten bereiste er immer wieder Frankreich, England, Holland, Italien und Griechenland, war Stipendiat in Berlin und Professor in Amerika, lebte länger in Paris. Literarisches Ergebnis dieses Wanderlebens waren die Essaysammlungen Ein Barbar in einem Garten, Stillleben mit Kandare oder Opfer der Könige – und natürlich unzählige Gedichte. Etwa das mit dem Titel Der Spiegel wandert auf der Landstraße:

Der Spiegel wandert auf der Landstraße

Man sagt –

die Kunst sei ein Spiegel

der auf der Landstraße dahinspaziert



er reflektiert getreu das Reale

dieser unheimliche zweibeinige Spiegel



wir kennen sie deshalb gut

die Spelunken des Apuleius

das mittelalterliche London

die Irrwege Don Quichotes

die sentimentalen Reisen

und die Reisen in die Tiefe des Dschungels

Der Begleiter Herr Cogito

Nach knapp zwanzig Jahren, in denen er über die Welt im Alleingang reflektierte, schuf Herbert in den siebziger Jahren eine Figur, die zu seinem dichterischen Markenzeichen werden sollte: den weisen und subtil ironischen Herrn Cogito. Er tauchte erstmals als Titelfigur seiner Gedichtsammlung von 1974 auf, um ihn seitdem fast immer zu begleiten. Gemeinsam schienen sie, diese Welt ein wenig besser zu verstehen – oder zumindest besser ertragen zu können. Ihre Haltung oszillierte zwischen Kompromisslosigkeit und Zweifel, gelegentlich gefielen sie sich in der Rolle eines Moralisten, dann wiederum – wie im Gedicht Herr Cogito sucht Rat – zeigten sie sich von der hilflosen Seite.

Herr Cogito sucht Rat

So viele Bücher Wörterbücher

bauchige Lexika

und niemand weiß Rat



man hat die Sonne erforscht

den Mond die Sterne

und mich verloren



meine Seele

verweigert den Trost

des Wissens



sie wandert daher nachts

auf den Straßen der Väter

Zwischen westlicher Zivilisation und polnischem Alltag

Erst in den achtziger Jahren schlug Zbigniew Herbert einen neuen Ton an: Unter dem Einfluss der aktuellen politischen Ereignisse in Polen – der Zerschlagung der "Solidarnosc"-Bewegung und der Ausrufung des Kriegsrechts – war aus dem stoischen Klassizisten ein zutiefst ambivalenter und tragischer Dichter geworden, der zwischen westlicher Zivilisation und polnischem Alltag, zwischen Mythos und Zeitgeschichte hin- und hergerissen war. Das Titelgedicht des Bandes Bericht aus einer belagerten Stadt, den er damals publizierte und der als literarische Sensation gewertet wurde, zeigt es auf eine besonders eindrucksvolle Weise:

Bericht aus einer belagerten Stadt

Bin zu alt um Waffen zu tragen zu kämpfen wie die anderen –



man bestimmte mir gnadenhalber den minderen Part des Chronisten



ich notiere – wer weiß für wen – die Ereignisse der Belagerung



genau soll ich sein doch ich weiß nicht wann der Überfall anfing

vor zweihundert Jahren Dezember September vielleicht gestern früh



alle kranken wir hier am Schwinden des Zeitgefühls



geblieben ist uns nur der Ort und die Anhänglichkeit an den Ort

noch besitzen wir Tempelruinen Phantome von Gärten und Häusern



verlieren wir die Ruinen bleibt uns nichts

Nach Außen ruhig, im Inneren zerrissen

Auch in den Gedichten dieses Bandes und in all den späteren, die er bis zu seinem Tod im Jahre 1998 schrieb, stand Zbigniew Herbert der treue Herr Cogito zur Seite. Sie stellten weiterhin gemeinsam Fragen nach dem Sinn des Lebens, schlugen aber dabei immer öfter einen traurig-nachdenklichen Ton an. Und indem sie unzählige Gespräche führten, zogen sie die Bilanz eines Lebens: der Dichter und sein literarischer Doppelgänger, nach außen ruhig, klassisch, im Inneren zerrissen und vor Unruhe bebend.

Mehr als hundert dieser Gedichte sind in der von Herberts Verleger Ryszard Krynicki zusammengestellten Gesamtausgabe zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Doch auch die Lektüre vieler anderer empfiehlt sich aufs Neue – allein wegen des einzigartigen Herrn Cogito, über den der Dichter Michael Krüger zu Recht im Nachwort schreibt: "Wenn er in Form ist, spricht er auf eine kluge Art und Weise für uns alle."