Aus dem Englischen von Bernhard Robben



Ein Fötus - mit erstaunlich viel Wissen über die Welt - erzählt, was er im Leib der Mutter von den Ereignissen außerhalb mitbekommt. Ohnmächtig und gleichzeitig geschützt, sitzt der Fötus im Mutterleib, zum Nichtstun verdammt. Informiert über Flüchtlingssituation und Klimakatastrophe wird die Unübersichtlichkeit auf der Erde immer bedrohlicher.



Ian McEwans neuer Kriminal- und Gesellschaftsroman "Nussschale" erzählt eine klassische Hamlet-Situation vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage.

Diogenes Verlag - Nussschale Aus dem Englischen von Bernhard Robben Autor: Ian McEwan Verlag: Diogenes Verlag ISBN: 978-3-257-06982-2

i

"Nussschale" als neue Version des Hamlet-Dilemmas

Shakespeares Hamlet gehört zu den berühmtesten Zweiflern und Zauderern der Weltliteratur. Geplagt von Intrigen und Machtgier einer schlechten Welt, kommt er aus dem tatenlosen Grübeln nicht heraus. Manche erklärten das mit seinem fatalen Hang zum Räsonieren, andere mit seinem Skeptizismus und wieder andere sahen ihn gelähmt durch zu viele Entscheidungsmöglichkeiten. Nun hat Ian McEwan mit seinem Roman „Nussschale“ den bekannten Versionen des Hamlet-Dilemmas eine weitere hinzugefügt.

Sein Hamlet ist zur ohnmächtigen Tatenlosigkeit verdammt, weil er noch ein ganz kleiner Kerl ist, ja mehr als das, er ist noch nicht einmal geboren. Er hängt noch kopfüber im Bauch seiner hochschwangeren Mutter und wird dennoch schon Zeuge von alldem, was im Londoner Familiensitz seiner Eltern vor sich geht. Und sogar über die krisenhaften Vorgänge der aktuellen Gegenwart ist er ziemlich gut informiert.

Was jedoch nicht heißt, dass Ian McEwan, der zunehmend in die Rolle des großen älteren Herrn der englischen Literatur hineingewachsen ist, den ganzen „Hamlet“ neu geschrieben hätte. Aber er hat vom Mord an Hamlets Vater durch Claudius und Gertrude eine neue, in unseren Tagen angesiedelte anspielungsreiche Fassung, geliefert.

Aus der Vorlage für seine Handlung macht der Autor kein Gehimnis. Schon Titel und Motto des Romans unterstreichen den Shakespeare-Bezug durch den berühmten Hamlet-Seufzer: „O Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären.“

Ein Fötus als Erzähler und die Fruchtblase als Handlungsort

Bei dem Raum, in den McEwans Held und Ich-Erzähler eingeschlossen ist, handelt es sich um die Fruchtblase im Bauch der schönen Trudy. Trotzdem sind seiner Wahrnehmung kaum Grenzen gesetzt. Manchmal rückt ihm die Außenwelt sogar dermaßen peinlich und bedrängend auf die Pelle, dass er sich fühlt wie in der Todeswand auf dem Rummelplatz. Das geschieht immer dann, wenn Trudy ihren Ehemann John, den Vater des ungeborenen Kindes, mit dessen Bruder Claude betrügt. Ein Fötus als Erzähler, wenn auch nicht ein all- aber doch erstaunlich viel wissender - das ist natürlich ein realitätsferner Einfall aus den Sphären des Phantastischen, doch der eröffnet reizvolle Möglichkeiten, spannungsreiche, komische und metaphorische.

Außer den sexuellen Einbrüchen des Onkels in seine pränatale Nussschalenwelt überschatten vor allem zwei Themen die Existenz des frühreifen kleinen Zeitgenossen: die infamen Mordpläne des ehebrecherischen Liebespaares gegen seinen leiblichen Vater und die krisenhaften Turbulenzen des gegenwärtigen Weltgeschehens. Die Welt erscheint ihm, wie einst bei Hamlet, aus den Fugen.

