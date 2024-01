Aus dem Englischen von Zoe Beck



Amanda Lee Koe beschreibt die Gesellschaft Singapurs in ihren Erzählungen mit einem besonderem Faible für Menschen in emotionalen Extremlagen. Doch nicht nur das schillernde Singapur der Gegenwart spielt in den Geschichten der 29jährigen eine Rolle – oft hallt darin auch die britische Kolonialzeit nach. In „Ministerium für öffentliche Erregung“ zeigt Amanda Lee Koe nicht nur erzählerische Coolness, sondern vor allem emotionale Tiefe, historisches Bewusstsein und politische Wachheit. Ihr Buch: absolut empfehlenswert!

Ministerium für öffentliche Erregung. Storys Aus dem Englischen von Zoe Beck Autor: Amanda Lee Koe Verlag: CulturBooks Verlag ISBN: 978-3-95988-018-3

l

Kurzgeschichten mit einem Faible für Randgestalten und Extremlagen

Dieses Buch beinhaltet gerade einmal 16 kurze Erzählungen, meist um die 10 bis 15 Seiten lang. Aber es ist schlicht atemberaubend, mit welcher Tiefenschärfe uns die Debütantin Amanda Lee Koe die unterschiedlichsten Einblicke in die Gesellschaft Singapurs gibt – mit einem Faible für Randgestalten und Menschen in Extremlagen: Da ist zum Beispiel ein unglückliches lesbisches Paar; oder ein Manager, der eine Affäre mit seinem indonesischen Dienstmädchen beginnt; wir erleben eine sadomasochistisch gefärbte Beziehung zwischen einem jungen Mädchen und seinem Psychiater. Die Geschichten sind stets kraftvoll und glaubhaft erzählt, oft aus der Ich-Perspektive. Keine bedächtige Melancholie, sondern tiefe Schnitte in die Existenz, die schreiend fragen: Was sind uns unsere Sehnsüchte und Träume wert?

Das Buch setzt ja nicht auf den Schockeffekt als Selbstzweck. Wenn ich als Schriftstellerin bei jemandem eine heftige Reaktion auslösen will, will ich ihn wohl aus diesem banalen, selbstzufriedenen Zustand reißen. Wenn ich Tabus breche, dann, weil viele Menschen im so genannten Tabubereich leben. Menschen, die in den Augen unserer Regierung übrigens nicht existieren. Amanda Lee Koe

Weibliche Perspektive als Kontrast zum streng geführten Land

Amanda Lee Koe porträtiert ein streng geführtes Land, das am liebsten die Moralvorstellungen und sogar die Gefühle seiner Bewohner reglementieren will. Darauf spielt schon der Buchtitel an: „Ministerium für öffentliche Erregung“. Die Regierung in Singapur bevorzuge junge, heterosexuelle Paare mit Kind, etwa wenn sie Wohnungen vergibt – im kleinen ostasiatischen Stadtstaat ein machtvolles soziales Steuerungsmittel. Lee Koe dagegen riskiert literarisch etwas, will auch von Migranten oder von Minderheiten mit anderen sexuellen Orientierungen erzählen:

In unser Literatur in Singapur dominiert eine chinesische, heterosexuelle Perspektive mittelalter Männer. Das ist immer sehr nüchtern geschrieben. Es geht oft um banale häusliche Situationen. Ich hingegen erzähle meine Storys oft aus einer weiblichen Perspektive. Ich kann nicht sagen, ob das für mich natürlich ist oder ob ich ein politisches Statement zum Schreiben in Singapur damit abgeben will. Manchmal brauchst du beides auch gar nicht zu unterscheiden, weil beides für dich substantiell ist. Amanda Lee Koe