Der Fötus liebt und hasst seine mörderische Mutter zugleich

Vor allem die zweifelhafte Rolle seiner Mutter macht ihm schwer zu schaffen. Einerseits liebt er sie und muss sie lieben, weil er schließlich in organischer Symbiose völlig von ihr abhängig ist. Andererseits muss er mit größter Missbilligung erkennen, dass es mit ihrer Charakterbildung nicht weit her ist. Sein Vater ist ein passionierter Schöngeist, ein Liebhaber der Poesie und selbst ein Dichter, wenn auch ein ziemlich mittelmäßiger. Doch derlei geistige Dinge kümmern Trudy einen feuchten Kehricht.

Wie schon manche schöne Frau hält sie sich lieber an einen Alpha-Macho wie Claude, der zwar nur Statussymbole und schnöden Mammon im Kopf hat, dafür aber bei der Durchsetzung seiner banalen Wünsche keine Hemmungen kennt. Und damit niemand auf den Gedanken kommen kann, dass es bei den beiden trotz allem um Liebe gehen könnte, wird der Wert des Hauses, das Trudy von ihrem ermordeten Gatten erben würde, eindeutig beziffert: sieben Millionen Pfund.

Es wird also Frostschutzmittel beschafft, das aus den von John geliebten Fruchtsäften nicht herauszuschmecken ist, und zeitnah zum Tode führt. Das Verbrechen nimmt seinen Lauf, der Roman wird bereichert durch Krimi-Elemente, eine Kommissarin tritt auf, die Aussichten des pränatalen Erzählers für seinen Eintritt ins Leben verdüstern sich. Genaueres soll jedoch nicht verraten werden. Nur so viel: Vor seinem Ableben erhält John noch die Gelegenheit zu beweisen, dass auch ein Dichter es faustdick hinter den Ohren haben kann.

Streiflichter auf das Gegenwartsgeschehen durchziehen das Werk

Ian McEwans „Nussschale“ ist ein unterhaltsames und zugleich substanzreiches Spiel mit erzählerischen Möglichkeiten, literarischen Verweisen und Streiflichtern auf das Gegenwartsgeschehen von der Klimakatastrophe über Flüchtlingsströme, Brexit und Identitätspolitik bis hin zu den Merkwürdigkeiten aktueller öffentlicher Debatten. Die Kunst der Poesie ist ein zentrales Thema, genauso wie die niederträchtige Erfindungskraft von Selbstsucht und Habgier. Und obwohl die Erzählerfigur eine rein phantastische Konstruktion ist, wird in paradoxer Spannung dazu die Physiologie der Schwangerschaft mit realistischer Sachkunde beschrieben.

Sogar über den Weingenuss gibt es kennerische Bemerkungen aus dem Mutterbauch. Denn natürlich muss Trudy manchmal tief ins Glas blicken, um ihre vom Verbrechen aufgewühlten Nerven zu beruhigen. So bekommt ihre emsig plaudernde Leibesfrucht manches zu kosten, was allen aufrechten Kämpfern gegen frühkindlichen Drogengenuss die Haare zu Berge stehen lässt. Einen guten Sancerre mag der Kleine am liebsten.

Das ist nicht der einzige Fall, in dem sich McEwan mit den Maßregeln der heute kursierenden korrekten Denkungsarten anlegt. Solche Provokationen riskiert er allerdings nicht um ihrer selbst willen. Denn sein gedankenreicher, handlungsunfähiger Held in der Fruchtblase lässt sich ohne weiteres als das Hamlet-Dilemma unserer Tage interpretieren: Vom besseren Wissen gibt es mehr als genug, aber zum besseren Handeln ist es so weit wie eh und je. Ein bitteres Fazit, zweifellos. Die Lektüre von Ian McEwans „Nussschale“ jedoch ist ein reines, an Glanzlichtern und Überraschungen reiches Vergnügen.