Amanda Lee Koe geht rotzfrech, fantastisch und poetisch zugleich mit dem kulturellen Erbe ihres Landes um: Sie erzählt z.B. von einem seltsamen Zwittermenschen, gezeugt von einem Seemann und einer Nixe. Er hat eine Art Vagina und einen Fisch-Schuppen-Penis zugleich. Er trifft auf einen heterosexuellen Bully aus seiner Jugend – beide überwinden ihre Abscheu und enden höchst befriedigt im Bett. Einerseits legt die Erzählung die verdrängten Sehnsüchte von Heterosexuellen frei, andererseits spielt sie an auf den Merlion: halb Meerjungfrau, halb Löwe – Singapurs Nationalsymbol, einst entstanden im Auftrag der Tourismusbehörde, erfunden von einem französischen Designer. Amanda Lee Koe findet es bizarr: Ist es der Reichtum an malaiischen Mythen und Symbolen etwa nicht wert, tradiert zu werden? Stattdessen – und trotz der Kolonisierung durch die Briten – hat man sich beim Merlion an die Marketingidee eines weißen Mannes aus dem Westen gehalten!

Verdrängte Kolonialgeschichte Singapurs im Fokus

In einer Geschichte erzählt Amanda Lee Koe von der verdrängten Kolonialgeschichte des Landes, und zwar aus der Perspektive von Maria Hertogh, einem historisch verbürgten holländischen Mädchen, das von malaiischen Muslimen adoptiert wurde und verheiratet werden sollte. Das führte 1950 zu massiven Krawallen. Europäisch orientierte, christliche Singapurer protestierten gegen eine Kinderhochzeit. Muslimische Singapurer sahen Kulturimperialismus am Werke, als ein Gericht befand, Maria Hertogh müsse zu ihren biologischen Eltern nach Holland zurückgebracht werden – was dann auch geschah.

Es war fast ein Forschungsprojekt für mich! In den Sozialkundebüchern wird sie immer auf eine einzige Zeile reduziert, so in etwa: 'An Maria Hertogh sehen wir, dass Harmonie zwischen den Ethnien wichtig ist, damit nicht nochmal solche Unruhen ausbrechen.' Sie wird zu einer didaktischen Textzeile destilliert. Jeder in Singapur kennt Hertoghs Namen und weiß um die Krawalle. Aber niemand denkt über ihr Leben nach und darüber, dass ihre Geschichte einen kolonialen Hintergrund hat. Und ich glaube, Schriftsteller haben die Pflicht, eine Sache aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu zeigen. Amanda Lee Koe

Vor allem, weil Maria Hertogh am Ende dem Christentum und Islam gleichermaßen entsagt - also den Religionen, in deren Kreuzfeuer sie einst geriet! Pointiert legt Lee Koe offen, wie widerstreitende religiöse Vorstellungen hier Leid erzeugt haben – und wie eine Geschichte vereinfacht wird, weil der Wunsch nach Harmonie in der Gesellschaft so stark ist.

Neue Erkenntnisse über fremde Kulturen für den deutschen Leser

Der deutsche Leser mag in diesem Erzählband Vieles nicht kennen, zum Beispiel Speisen, Ethnien, undurchschaubare soziale Hierarchien, die Geographie des Landes. In einer Erzählung beispielsweise klappert ein asiatisch-amerikanisches Liebespaar bei seinen Picknicks alle Parks ab. Klingt romantisch, wenn man nicht weiß, dass viele Parks in Singapur nur wenige Quadratmeter groß sind! Die Autorin deutet mit dezenten Hinweisen auf solche kulturellen Unterschiede hin.

Als ich die Erzählungen schrieb, geschah das aus einer unbedarften, fast naiven Position heraus. Ich trug so viele verschiedene Gefühle zwischen Ärger und Liebe in mir und musste mir das von der Seele schreiben. Als Singapurerin versteht man die politischen und sozialen Zusammenhänge natürlich. Trotzdem sind die Erzählungen global verfasst und können aus ihrem Ursprungskontext quasi entfernt werden. Weil sie immer noch einen Plot und Figuren haben. Und hoffentlich begreift der Leser trotzdem, warum ich Singapur so ironisch schildere. Amanda Lee Koe

Singapur – ein schillernder Ort, vor allem wenn man ihn durch die Brille von Amanda Lee Koe betrachtet. Als Gewinn dieses Wagnisses winkt eine Leseerfahrung, die lange nachhallt: intellektuell, sinnlich und ästhetisch.